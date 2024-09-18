https://ukraina.ru/20240918/1057521537.html

Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине

Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине - 18.09.2024 Украина.ру

Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине

Сейчас руки администрации президента США Джо Байдена связаны предвыборной кампанией, однако сразу после голосования откроется короткое окно возможностей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом написало американское издание Reuters

2024-09-18T12:14

2024-09-18T12:14

2024-09-18T12:14

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Некоторые западные союзники Украины ожидают, что между ноябрьскими выборами в США и инаугурацией президента в январе может открыться окно возможностей, пишут журналисты. Уходящая администрация Байдена в это время получит больше свободы для заключения украинской сделки.В материале отмечается также, что действующему главе США придется поторопиться с этим вопросом, так как продолжение военной и финансовой поддержки Украины может столкнуться с неопределенностью из-за смены американской администрации и подъема крайне правых сил в Европе.Журналисты Reuters констатировали, что сроки ограничены едва ли не одним месяцем в конце года, а других возможностей, скорее всего, уже не предоставится. И если администрация Байдена не успеет воспользоваться моментом, то следующий год пройдет под звуки канонады орудий и на фоне все более тяжелой экономической ситуации на Украине и Западе.Сообщения о том, что Запад в ближайшее время якобы собирается договариваться по Украине, начали распространять из Берлина. Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что составил свой план по завершению боевых действий на Украине. По информации СМИ, эта инициатива включает территориальные уступки со стороны Украины.Тем временем постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне изучили мирный план Зеленского и решили, что он может сработать."Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать, и нам нужно посмотреть, как мы можем продвигать его, взаимодействуя со всеми странами, главами государств", - сказала она.Она добавила, что Владимир Зеленский представит свой план на следующей неделе в Нью-Йорке, однако забыла уточнить, что эта инициатива в том числе предполагает возвращение Украины к границам 1991 года, то есть возвращение в ее состав, например, Крыма и Донецка.Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко также заявлял, что новый план Зеленского по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.В Москве к слухам о намерении Запада договариваться отнеслись скептически. Так, например, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что за океаном не планируют договариваться по-честному, а намерены предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя."Поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского (она включает в том числе возвращение Украины в границы 1991 года. - Ред.) всерьез", - заявил министр иностранных дел РФ.Ранее аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Также по теме: материал Евгении Кондаковой "То внимание, которое не нужно Украине": Зеленский столкнулся с проблемами накануне встречи с Байденом.

https://ukraina.ru/20240911/1057371632.html

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новости, украина, запад, сша, владимир зеленский, джо байден, олаф шольц, reuters, переговоры