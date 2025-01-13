https://ukraina.ru/20250113/1060218189.html
Главное за ночь 13 января
Главное за ночь 13 января - 13.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 13 января
ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Полтаве, а также Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской... Украина.ру, 13.01.2025
2025-01-13T09:14
2025-01-13T09:14
2025-01-13T09:14
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ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Полтаве, а также Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 8 украинских беспилотников над территориями Воронежской, Брянской и Белгородской областей, - Минобороны РФ.На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось добиться ликвидации открытого горения, - сообщил губернатор.Сбербанк вскрыл работу "онлайн-университета" по подготовке мошенников, в том числе хакеров для атак на российские компании; "обучение прошли" уже 10 тысяч человек, — зампред правления банка Станислав Кузнецов.Товарооборот России и Китая по итогам 2024 г вырос на 1,9%, до рекордных $244,8 млрд, сообщает таможня КНР.МИД Польши отрицает, что самолету с делегацией парламента Словакии было отказано в пролете над республикой в Россию. По словам представителя МИД, Словакия "отправила неполные документы" и изменила маршрут самолета в ответ на просьбу дополнить их.О других событиях, произошедших за ночь - в материале Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, словакия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, мид, сбербанк
Новости, Россия, Китай, Словакия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, МИД, Сбербанк