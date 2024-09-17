https://ukraina.ru/20240917/1057511889.html
Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу
Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу - 17.09.2024 Украина.ру
Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу
Все кричат: "Надо провести конференцию по Украине". Да не конференцию по Украине надо проводить, а конференцию по международной ядерной безопасности. Пусть у представителей киевского режима прямо спросят: "Вы что, хотите мир уничтожить?"
2024-09-17T19:13
2024-09-17T19:13
2024-09-17T19:25
интервью
курск
россия
сша
александр перенджиев
вооруженные силы украины
учения
китай
казахстан
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040339803_71:7:878:461_1920x0_80_0_0_63234d4eb43e180fddaf4d58e7cc189b.jpg
России надо навязывать свою политико-дипломатическую повестку дня. Москве надо сказать: "Пока не будет создана система предотвращения ядерной катастрофы, никаких переговоров по Украине быть не должно". Потому что иначе киевский режим продолжит обстреливать наши ядерные объекты и считать, что так и надо, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Николаевич, за всей возней по поводу того, позволит ли Запад нанести Украине удары своими дальнобойными ракетами по "старым" российским регионам, мы упустили основное военно-политическое событие последних дней – масштабные учения российского флота "Океан-2024", которые прошли и на Каспии, и на Балтике, и на Дальнем Востоке. Какой сигнал, помимо того, что "мы достанем вас из любой точки", мы таким образом послали Западу?- Это наш ответ на попытку Запада перекрыть наши морские транспортные коридоры, о которой мы с вами часто говорили. Мы же открываем сухопутный коридор "Север-Юг", к которому подключаются различного рода ответвления, а Запад пытается этому помешать. Но Россия вместе с Китаем четко показала, что она готова защищать и Северный морской путь, и Балтийское море, и Тихий океан.У меня могут спросить: "А какие у нас враги на Каспии, если это закрытое море"?- Как минимум мы с Каспия запускаем ракеты по Украине.- Да. Каспийская флотилия иногда приходит на помощь Черноморскому флоту. Да и в самом Каспии не все так просто. Все же смотрели "Белое солнце пустыни". Всегда есть вооруженные контрабандисты и наркоторговцы. Эти люди могут не принадлежать к конкретному государству, но они пытаются наладить свои транспортные коридоры. Им тоже надо давать серьезный отпор.Но главная задача учений "Океан-2024" - защитить подходы к Северному морскому пути, чтобы Запад не мог закупорить его со стороны Тихого океана и Баренцева моря. Мы с вами уже обсуждали, что Китай в ситуации с СВО будет вести себя отстраненно, но в том, что касается защиты различных транспортных коридоров, Пекин будет нашим самым надежным союзником.Повторюсь, этими учениями мы показали, что вступили в битву транспортных коридоров.Кроме того, Запад пытался доказать России, что "Балтика скоро станет внутренним морем НАТО". Но мы показали, что мы этого не допустим.Отмечу также, "Океан" стал продолжением традиционных российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые проводились практически ежегодно на Тихом Океане, на Балтике и в Средиземноморье. А теперь мы решили: "Хватит проводить их по частям, надо действовать масштабно". Воевать с Западом надо "по глобусу", а не в конкретном регионе. Надо смотреть на вещи глобально: там, где США и Запад пытаются строить нам козни, им и надо давать отпор.- Если говорить о технической стороне этих учений, то наш флот может тягаться с западным?- До недавнего времени говорили, что не может. Но сейчас мы показали, что даже стали опережать западный флот.Дело в том, что у западного флота больше корабельного состава, но наш флот моложе и более современный. Он сделан по новейшим технологиям. В этом вопросе нам помогает Китай: и в части надводных кораблей, и в части подводных лодок. И мы будем семимильными шагами наращивать нашу военно-морскую мощь, потому что стоит вопрос о защите наших морских коридоров и нашего судоходства.