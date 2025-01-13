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Главное за ночь 13 января

Главное за ночь 13 января - 13.01.2025 Украина.ру

Главное за ночь 13 января

ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Полтаве, а также Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской... Украина.ру, 13.01.2025

2025-01-13T09:14

2025-01-13T09:14

2025-01-13T09:14

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ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Полтаве, а также Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 8 украинских беспилотников над территориями Воронежской, Брянской и Белгородской областей, - Минобороны РФ.На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось добиться ликвидации открытого горения, - сообщил губернатор.Сбербанк вскрыл работу "онлайн-университета" по подготовке мошенников, в том числе хакеров для атак на российские компании; "обучение прошли" уже 10 тысяч человек, — зампред правления банка Станислав Кузнецов.Товарооборот России и Китая по итогам 2024 г вырос на 1,9%, до рекордных $244,8 млрд, сообщает таможня КНР.МИД Польши отрицает, что самолету с делегацией парламента Словакии было отказано в пролете над республикой в Россию. По словам представителя МИД, Словакия "отправила неполные документы" и изменила маршрут самолета в ответ на просьбу дополнить их.О других событиях, произошедших за ночь - в материале Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января.

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новости, россия, китай, словакия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, мид, сбербанк