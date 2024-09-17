https://ukraina.ru/20240917/1057511889.html

Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу

Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу - 17.09.2024 Украина.ру

Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу

Все кричат: "Надо провести конференцию по Украине". Да не конференцию по Украине надо проводить, а конференцию по международной ядерной безопасности. Пусть у представителей киевского режима прямо спросят: "Вы что, хотите мир уничтожить?"

2024-09-17T19:13

2024-09-17T19:13

2024-09-17T19:25

интервью

курск

россия

сша

александр перенджиев

вооруженные силы украины

учения

китай

казахстан

великобритания

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России надо навязывать свою политико-дипломатическую повестку дня. Москве надо сказать: "Пока не будет создана система предотвращения ядерной катастрофы, никаких переговоров по Украине быть не должно". Потому что иначе киевский режим продолжит обстреливать наши ядерные объекты и считать, что так и надо, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Николаевич, за всей возней по поводу того, позволит ли Запад нанести Украине удары своими дальнобойными ракетами по "старым" российским регионам, мы упустили основное военно-политическое событие последних дней – масштабные учения российского флота "Океан-2024", которые прошли и на Каспии, и на Балтике, и на Дальнем Востоке. Какой сигнал, помимо того, что "мы достанем вас из любой точки", мы таким образом послали Западу?- Это наш ответ на попытку Запада перекрыть наши морские транспортные коридоры, о которой мы с вами часто говорили. Мы же открываем сухопутный коридор "Север-Юг", к которому подключаются различного рода ответвления, а Запад пытается этому помешать. Но Россия вместе с Китаем четко показала, что она готова защищать и Северный морской путь, и Балтийское море, и Тихий океан.У меня могут спросить: "А какие у нас враги на Каспии, если это закрытое море"?- Как минимум мы с Каспия запускаем ракеты по Украине.- Да. Каспийская флотилия иногда приходит на помощь Черноморскому флоту. Да и в самом Каспии не все так просто. Все же смотрели "Белое солнце пустыни". Всегда есть вооруженные контрабандисты и наркоторговцы. Эти люди могут не принадлежать к конкретному государству, но они пытаются наладить свои транспортные коридоры. Им тоже надо давать серьезный отпор.Но главная задача учений "Океан-2024" - защитить подходы к Северному морскому пути, чтобы Запад не мог закупорить его со стороны Тихого океана и Баренцева моря. Мы с вами уже обсуждали, что Китай в ситуации с СВО будет вести себя отстраненно, но в том, что касается защиты различных транспортных коридоров, Пекин будет нашим самым надежным союзником.Повторюсь, этими учениями мы показали, что вступили в битву транспортных коридоров.Кроме того, Запад пытался доказать России, что "Балтика скоро станет внутренним морем НАТО". Но мы показали, что мы этого не допустим.Отмечу также, "Океан" стал продолжением традиционных российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые проводились практически ежегодно на Тихом Океане, на Балтике и в Средиземноморье. А теперь мы решили: "Хватит проводить их по частям, надо действовать масштабно". Воевать с Западом надо "по глобусу", а не в конкретном регионе. Надо смотреть на вещи глобально: там, где США и Запад пытаются строить нам козни, им и надо давать отпор.- Если говорить о технической стороне этих учений, то наш флот может тягаться с западным?- До недавнего времени говорили, что не может. Но сейчас мы показали, что даже стали опережать западный флот.Дело в том, что у западного флота больше корабельного состава, но наш флот моложе и более современный. Он сделан по новейшим технологиям. В этом вопросе нам помогает Китай: и в части надводных кораблей, и в части подводных лодок. И мы будем семимильными шагами наращивать нашу военно-морскую мощь, потому что стоит вопрос о защите наших морских коридоров и нашего судоходства.