Кстати, если вы внимательно смотрели парад в День военно-морского флота 28 июля, вы обратили внимание не только на наши корабли, но и наше взаимодействие с дружественными нам странами. В параде принимали участие не только Китай и Индия. Уже и Алжир вступает в военно-морской союз с Россией. Это стало для Запада маленьким сюрпризом.Короче говоря, все незападные страны готовятся защищать свои морские интересы.- Мы затронули тему Каспия. Тут сразу же бросаются в глаза три фактора: Афганистан с его застарелыми проблемами, растущее влияние Турции (она пока за нас, а потом кто его знает) и большая игра, которую по-прежнему ведет Британия.- Когда Дмитрий Медведев еще был президентом России, он четко заявил, что на Каспии не должно быть никого, кроме прикаспийских государств. Несмотря на все риски, эта ситуация сохранится.Можно вспомнить военно-морские игры, в которых принимали участие Россия, Иран и Азербайджан. Чаще всего в них участвовали только Россия и Азербайджан. Это было двуборье. Постоянные контакты Москвы и Баку показывают, что этому вопросу мы уделяем большое внимание. Тегеран и Астана тоже понимают, что безопасность на Каспии можно обеспечить только в том случае, если туда не будут влезать посторонние.Понятно, что на Каспии торчат британские уши. Особенно в Средней Азии. Казахстан – дружественное нам государство, но оно многовекторное. Только если та же Туркмения обеспечивает свою многовекторность за счет закрытости и очень этим гордится, то Казахстан ведет себя открыто, чем пользуются наши стратегические противники. В Казахстане сильно скрытое влияние Британии, которая пытается влезть в Среднюю Азию и на Каспий, чтобы взять под контроль наши транспортные коридоры (мы их выстраиваем вместе с Азербайджаном и с Ираном).Знаете, в чем их хитрость? В том, что они сами не светятся. Они просто пытаются сделать пробританскими представителей властей стран, через которые эти транспортные коридоры проходят. Это опасно, но мы об этом знаем.Кстати, не только Британия, но и Евросоюз выделяет деньги для контроля над этими транспортными коридорами. Причем меня удивляет, что Великобритания и Франция находятся в конфронтации по этому вопросу. Получается, что не только мы сражаемся с Западом в этой битве транспортных коридоров, но и сам Запад между собой пытается их поделить.Иногда сложно разобраться в том, что там происходит. Мы в этой сфере увидим еще много интересного.- Вы упомянули Казахстан. Президент Токаев на встрече с Шольцем прямо заявил, что Россию нельзя победить на поле боя, поэтому следовало бы прийти к мирным переговорам по Украине на основе Стамбульских соглашений. У российских наблюдателей это заявление вызвало восторг, хотя тут тоже не все так просто.- Я не знаю, что именно вызвало восторг у российских наблюдателей. Надо просто вспомнить, почему началась СВО. Если бы мы так хотели заключить этот худой мир, мы бы его заключили.Путин еще до курской авантюры четко сказал, что мы готовы к переговорам, если Украина выведет войска из Донбасса. Это было одно из главных наших условий. А нам просто говорят: "Давайте переговоры". Какие переговоры? Мы должны остановить наше продвижение? А для чего мы тогда начинали СВО?Так что давайте сперва Донбасс освободим, а потом посмотрим, какой хитрый план нам подготовил Шольц и компания.- Я все же спрошу у вас про удары дальнобойными натовскими ракетами. Пока Москва не собирается принимать экстраординарные меры в рамках СВО, потому что при инерционном сценарии мы побеждаем. Но если Украина, не дай бог, попадет по какому-то объекту нашей ядерной инфраструктуры (пусковая установка или радиолокационная станция), отвечать придется. Как быть с этим?- Нам бы с вами очень хотелось выступить с радикальными заявлениями в стиле "Давайте всех замочим". Но тот же Песков сказал, что позиция Москвы в этом вопросе будет взвешенной. Поэтому давайте мы тоже попробуем спокойно разобраться, насколько велика эта угроза.Я в 2010-х годах часто участвовал в научных конференциях по проблеме ядерного терроризма. Тогда речь в основном шла об исламистах. Эксперты предполагали, что эта опасность будет нарастать. Но никто не мог предположить, что ядерным терроризмом будет заниматься государство, уверенное в том, что по его территории ядерное оружие точно применяться не будет.