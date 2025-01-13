https://ukraina.ru/20250113/1060194268.html

Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины

Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины - 13.01.2025 Украина.ру

Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины

Зачем Трампу Гренландия? Станет ли Арктика следующей ареной противостояния США и России после Украины? Как Москва и Вашингтон могут сотрудничать в рамках Севморпути?

2025-01-13T07:10

2025-01-13T07:10

2025-01-13T07:10

интервью

россия

сша

арктика

дональд трамп

джо байден

нато

украина

геополитика

северный морской путь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/08/1040593913_92:14:820:423_1920x0_80_0_0_1de6c2212b95baf135794110ac352565.jpg

На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру ответил заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин.Дональд Трамп пытался купить Гренландию еще во время своего первого президентского срока, но Дания отказалась продавать остров, как и 80 лет назад. Сегодня Трамп вернулся к этой идее, и теперь уже — с угрозами.— Николай Сергеевич, в прошлом интервью для издания Украина.ру вы говорили о том, что есть риск столкновения России и США не только на Украине, но и в Арктике. Сейчас произошло развитие этой темы, судя по амбициям Трампа на Гренландию. Кстати, реально осваивать этот регион американцы начали именно при Дональде Трампе в 2018 году. Как считаете, что сегодня замыслил сделать новый президент США?— Трамп — это всего лишь яркое олицетворение американской политики по Арктике. Он резкий "человек-сделка", который быстро выходит на какое-то решение.Но на самом деле Америка еще при Байдене сделала важный шаг в этом направлении. Она в одностороннем порядке, без соблюдения международно-правовых норм расширила свои арктические территории, которые находятся на шельфе (за пределами 200-мильной зоны особых экономических интересов).Штаты просто сказали: "Теперь это будет наше".Случайно или нет, но эти территории чуть-чуть расширились в Мексиканском заливе (Трамп его сейчас называет "Американским") и в основном расширились в арктических владениях, которые заходят в зону особых экономических интересов Канады (Трамп ее сейчас в шутку называет 51-штатом).Таким образом, преемственность американской политики в этом вопросе сохраняется. Это расширение было объявлено при Байдене, а Трамп лишь углубляет присутствие Штатов в Арктике.Вашингтону это нужно по очевидным причинам.Первое — безопасность. Мы все прекрасно понимаем баллистическую траекторию ракет: какие возможности тут есть у России и какие возможности отсутствуют у США.Второе — ресурсы. Они глубоко сидят в морской и сухопутной арктической зоне. Кроме Антарктиды — это единственный в мире неограниченный ресурс. Все остальное давным-давно поделено.Третье — логистика. США прекрасно понимают, что если Россия сможет развить Севморпуть, то это станет угрозой для контролируемого Западом судоходства, которое сейчас осуществляется по южному коридору через Суэцкий канал или Мыс Доброй Надежды, где Россия практически не присутствует.Севморпуть — это то, что мы контролируем сами. А уж если в этом вопросе будет успешным партнерство России и Китая, то у Запада будут потери в других областях.Такова триада интересов Америки за Полярным кругом.— Проход между островом Врангеля и восточным окончанием России считается российской территорией. Все, что находится между побережьем и этим островом принадлежит стране, которая владеет островом. Поэтому американцы и стали заявлять на него претензию, о чем вы также упоминали ранее. Насколько серьезны сегодня территориальные претензии США к РФ в отношении острова Врангеля?— Это был хамский выпад в отношении России: "Мы не признаем протекторат России над островом Врангеля".Там проходит трасса Севморпути. Там находится наша военная база. Там находится наш заповедник — родильный дом белых медведей, популяция которых обитает в районе Восточно-Сибирского моря.Понятно, что белые медведи американцев не волнуют. Зато трасса Севморпути и военная база, которая контролирует вход в российский сектор Арктики — это весомые вещи.Самая ближайшая база США на Аляске, где находятся их стратегические бомбардировщики, уязвимы именно из-за этого куска, который торчит в Северном Ледовитом океане. Поэтому американцы такие выпады и делали.Сейчас никаких юридически значимых претензий по острову Врангеля у США к России нет. Это просто была проверка нашей реакции.Все российско-американские отношения последних 5 лет состоят из таких проверок. Но нельзя исключать, что в будущем такие поползновения произойдут. Поэтому нам надо думать об усилении своего военного и гражданского присутствия на этом острове.Пока мы проводим там много исследований жизни белых медведей. Там много и других интересов научного знания. России надо не забывать про этот остров и находиться там постоянно. Потому что ряд арктических островов были признаны территорией России именно за счет того, что там работали метеорологические станции.Быть на Новой Земле кроме как для изучения и не нужно. Это уже потом появились там полигоны, где проводились военные испытания. А то, что ученые проводят там свою деятельность — это один из факторов того, что страна имеет полное право приписать себе землю, которая находится у черта на рогах, где человек вообще редко оказывается.