Кстати, если вы внимательно смотрели парад в День военно-морского флота 28 июля, вы обратили внимание не только на наши корабли, но и наше взаимодействие с дружественными нам странами. В параде принимали участие не только Китай и Индия. Уже и Алжир вступает в военно-морской союз с Россией. Это стало для Запада маленьким сюрпризом.Короче говоря, все незападные страны готовятся защищать свои морские интересы.- Мы затронули тему Каспия. Тут сразу же бросаются в глаза три фактора: Афганистан с его застарелыми проблемами, растущее влияние Турции (она пока за нас, а потом кто его знает) и большая игра, которую по-прежнему ведет Британия.- Когда Дмитрий Медведев еще был президентом России, он четко заявил, что на Каспии не должно быть никого, кроме прикаспийских государств. Несмотря на все риски, эта ситуация сохранится.Можно вспомнить военно-морские игры, в которых принимали участие Россия, Иран и Азербайджан. Чаще всего в них участвовали только Россия и Азербайджан. Это было двуборье. Постоянные контакты Москвы и Баку показывают, что этому вопросу мы уделяем большое внимание. Тегеран и Астана тоже понимают, что безопасность на Каспии можно обеспечить только в том случае, если туда не будут влезать посторонние.Понятно, что на Каспии торчат британские уши. Особенно в Средней Азии. Казахстан – дружественное нам государство, но оно многовекторное. Только если та же Туркмения обеспечивает свою многовекторность за счет закрытости и очень этим гордится, то Казахстан ведет себя открыто, чем пользуются наши стратегические противники. В Казахстане сильно скрытое влияние Британии, которая пытается влезть в Среднюю Азию и на Каспий, чтобы взять под контроль наши транспортные коридоры (мы их выстраиваем вместе с Азербайджаном и с Ираном).Знаете, в чем их хитрость? В том, что они сами не светятся. Они просто пытаются сделать пробританскими представителей властей стран, через которые эти транспортные коридоры проходят. Это опасно, но мы об этом знаем.Кстати, не только Британия, но и Евросоюз выделяет деньги для контроля над этими транспортными коридорами. Причем меня удивляет, что Великобритания и Франция находятся в конфронтации по этому вопросу. Получается, что не только мы сражаемся с Западом в этой битве транспортных коридоров, но и сам Запад между собой пытается их поделить.Иногда сложно разобраться в том, что там происходит. Мы в этой сфере увидим еще много интересного.- Вы упомянули Казахстан. Президент Токаев на встрече с Шольцем прямо заявил, что Россию нельзя победить на поле боя, поэтому следовало бы прийти к мирным переговорам по Украине на основе Стамбульских соглашений. У российских наблюдателей это заявление вызвало восторг, хотя тут тоже не все так просто.- Я не знаю, что именно вызвало восторг у российских наблюдателей. Надо просто вспомнить, почему началась СВО. Если бы мы так хотели заключить этот худой мир, мы бы его заключили.Путин еще до курской авантюры четко сказал, что мы готовы к переговорам, если Украина выведет войска из Донбасса. Это было одно из главных наших условий. А нам просто говорят: "Давайте переговоры". Какие переговоры? Мы должны остановить наше продвижение? А для чего мы тогда начинали СВО?Так что давайте сперва Донбасс освободим, а потом посмотрим, какой хитрый план нам подготовил Шольц и компания.- Я все же спрошу у вас про удары дальнобойными натовскими ракетами. Пока Москва не собирается принимать экстраординарные меры в рамках СВО, потому что при инерционном сценарии мы побеждаем. Но если Украина, не дай бог, попадет по какому-то объекту нашей ядерной инфраструктуры (пусковая установка или радиолокационная станция), отвечать придется. Как быть с этим?- Нам бы с вами очень хотелось выступить с радикальными заявлениями в стиле "Давайте всех замочим". Но тот же Песков сказал, что позиция Москвы в этом вопросе будет взвешенной. Поэтому давайте мы тоже попробуем спокойно разобраться, насколько велика эта угроза.Я в 2010-х годах часто участвовал в научных конференциях по проблеме ядерного терроризма. Тогда речь в основном шла об исламистах. Эксперты предполагали, что эта опасность будет нарастать. Но никто не мог предположить, что ядерным терроризмом будет заниматься государство, уверенное в том, что по его территории ядерное оружие точно применяться не будет.