Это очень опасно. Потому что Украину в этом ее терроризме поддерживают западные страны, которые были нашими союзниками в борьбе с ядерным терроризмом и которые сами могут от этого пострадать.Мы пока для противодействия этой угрозы используем МАГАТЭ. Конечно, я не могу без эмоций смотреть заявления организации по поводу того, что "кто-то обстреливает Курскую и Запорожскую АЭС" или "обеим сторонам надо прекратить обстрелы", но это хоть что-то. Меня в этой ситуации больше удивляет, почему дружественные нам страны занимают вялую позицию в этом вопросе.Возьмем тот же Китай. "Морское взаимодействие" - это хорошо. Но вряд ли бы он хотел остаться без российского ядерного зонтика. Пусть Пекин тоже воздействует на Украину.Все кричат: "Надо провести конференцию по Украине". Да не конференцию по Украине надо проводить, а конференцию по международной ядерной безопасности. Пусть у представителей киевского режима прямо спросят: "Вы что, хотите мир уничтожить?".России надо навязывать свою политико-дипломатическую повестку дня. Москве надо сказать: "Пока не будет создана система предотвращения ядерной катастрофы, никаких переговоров по Украине быть не должно". Потому что иначе киевский режим продолжит обстреливать наши ядерные объекты и считать, что так и надо.- Напоследок обсудим ситуацию на фронте. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали ситуацию в Курской области с ее маневренной войной за дороги, по которым снабжаются группировки. Как это в целом может повлиять на ход СВО?- Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением. Мы так и действуем.Когда слишком много войск, возникает много беспорядка в системе боевого управления. Участники Чеченских кампаний знают, что из-за этого наши солдаты по ночам устраивали перестрелки друг с другом, и только утром выясняли, что свои стреляли в своих. Для уничтожения врага вам нужно достаточное количество войск, подкрепленное военно-техническим преимуществом, с помощью которого вы этого врага будете долбить и долбить.А теперь я вам выскажу свои собственные размышлялки.У Украины и Запада еще есть надежда на то, что вдруг у них где-то что-то получится. Поэтому противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. А наша задача состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Пусть они подтягивают туда войска, а мы их будем уничтожать.Только не в тот момент, когда эти резервы втянутся в Курскую область, а на подходе. Почему бы не оттянуть их на себя, чтобы они не мешали нам в Донбассе? Да, это тяжело. Но это даст нам возможность двигаться дальше.Украина и Запад надеется, что мы или в Донбассе рано или поздно остановимся, или перебросим много сил для отражения их атак на приграничье. Но мы выстраиваем систему защиты, чтобы враг не смог прокинуть в Брянскую и Белгородскую области. Да, там непростая обстановка. Да, люди страдают от атак дронов. Но сейчас нам выгодно продолжать эту вязкую борьбу.Я когда-то вам говорил, что мы в ходе СВО словно рыбаки ждем и пытаемся поймать крупную рыбу. Этот момент наступил, хоть и в не самом приятном для нас виде. Эта рыба попалась. Да, она пытается сорваться с крючка, но мы сможем вытащить ее из воды и перемолотить. Мы уничтожим технику и личный состав ВСУ. Мы очистим Курскую область от оккупантов с заделом, чтобы нам легче было освобождать Донбасс.Можно вспомнить ту же Чечню, где мы уже применяли эту тактику немного в другом виде. Я имею в виду подвиг 6-й роты, которая оттянула на себя огромное количество боевиков. Это печальная история, но мы, благодаря героизму наших солдат, перемолотили их в одном месте, чтобы не выискивать каждую банду по отдельности.То есть впустив врага на нашу территорию и дав ему надежду, что он еще что-то может сделать, мы его продолжим истреблять, чтобы выполнить задачи СВО и выстроить систему защиты нашей страны таким образом, чтобы ни с какой территории ей не шла непосредственная угроза.О других сценариях украинского кризиса - в интервью Алексея Подберезкина: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным
