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Дело о Голодоморе: институционализация русофобии

Дело о Голодоморе: институционализация русофобии - 13.01.2025 Украина.ру

Дело о Голодоморе: институционализация русофобии

13 января 2010 года Апелляционный суд Киева по представлению СБУ признал, что Сталин и его соратники будто бы совершили "геноцид украинцев" – так был назван голод 1932-33 годов, охвативший весь СССР. Так сообщали украинские СМИ, но насквозь идеологизированная "википедия" вынуждена цитировать разъяснение суда, который такого решения принять не мог

2025-01-13T08:07

2025-01-13T08:07

2025-01-13T08:07

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В СССР и США произошедший в ряде сельскохозяйственных регионов Советского Союза в 1932-1933 годах голод много лет замалчивали. Рекордный урожай 1930 года породил у руководства СССР эйфорию, дав надежду на то, что в последующие годы удастся добиться более высоких результатов. В календарном 1930 году экспорт зерна из СССР составил 4,764 млн тонн, а непосредственно урожая 1930 года было экспортировано 5,511 млн тонн. Именно на этом фоне Иосиф Сталин 6 августа 1930 года написал Вячеславу Молотову: "Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут".Действительно, операции с зерном позволяли максимально быстро получать валюту, поскольку советское объединение "Экспортхлеб" имело возможность брать кредиты в пределах фактически осуществляемого экспорта. Объединение также получало кредиты под товары, находящиеся в портах СССР, причём сумма этих кредитов достигала обычно 1,25 млн фунтов стерлингов (11,8 млн золотых рублей).В письме от 24 августа 1930 года Сталин уточнил, куда именно будут потрачены вырученные за экспорт зерна деньги: "Надо бы поднять норму ежедневного вывоза до 3-4 миллионов пудов минимум. Иначе рискуем остаться без наших новых металлургических и машиностроительных (Автозавод, Челябзавод и пр.) заводов". Подавляющее большинство оборудования для упомянутых заводов закупалось в США, оттуда же приезжали проектанты и другие специалисты, и для этого нужна была твёрдая валюта.Валовой урожай зерновых в СССР в 1931 году изначально был оценен в 79,4 млн т. Впоследствии цифра была скорректирована до официальной оценки в 69,5 млн т., а заготовки составили 22,8 млн т. В течение календарного 1931 года было экспортировано 5,055 млн т зерновых, экспорт зерновых непосредственно урожая 1931 года составил 4,437 млн т.Но уже в конце января 1932 года начали проявляться ошибки планирования и оценки урожая 1931-го. В совокупности с кампанией саботажа хлебозаготовок это привело к началу голода в основных сельскохозяйственных регионах СССР: Поволжье, на севере нынешнего Казахстана и на Украине. Потому в течение первых двух кварталов 1932 года советская политика экспорта зерновых была пересмотрена.В связи с зерновым кризисом правительство СССР не только резко сокращает зерновой экспорт (с апреля 1933 прекращён вовсе, несмотря на засуху в США) и возвращает из портов экспортное зерно, но и начинает зерновой импорт. Всё это противоречит постулату об "экспортном выкачивании" зерна во время голода. Другой вопрос, что из импортированных в 1932 году 138 332 т. пшеницы в первое полугодие, когда она была остро необходима, удалось доставить меньше половины – только 60 812 т.В результате, по данным Центрального управления народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ), ведшего текущий учет населения в промежутке между переписями населения (перепись была проведена в СССР в 1926 году, следующая – в 1937-м), голод в Советской Украине в 1932-1933 годах унёс жизни 1,5 миллиона человек. Эти цифры в 1980-е годы обнародовал советский историк-аграрник Виктор Данилов, с подобной оценкой числа жертв голода на Украине согласны адекватные западные историки – к примеру, Стивен Уиткрофт из Австралии.При этом фальсификация числа погибших от голода на Украине началась сразу же после его завершения. В донесении от 1 января 1934 года консул фашистской Италии в Харькове Сержио Градениго писал об 11,5 млн жертв (в донесениях в 1933 году он сообщал о 15-16 и даже 18 млн). В годы Великой отечественной войны в нацистских листовках фигурировали цифры в 7,9 млн жертв голода на Украине.После завершения Второй мировой войны, несмотря на начавшуюся войну Холодную, на Западе в целом и в США в особенности тему голода в СССР в 1932-33 годах не поднимали.Но ситуация изменилась 17 июня 1982 года, когда президент США Рональд Рейган объявил о начале крестового похода против "империи зла" – СССР. Тут-то и "пошла карта" украинской диаспоре в Северной Америке, которая уже несколько десятилетий продвигала идею "голод 1932-1933 – геноцид украинского народа".Впервые большой массив литературы на тему голода был опубликован в украинской эмигрантской печати в 1953 году. Тогда же в США и Канаде украинцы провели несколько митингов памяти жертв голода 1932-33 годов, на одном из которых даже собирался выступать американский юрист Рафаэль Лемкин, который впервые ввел в юриспруденцию термин "геноцид". На само мероприятие он так и не пришёл, однако написал текст под названием "Советский геноцид на Украине". В нём Лемкин заявил, что руководство СССР якобы путём голода уничтожало украинскую нацию.С конца 1970-х в печати украинских эмигрантов в Канаде и США голод 1932-33 годов начинает тесно увязываться c холокостом. Вышедшая в 1978 году книга Василия Гришко так и называлась – "Украинский "холокост", 1933". "Украинский конгрессовый комитет Америки" (УККА) продвигал термин "голодовый холокост".Естественно, что выход проблемы на такой уровень не прошёл мимо еврейского лобби в США, которое настояло, чтобы слово "холокост" ни в каком виде не употреблялось по отношению к голоду 1932-33 годов. В результате и был придуман термин "голодомор", но в международный оборот он был введён как Holodomor, в написании не через G, а через H – сходно с термином Holocaust (холокост). Одним из авторов термина Holodomor считается Екатерина Чумаченко, которая сначала несколько лет работала в УККА, а в 1985 году перешла на государственную службу США.