Это очень опасно. Потому что Украину в этом ее терроризме поддерживают западные страны, которые были нашими союзниками в борьбе с ядерным терроризмом и которые сами могут от этого пострадать.Мы пока для противодействия этой угрозы используем МАГАТЭ. Конечно, я не могу без эмоций смотреть заявления организации по поводу того, что "кто-то обстреливает Курскую и Запорожскую АЭС" или "обеим сторонам надо прекратить обстрелы", но это хоть что-то. Меня в этой ситуации больше удивляет, почему дружественные нам страны занимают вялую позицию в этом вопросе.Возьмем тот же Китай. "Морское взаимодействие" - это хорошо. Но вряд ли бы он хотел остаться без российского ядерного зонтика. Пусть Пекин тоже воздействует на Украину.Все кричат: "Надо провести конференцию по Украине". Да не конференцию по Украине надо проводить, а конференцию по международной ядерной безопасности. Пусть у представителей киевского режима прямо спросят: "Вы что, хотите мир уничтожить?".России надо навязывать свою политико-дипломатическую повестку дня. Москве надо сказать: "Пока не будет создана система предотвращения ядерной катастрофы, никаких переговоров по Украине быть не должно". Потому что иначе киевский режим продолжит обстреливать наши ядерные объекты и считать, что так и надо.- Напоследок обсудим ситуацию на фронте. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали ситуацию в Курской области с ее маневренной войной за дороги, по которым снабжаются группировки. Как это в целом может повлиять на ход СВО?- Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением. Мы так и действуем.Когда слишком много войск, возникает много беспорядка в системе боевого управления. Участники Чеченских кампаний знают, что из-за этого наши солдаты по ночам устраивали перестрелки друг с другом, и только утром выясняли, что свои стреляли в своих. Для уничтожения врага вам нужно достаточное количество войск, подкрепленное военно-техническим преимуществом, с помощью которого вы этого врага будете долбить и долбить.А теперь я вам выскажу свои собственные размышлялки.У Украины и Запада еще есть надежда на то, что вдруг у них где-то что-то получится. Поэтому противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. А наша задача состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Пусть они подтягивают туда войска, а мы их будем уничтожать.Только не в тот момент, когда эти резервы втянутся в Курскую область, а на подходе. Почему бы не оттянуть их на себя, чтобы они не мешали нам в Донбассе? Да, это тяжело. Но это даст нам возможность двигаться дальше.Украина и Запад надеется, что мы или в Донбассе рано или поздно остановимся, или перебросим много сил для отражения их атак на приграничье. Но мы выстраиваем систему защиты, чтобы враг не смог прокинуть в Брянскую и Белгородскую области. Да, там непростая обстановка. Да, люди страдают от атак дронов. Но сейчас нам выгодно продолжать эту вязкую борьбу.Я когда-то вам говорил, что мы в ходе СВО словно рыбаки ждем и пытаемся поймать крупную рыбу. Этот момент наступил, хоть и в не самом приятном для нас виде. Эта рыба попалась. Да, она пытается сорваться с крючка, но мы сможем вытащить ее из воды и перемолотить. Мы уничтожим технику и личный состав ВСУ. Мы очистим Курскую область от оккупантов с заделом, чтобы нам легче было освобождать Донбасс.Можно вспомнить ту же Чечню, где мы уже применяли эту тактику немного в другом виде. Я имею в виду подвиг 6-й роты, которая оттянула на себя огромное количество боевиков. Это печальная история, но мы, благодаря героизму наших солдат, перемолотили их в одном месте, чтобы не выискивать каждую банду по отдельности.То есть впустив врага на нашу территорию и дав ему надежду, что он еще что-то может сделать, мы его продолжим истреблять, чтобы выполнить задачи СВО и выстроить систему защиты нашей страны таким образом, чтобы ни с какой территории ей не шла непосредственная угроза.О других сценариях украинского кризиса - в интервью Алексея Подберезкина: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным

https://ukraina.ru/20221031/1040337769.html

https://ukraina.ru/20240917/1057502852.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, курск, россия, сша, александр перенджиев, вооруженные силы украины, учения, китай, казахстан, великобритания, флот, север, сво