https://ukraina.ru/20221031/1040337769.html
https://ukraina.ru/20240917/1057502852.html
курск
россия
сша
китай
казахстан
великобритания
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040339803_155:0:790:476_1920x0_80_0_0_4e056a0e835a086854c42ec3a51b977d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, курск, россия, сша, александр перенджиев, вооруженные силы украины, учения, китай, казахстан, великобритания, флот, север, сво
России надо навязывать свою политико-дипломатическую повестку дня. Москве надо сказать: "Пока не будет создана система предотвращения ядерной катастрофы, никаких переговоров по Украине быть не должно". Потому что иначе киевский режим продолжит обстреливать наши ядерные объекты и считать, что так и надо, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Александр Николаевич, за всей возней по поводу того, позволит ли Запад нанести Украине удары своими дальнобойными ракетами по "старым" российским регионам, мы упустили основное военно-политическое событие последних дней – масштабные учения российского флота "Океан-2024", которые прошли и на Каспии, и на Балтике, и на Дальнем Востоке. Какой сигнал, помимо того, что "мы достанем вас из любой точки", мы таким образом послали Западу?
- Это наш ответ на попытку Запада перекрыть наши морские транспортные коридоры, о которой мы с вами часто говорили. Мы же открываем сухопутный коридор "Север-Юг", к которому подключаются различного рода ответвления, а Запад пытается этому помешать. Но Россия вместе с Китаем четко показала, что она готова защищать и Северный морской путь, и Балтийское море, и Тихий океан.
У меня могут спросить: "А какие у нас враги на Каспии, если это закрытое море"?
- Как минимум мы с Каспия запускаем ракеты по Украине.
- Да. Каспийская флотилия иногда приходит на помощь Черноморскому флоту. Да и в самом Каспии не все так просто. Все же смотрели "Белое солнце пустыни". Всегда есть вооруженные контрабандисты и наркоторговцы. Эти люди могут не принадлежать к конкретному государству, но они пытаются наладить свои транспортные коридоры. Им тоже надо давать серьезный отпор.
Но главная задача учений "Океан-2024" - защитить подходы к Северному морскому пути, чтобы Запад не мог закупорить его со стороны Тихого океана и Баренцева моря. Мы с вами уже обсуждали, что Китай в ситуации с СВО будет вести себя отстраненно, но в том, что касается защиты различных транспортных коридоров, Пекин будет нашим самым надежным союзником.
Повторюсь, этими учениями мы показали, что вступили в битву транспортных коридоров.
Кроме того, Запад пытался доказать России, что "Балтика скоро станет внутренним морем НАТО". Но мы показали, что мы этого не допустим.
Отмечу также, "Океан" стал продолжением традиционных российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые проводились практически ежегодно на Тихом Океане, на Балтике и в Средиземноморье. А теперь мы решили: "Хватит проводить их по частям, надо действовать масштабно". Воевать с Западом надо "по глобусу", а не в конкретном регионе. Надо смотреть на вещи глобально: там, где США и Запад пытаются строить нам козни, им и надо давать отпор.
- Если говорить о технической стороне этих учений, то наш флот может тягаться с западным?
- До недавнего времени говорили, что не может. Но сейчас мы показали, что даже стали опережать западный флот.
Дело в том, что у западного флота больше корабельного состава, но наш флот моложе и более современный. Он сделан по новейшим технологиям. В этом вопросе нам помогает Китай: и в части надводных кораблей, и в части подводных лодок. И мы будем семимильными шагами наращивать нашу военно-морскую мощь, потому что стоит вопрос о защите наших морских коридоров и нашего судоходства.
Кстати, если вы внимательно смотрели парад в День военно-морского флота 28 июля, вы обратили внимание не только на наши корабли, но и наше взаимодействие с дружественными нам странами. В параде принимали участие не только Китай и Индия. Уже и Алжир вступает в военно-морской союз с Россией. Это стало для Запада маленьким сюрпризом.
