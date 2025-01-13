Армия России наступает северо-западней Курахово и южнее Времевки - Рогов - 13.01.2025 Украина.ру
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Армия России наступает северо-западней Курахово и южнее Времевки - Рогов
Армия России наступает северо-западней Курахово и южнее Времевки - Рогов - 13.01.2025 Украина.ру
Армия России наступает северо-западней Курахово и южнее Времевки - Рогов
Российские войска наступают в ДНР северо-западней Курахово, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки. Об этом 13 января сообщило РИА "Новости" со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
2025-01-13T09:38
2025-01-13T09:38
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
владимир рогов
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"От Шевченко продвинулись примерно на 2 километра в сторону Андреевки. Это северо-западней Курахово", - сказал Рогов.Информагенство отметило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР – об этом сообщило 11 января Минобороны РФ.Город Курахово расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение и в январе был полностью освобождён российской армией.Рогов сообщил также об успехах российской армии на стыке Запорожской области и ДНР (Времевское направление)."Южнее Времевки наши войска выбили противника из села Нескучное и заканчивают там зачистку", - сообщил Рогов.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января
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курахово
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, днр, сво, всу, новые регионы
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, ДНР, СВО, ВСУ, Новые регионы

Армия России наступает северо-западней Курахово и южнее Времевки - Рогов

09:38 13.01.2025
 
© © Народная милиция ДНР/TelegramФото: ВС РФ водрузили флаг в Курахово
Фото: ВС РФ водрузили флаг в Курахово
© © Народная милиция ДНР/Telegram
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Российские войска наступают в ДНР северо-западней Курахово, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки. Об этом 13 января сообщило РИА "Новости" со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
"От Шевченко продвинулись примерно на 2 километра в сторону Андреевки. Это северо-западней Курахово", - сказал Рогов.
Информагенство отметило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР – об этом сообщило 11 января Минобороны РФ.
Город Курахово расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение и в январе был полностью освобождён российской армией.
Рогов сообщил также об успехах российской армии на стыке Запорожской области и ДНР (Времевское направление).
"Южнее Времевки наши войска выбили противника из села Нескучное и заканчивают там зачистку", - сообщил Рогов.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января
 
НовостиРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговДНРСВОВСУНовые регионы
 
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