Работала она, в частности, в Офисе по связям с общественностью Белого Дома, и готовила темы для бесед президента США с общественностью. В перечне подготовленных ею файлов за этот период, есть записка для президента под названием "Ukrainian Famine Commission – Public Delegates" ("Украинская Комиссия по Голоду – общественные делегаты"). Позже Чумаченко перешла в Госдепартамент США.В комиссии Конгресса США по голоду на Украине были представлены два сенатора, четыре конгрессмена, три представителя исполнительной власти. Но по ходатайству УККА её руководителем был назначен мало кому тогда известный Джеймс Мейс. Мейс, к тому моменту защитивший диссертацию по истории украинского национал-коммунизма 1918-33 годов, помогал собирать материал англо-американскому историку и писателю Роберту Конквесту (автору получившего широкое распространение термина "Большой террор") для книги "Жатва скорби" (1986), в которой версия "голодомора как геноцида украинцев" получила "академическое" обоснование. Но даже заведомо предвзятый Конквест признал невозможность свести голод 1932-1933 годов в СССР к голоду на одной лишь Украине.Реакция руководства Советской Украины на происходящее за океаном была как минимум странной. В декабре 1987 года Владимир Щербицкий, первый секретарь ЦК КПУ, выступая на торжествах по случаю 70-летия УССР, впервые на официальном уровне поднял тему голода 1932-33 годов на Украине. Потому неудивительно, что 18 февраля 1988 года в газете "Лiтературна Україна" был опубликован доклад заместителя секретаря по идеологии парторганизации киевского отделения Союза писателей УССР Олексы Мусиенко, где впервые на территории СССР было официально употреблено слово "голодомор".После того как в апреле 1988 года были обнародованы выводы комиссии Джеймса Мейса о геноциде, в Киеве была спешно создана комиссия, призванная опровергнуть утверждения американцев. Возглавил её историк, специалист по истории индустриализации в СССР Станислав Кульчицкий. По итогам работы этой комиссии в 1988-м была издана брошюра "1933: трагедия голода", опровергающая утверждение, что голод был организован руководством СССР.Однако в 1991 году Кульчицкий "переобулся" и публично отказался от выводов своей собственной комиссии. А в 1993 году на Украину переехал и Мейс."Голодомор" стал частью исторической политики Киева ещё при Леониде Кучме. Именно Кучма в 1998 году ввёл День памяти жертв голодоморов (отмечается каждую четвертую субботу ноября). При нём в 2001-м была совершена первая попытка через ООН провести тезис о том, что голод 1932-33 годов был "геноцидом украинского народа".Наибольший вклад в продвижение темы "голодомора-геноцида" внёс Виктор Ющенко. При нём началось интенсивное финансирование исследований, которые должны были подтвердить этот тезис. Значительное влияние на этот процесс осуществляла Екатерина Чумаченко, к тому времени – жена Ющенко.28 ноября 2006 года под давлением Виктора Ющенко Верховная Рада Украины приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов на Украине", квалифицирующий те события как "геноцид украинского народа" и предполагающий уголовное преследование за публичное отрицание этого. Всего же Ющенко издал около 50 указов, распоряжений, постановлений, поручений, связанных с продвижением темы "голодомора".По команде президента Украины Главное следственное управление СБУ 22 мая 2009 года возбудило уголовное дело "по факту осуществления должностными лицами геноцида на Украине в 1932-1933 годах, от которого погибли миллионы граждан". "Расследование" дела осуществляли следственные группы СБУ в 17 областях Украины. Было собрано более 3,5 тысяч документов, дело насчитывает 253 тома. 31 декабря 2009 года дело было передано в суд.12 января 2010 года Апелляционный суд Киева начал предварительные слушания по делу, но уже на следующий день суд безоговорочно согласился с аргументами СБУ. Суд постановил, что в 1932-33 годах на территории УССР руководством большевистского тоталитарного режима – Сталиным, Молотовым, Кагановичем, Постышевым, Косиором, Чубарем и Хатаевичем – был осуществлён геноцид украинской национальной группы.В соответствии с действующим в то время Уголовно-процессуальным кодексом Украины, Апелляционный суд закрыл производство по делу не по реабилитирующим обстоятельствам, а лишь с учётом смерти лиц, в отношении которых были предъявлены обвинения. Обвинительного приговора в совершении преступления геноцида не было, поскольку уголовно-процессуальное законодательство Украины не предусматривает наказание умерших. Несмотря на это, тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что "решение суда открыло путь для компенсаций пострадавшим". С тех пор призывы потребовать эти "компенсации" от Российской Федерации звучали на Украине много раз.Тут следует отметить два момента:1. Поскольку факт смерти подозреваемых был известен заранее, прокуратура должна была закрыть дело до передачи его в суд. Она этого не сделала, как считается – по приказу с Банковой.2. По существу дело не рассматривалось, потому нельзя говорить, что суд установил правоту следствия.Главное, впрочем, не это. Как отмечал в 2019 году заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины АН Украины, профессор Георгий Касьянов, сама концепция "голодомора" основана на этническом понимании истории:"Ведь в соответствии с этой трактовкой, уничтожали украинцев. А если уничтожали украинцев, то по определению должен был возникнуть некий этнос, который всеми этими зверствами занимался. Если украинцы – этнос пострадавший, то непременно есть какой-то вражеский этнос. И тут выбор был невелик: либо впасть в антисемитизм (такие идеи тоже звучали), либо в русофобию…"

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