Короче говоря, все незападные страны готовятся защищать свои морские интересы.
- Мы затронули тему Каспия. Тут сразу же бросаются в глаза три фактора: Афганистан с его застарелыми проблемами, растущее влияние Турции (она пока за нас, а потом кто его знает) и большая игра, которую по-прежнему ведет Британия.
- Когда Дмитрий Медведев еще был президентом России, он четко заявил, что на Каспии не должно быть никого, кроме прикаспийских государств. Несмотря на все риски, эта ситуация сохранится.
Можно вспомнить военно-морские игры, в которых принимали участие Россия, Иран и Азербайджан. Чаще всего в них участвовали только Россия и Азербайджан. Это было двуборье. Постоянные контакты Москвы и Баку показывают, что этому вопросу мы уделяем большое внимание. Тегеран и Астана тоже понимают, что безопасность на Каспии можно обеспечить только в том случае, если туда не будут влезать посторонние.
Понятно, что на Каспии торчат британские уши. Особенно в Средней Азии. Казахстан – дружественное нам государство, но оно многовекторное. Только если та же Туркмения обеспечивает свою многовекторность за счет закрытости и очень этим гордится, то Казахстан ведет себя открыто, чем пользуются наши стратегические противники. В Казахстане сильно скрытое влияние Британии, которая пытается влезть в Среднюю Азию и на Каспий, чтобы взять под контроль наши транспортные коридоры (мы их выстраиваем вместе с Азербайджаном и с Ираном).
Знаете, в чем их хитрость? В том, что они сами не светятся. Они просто пытаются сделать пробританскими представителей властей стран, через которые эти транспортные коридоры проходят. Это опасно, но мы об этом знаем.
Кстати, не только Британия, но и Евросоюз выделяет деньги для контроля над этими транспортными коридорами. Причем меня удивляет, что Великобритания и Франция находятся в конфронтации по этому вопросу. Получается, что не только мы сражаемся с Западом в этой битве транспортных коридоров, но и сам Запад между собой пытается их поделить.
Иногда сложно разобраться в том, что там происходит. Мы в этой сфере увидим еще много интересного.
- Вы упомянули Казахстан. Президент Токаев на встрече с Шольцем прямо заявил, что Россию нельзя победить на поле боя, поэтому следовало бы прийти к мирным переговорам по Украине на основе Стамбульских соглашений. У российских наблюдателей это заявление вызвало восторг, хотя тут тоже не все так просто.
- Я не знаю, что именно вызвало восторг у российских наблюдателей. Надо просто вспомнить, почему началась СВО. Если бы мы так хотели заключить этот худой мир, мы бы его заключили.
Путин еще до курской авантюры четко сказал, что мы готовы к переговорам, если Украина выведет войска из Донбасса. Это было одно из главных наших условий. А нам просто говорят: "Давайте переговоры". Какие переговоры? Мы должны остановить наше продвижение? А для чего мы тогда начинали СВО?
Так что давайте сперва Донбасс освободим, а потом посмотрим, какой хитрый план нам подготовил Шольц и компания.
- Я все же спрошу у вас про удары дальнобойными натовскими ракетами. Пока Москва не собирается принимать экстраординарные меры в рамках СВО, потому что при инерционном сценарии мы побеждаем. Но если Украина, не дай бог, попадет по какому-то объекту нашей ядерной инфраструктуры (пусковая установка или радиолокационная станция), отвечать придется. Как быть с этим?
- Нам бы с вами очень хотелось выступить с радикальными заявлениями в стиле "Давайте всех замочим". Но тот же Песков сказал, что позиция Москвы в этом вопросе будет взвешенной. Поэтому давайте мы тоже попробуем спокойно разобраться, насколько велика эта угроза.
Я в 2010-х годах часто участвовал в научных конференциях по проблеме ядерного терроризма. Тогда речь в основном шла об исламистах. Эксперты предполагали, что эта опасность будет нарастать. Но никто не мог предположить, что ядерным терроризмом будет заниматься государство, уверенное в том, что по его территории ядерное оружие точно применяться не будет.
