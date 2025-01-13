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Армия России наступает северо-западней Курахово и южнее Времевки - Рогов

Армия России наступает северо-западней Курахово и южнее Времевки - Рогов - 13.01.2025 Украина.ру

Армия России наступает северо-западней Курахово и южнее Времевки - Рогов

Российские войска наступают в ДНР северо-западней Курахово, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки. Об этом 13 января сообщило РИА "Новости" со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

2025-01-13T09:38

2025-01-13T09:38

2025-01-13T09:38

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"От Шевченко продвинулись примерно на 2 километра в сторону Андреевки. Это северо-западней Курахово", - сказал Рогов.Информагенство отметило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР – об этом сообщило 11 января Минобороны РФ.Город Курахово расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение и в январе был полностью освобождён российской армией.Рогов сообщил также об успехах российской армии на стыке Запорожской области и ДНР (Времевское направление)."Южнее Времевки наши войска выбили противника из села Нескучное и заканчивают там зачистку", - сообщил Рогов.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, днр, сво, всу, новые регионы