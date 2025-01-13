Главное за ночь 13 января - 13.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250113/1060218189.html
Главное за ночь 13 января
Главное за ночь 13 января - 13.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 13 января
ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Полтаве, а также Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской... Украина.ру, 13.01.2025
2025-01-13T09:14
2025-01-13T09:14
новости
россия
китай
словакия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
мид
сбербанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059928621_0:52:3033:1758_1920x0_80_0_0_503165b6fcb7f1f91bc0f437f94e08c6.jpg.webp
ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Полтаве, а также Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 8 украинских беспилотников над территориями Воронежской, Брянской и Белгородской областей, - Минобороны РФ.На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось добиться ликвидации открытого горения, - сообщил губернатор.Сбербанк вскрыл работу "онлайн-университета" по подготовке мошенников, в том числе хакеров для атак на российские компании; "обучение прошли" уже 10 тысяч человек, — зампред правления банка Станислав Кузнецов.Товарооборот России и Китая по итогам 2024 г вырос на 1,9%, до рекордных $244,8 млрд, сообщает таможня КНР.МИД Польши отрицает, что самолету с делегацией парламента Словакии было отказано в пролете над республикой в Россию. По словам представителя МИД, Словакия "отправила неполные документы" и изменила маршрут самолета в ответ на просьбу дополнить их.О других событиях, произошедших за ночь - в материале Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января.
россия
китай
словакия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059928621_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_9c0062c7b57b8b50283ff123cba7ca52.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, словакия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, мид, сбербанк
Новости, Россия, Китай, Словакия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, МИД, Сбербанк

Главное за ночь 13 января

09:14 13.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Полтаве, а также Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 8 украинских беспилотников над территориями Воронежской, Брянской и Белгородской областей, - Минобороны РФ.
На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось добиться ликвидации открытого горения, - сообщил губернатор.
Сбербанк вскрыл работу "онлайн-университета" по подготовке мошенников, в том числе хакеров для атак на российские компании; "обучение прошли" уже 10 тысяч человек, — зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Товарооборот России и Китая по итогам 2024 г вырос на 1,9%, до рекордных $244,8 млрд, сообщает таможня КНР.
МИД Польши отрицает, что самолету с делегацией парламента Словакии было отказано в пролете над республикой в Россию. По словам представителя МИД, Словакия "отправила неполные документы" и изменила маршрут самолета в ответ на просьбу дополнить их.
О других событиях, произошедших за ночь - в материале Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января.
 
НовостиРоссияКитайСловакияВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийМИДСбербанк
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока"
10:30Группа украинских пограничников сдалась в российский плен
10:09Задержанных в ЛНР боевиков батальона "Айдар"* осудили на 18 лет
10:08Это другое: Кулеба, нападавший на уклонистов, признался, что отговорил сына служить в ВСУ
09:38Армия России наступает северо-западней Курахово и южнее Времевки - Рогов
09:21Подполье сообщило о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях
09:14Главное за ночь 13 января
09:05Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января
08:07Дело о Голодоморе: институционализация русофобии
07:10Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины
07:00Российский эксперт о восточноевропейской санзоне: "Мы должны вынудить их вести себя прилично"
06:50"Салорейх ещё сможет воевать". Украинские эксперты и политики о перспективах страны
06:45Украина за неделю. Или Зеленский пересмотрит свои требования, или судьбу Украины будут решать без Украины
06:30Эксперт о перспективах СВО: "Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности?"
06:15Счёт на недели: как спасти Приднестровье от энергокризиса
06:10Маск, а я тебя знаю. От ножа до Гренландии
06:00Трамп и Путин могут договориться только без ЕС - эксперт
05:30Брутер рассказал, кто в Румынии поможет с проблемой сухопутного коридора в Приднестровье
05:00Эксперт: стратегическое ослабление Евросоюза следует оформить де-юре
04:40Брутер: США интересует ослабление Китая и поглощение Гренландии, а у России свой интерес
Лента новостейМолния