Это очень опасно. Потому что Украину в этом ее терроризме поддерживают западные страны, которые были нашими союзниками в борьбе с ядерным терроризмом и которые сами могут от этого пострадать.
Мы пока для противодействия этой угрозы используем МАГАТЭ. Конечно, я не могу без эмоций смотреть заявления организации по поводу того, что "кто-то обстреливает Курскую и Запорожскую АЭС" или "обеим сторонам надо прекратить обстрелы", но это хоть что-то. Меня в этой ситуации больше удивляет, почему дружественные нам страны занимают вялую позицию в этом вопросе.
Возьмем тот же Китай. "Морское взаимодействие" - это хорошо. Но вряд ли бы он хотел остаться без российского ядерного зонтика. Пусть Пекин тоже воздействует на Украину.
Все кричат: "Надо провести конференцию по Украине". Да не конференцию по Украине надо проводить, а конференцию по международной ядерной безопасности. Пусть у представителей киевского режима прямо спросят: "Вы что, хотите мир уничтожить?".
России надо навязывать свою политико-дипломатическую повестку дня. Москве надо сказать: "Пока не будет создана система предотвращения ядерной катастрофы, никаких переговоров по Украине быть не должно". Потому что иначе киевский режим продолжит обстреливать наши ядерные объекты и считать, что так и надо.
- Напоследок обсудим ситуацию на фронте. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали ситуацию в Курской области с ее маневренной войной за дороги, по которым снабжаются группировки. Как это в целом может повлиять на ход СВО?
- Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением. Мы так и действуем.
Когда слишком много войск, возникает много беспорядка в системе боевого управления. Участники Чеченских кампаний знают, что из-за этого наши солдаты по ночам устраивали перестрелки друг с другом, и только утром выясняли, что свои стреляли в своих. Для уничтожения врага вам нужно достаточное количество войск, подкрепленное военно-техническим преимуществом, с помощью которого вы этого врага будете долбить и долбить.
А теперь я вам выскажу свои собственные размышлялки.
У Украины и Запада еще есть надежда на то, что вдруг у них где-то что-то получится. Поэтому противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. А наша задача состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Пусть они подтягивают туда войска, а мы их будем уничтожать.
Только не в тот момент, когда эти резервы втянутся в Курскую область, а на подходе. Почему бы не оттянуть их на себя, чтобы они не мешали нам в Донбассе? Да, это тяжело. Но это даст нам возможность двигаться дальше.
Украина и Запад надеется, что мы или в Донбассе рано или поздно остановимся, или перебросим много сил для отражения их атак на приграничье. Но мы выстраиваем систему защиты, чтобы враг не смог прокинуть в Брянскую и Белгородскую области. Да, там непростая обстановка. Да, люди страдают от атак дронов. Но сейчас нам выгодно продолжать эту вязкую борьбу.
Я когда-то вам говорил, что мы в ходе СВО словно рыбаки ждем и пытаемся поймать крупную рыбу. Этот момент наступил, хоть и в не самом приятном для нас виде. Эта рыба попалась. Да, она пытается сорваться с крючка, но мы сможем вытащить ее из воды и перемолотить. Мы уничтожим технику и личный состав ВСУ. Мы очистим Курскую область от оккупантов с заделом, чтобы нам легче было освобождать Донбасс.
Можно вспомнить ту же Чечню, где мы уже применяли эту тактику немного в другом виде. Я имею в виду подвиг 6-й роты, которая оттянула на себя огромное количество боевиков. Это печальная история, но мы, благодаря героизму наших солдат, перемолотили их в одном месте, чтобы не выискивать каждую банду по отдельности.
То есть впустив врага на нашу территорию и дав ему надежду, что он еще что-то может сделать, мы его продолжим истреблять, чтобы выполнить задачи СВО и выстроить систему защиты нашей страны таким образом, чтобы ни с какой территории ей не шла непосредственная угроза.