https://ukraina.ru/20250113/1060215566.html

Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января

Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января - 13.01.2025 Украина.ру

Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января

Украина.ру, 13.01.2025

2025-01-13T09:05

2025-01-13T09:05

2025-01-13T10:57

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ВСУ атаковали несколько российских регионов. ВС РФ ударили по военным объектам противника: сообщается о ликвидации высокопоставленных украинских военных. Запад проводит учения. На президентских выборах в Хорватии победил действующий лидер, известный своей неоднозначной позицией по Украине. В Европе спорят о том, где именно должны встретиться лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Владимир Зеленский предложил США свою помощь в тушении пожаров в Калифорнии.ОбстрелыВ ночь на 13 января дежурные средства российской ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ: шесть – над территорией Воронежской области и по одному – над Брянским и Белгородским регионами.Сообщается, что на территориях Брянской и Белгородской областей также нет пострадавших и разрушений в результате попытки вражеских дронов напасть на регионы.Однако, как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, выросло число жертв предыдущей атаки украинского дрона. Ранее глава региона информировал, что в районе села Дунайка Грайворонского округа беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Женщину доставили в больницу."Число раненых увеличилось до двух. В Грайворонскую ЦРБ обратился супруг пострадавшей. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и резаные раны лица. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем телеграм-канале.Управление правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что за прошедшие сутки украинские войска также 32 раза обстреляли территорию республики."Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. - Ред.)... Тридцать одна вооруженная атака - на Горловском направлении; одна вооруженная атака - на Кураховском направлении", - сообщило ведомство, уточнив, что два мирных жителя погибли, еще четыре получили ранения.Удары по военным объектам КиеваКак минимум два высших офицера ВСУ ликвидированы под Сумами. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.Один из ударов ВС РФ пришелся по месту изготовления дронов в Полтавской области. Уточняется, что речь идет про пригород Кременчуга - Малую Кохновку, где по разведданным, изготавливались БПЛА для ВСУ.Лебедев уточнил, что ближе к Кременчугу находится автосборочный завод, где противник ремонтирует тяжелую технику, в том числе ставит динамическую защиту на иностранные танки.Повреждения получило одно из промышленных предприятий Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.Он написал, что "повреждены инфраструктура, промышленное и коммунальное предприятия", однако не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Личный состав и опорный пункт ВСУ в курском приграничье уничтожил истребитель-бомбардировщик Су-34 ВС РФ."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении Минобороны РФ.В Министерстве обороны также уточнили, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Итого за сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 350 военных.Украинское артиллерийское орудие и живую силу противника на правом берегу в Херсонской области уничтожил расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" российской группировки войск "Днепр".Запад. УченияПограничная охрана Финляндии начинает второй этап учений по обеспечению безопасности вблизи закрытой границы с Россией. Об этом сообщают местные СМИ.Учения проходят в районах Иматры, Нуйямаа, Ваалимаа и Виролахти, в которых располагаются крупнейшие по пассажиропотоку пункты пересечения границы с РФ. Финская полиция, таможня, спасательная служба и силы обороны в количестве 300 человек тренируются на случай, если русские решат атаковать их границу.Тем временем страны НАТО с 13 января начинают учения Steadfast Dart-25. Цель - проверка способности к оперативному развертыванию сил на восточном фланге "в условиях конфликта".В командовании Силами реагирования союзников (ARF), расположенном в Италии, отметили, что проверка боеспособности "будет осуществляться в ходе имитируемого сценария конфликта с примерно равным по силе противником".Уточняется, что участие в учениях примут примерно десять тысяч военных из девяти стран-союзниц, включая воздушные, сухопутные, морские и специальные силы. Учения пройдут на территории Румынии, Болгарии и Греции.Итоги выборов в ХорватииДействующий президент Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре выборов с 77,86% голосов, его конкурент Драган Приморац получил 22,14%. Такие данные приводит местная пресса.Миланович осуждал СВО, публично сетовал на неэффективность санкций Запада против России, в то же время выступал против участия хорватских военных в любом качестве в конфликте на Украине.Вновь избранный президент Хорватии высказывался против помощи Киеву, однако несмотря на его слова, правительство его страны оказало военной и иной помощи Киеву на 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать.В ноябре прошлого года премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал Милановича "пуделем Путина" из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в Висбаден в ФРГ.Европа спорит о месте встречи Путина и ТрампаВ декабре в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к разговору и встрече с новым американским лидером, в случае, если тот, конечно, этого захочет. В пятницу, 10 января, вновь избранный президент США Дональд Трамп объявил, что стороны уже занимаются решением этого вопроса.В понедельник, 13 декабря, "заявки" на принятие этой встречи прилетели сразу из двух европейских стран - Сербии и Швейцарии.С предложением стать площадкой для встречи глав двух государств выступила и Швейцария. Руководитель отдела коммуникаций МИД республики Николя Бидо, подчеркнул, что его страна хороший вариант и для США и для России, поскольку сейчас Берн не поддерживает контактов по поводу какой-либо деятельности, связанной с миром на Украине, ни с Москвой, ни с Вашингтоном, ни с Киевом.Зеленский пообещал тушить пожары в КалифорнииНа фоне сообщений, что в Калифорнии горят дома не только звезд, но и украинских генералов, Владимир Зеленский объявил 13 января, что Киев отправит в помощь США 150 своих пожарных."Там очень тяжелая ситуация, и украинцы могут помочь американцам защитить жизнь. Сейчас это прорабатывается, соответствующими каналами мы предложили нашу помощь американской стороне. 150 наших пожарных уже подготовлены", – сказал Зеленский, а в комментариях под его постом пользователи задались вопросом, сколько из 150-ти украинских пожарных вернется на Украину.Тем временем, число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 24 человек."Подтверждена гибель 16 человек при пожаре "Итон" и восьми человек при пожаре Палисейдс", - уточнил телеканал ABC News.Подробнее о ситуации в Калифорнии, и о том, какое отношение к ней имеет Украина - в материале "Страна горит, а он отправляет миллиарды диктатору": Байдена обвинили в странной расстановке приоритетов.

https://ukraina.ru/20250112/1060203874.html

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Сергей Зуев

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