Повторюсь, США сами обозначили, что угрожают острову Врангеля. И нам надо думать, как эту угрозу купировать.— В Арктике есть еще один камень преткновения — архипелаг Шпицберген (Грумант). Почему нам там нужно сохранять свое присутствие?— Это территория, международный договор по которой в 1920 годах был заключен без России. У нас тогда была Гражданская война и разруха, и нам было не до таких дальних территорий.Протекторат над этим архипелагом установился за Норвегией. Но потом Советский Союз присоединился к этим соглашениям, потому что нашему новому государству нужно было налаживать международные отношения с прежними государствами.Тогда был такой размен: "Протекторат Норвегии — особые экономические интересы России". Все же прекрасно понимали, что наши поморы еще 800 лет назад ходили на этот остров и устраивали там избы для зимовки (это подтверждено историками и археологами).Но поскольку протекторат норвежский, а Норвегия входит в НАТО, мы видим, как разворачивается милитаризация Шпицбергена. России пока нечего этому противопоставить.Первым шагом к его милитаризации стала "мирная база" НАСА. Они по сути просто поставили там огромный радар, который накрыл другую часть входа в российский сектор Арктики (с запада, а не с востока как остров Врангеля), и стали пытаться контролировать перемещение Северного флота, отслеживать подводные лодки и подземные коммуникации.Тем не менее Россия сейчас присутствует на Шпицбергене. У нас там есть два поселка и трест "Арктикуголь". Сначала добыча угля там была закрыта, сейчас немного продолжается. Также развивается туристическое направление. Мы присутствуем, но наши возможности все равно ограничены, потому что Норвегия в одночасье ввела санкции (нельзя разгружать грузы) и не дают визы.То есть Осло делает нам много мелких пакостей, которые иллюстрируют противостояние России и Запада за Арктику, ускорившееся в последние годы.Американцы мечтают разместить на Шпицбергене полноценную военную базу, а не ее гибридные форматы. Устав НАТО это позволяет. Поэтому рано или поздно нам на это придется реагировать. Они и так присутствуют, прикрываясь мирными целями изучения космоса. На самом деле все прекрасно все понимают.То есть на Шпицбергене, как и на острове Врангеля, нам надо продолжать присутствовать. Надо обозначать: международный договор действует, у России есть там постоянное население в несколько сотен человек, которые выполняют важную для страны функцию.— Помимо этой "мирной базы" НАСА, какие еще военные объекты Запада в Арктике представляют для нас серьезную угрозу?— Сейчас все поменялось. Технологии идут вперед. Если раньше к спутниковой группировке относились как к чему-то, что нужно десятилетиями создавать и тестировать, то сейчас Илон Маск на деньги правительства США запустил группировку, которая исчисляется тысячами спутников. Это представляет угрозу в различных военных аспектах: разведка, гидрометеорологические исследования, получение специальных данных, о которых мы даже не догадываемся. То есть не всегда тебе нужно размещать где-то полноценную базу.Понятно, что военное дело — вещь консервативная. Ничего лучше, чем поставить форт на пути движения армады кораблей, человечество не придумало, потому что это естественная преграда, которая физически все разграничивает.Что касается бывшего нашего сектора Арктики (секторальное разделение отменно, когда у нас от одной части страны до другой с запада на восток треугольник сходился к Северному полюсу), то мы сейчас контролируем полоску от Мурманска до Чукотки. Нас беспокоит и то, что происходит в Норвегии, и то, что происходит на границе с США (Берингов пролив, где сосредотачиваются множество интересов). У нас там в самом узком участке морская граница составляет 10 километров, а это очень близко.Отмечу также, что современные технологии принесли нам беспокойство за Хребет Ломоносова, которому мы более 20 лет назад впервые обозначили заявку как на продолжение континентального шельфа. Это важный момент.Если наша заявка будет окончательно удовлетворена (в ООН все вроде бы идет хорошо, хотя этому процессу уже 20 лет), Россия вернет треть бывшего сектора, принадлежащего СССР. Потому что этот хребет вдается до Северного полюса от континентальной плиты, и на него будут распространяться такие же правила, как и на острова.Эту нашу заявку блокируют. На нее есть параллельные заявки от той же Дании (к вопросу о Гренландии) и Канады. Все активничают. И нам важно, чтобы мы эту "шапку" оставили за собой и максимально подобрались к Северному полюсу. Ближе нас к нему пока нет никого.Мы не можем активно повлиять на то, что происходит на территории США и Канады. Но то, что находится по краям и в центре нашей арктической зоны, для нас важно.— Мы все-таки издание Украина.ру, поэтому я обязана задать вам этот вопрос. Если отбросить все исторические предпосылки борьбы России и Запада за Арктику, можно ли сказать, что США спровоцировали украинский конфликт именно для того, чтобы самим подготовиться и ослабить нас в текущей борьбе за арктические ресурсы?— Украина была ими выбрана не то, чтобы случайно, а просто как один из инструментов. До этого тоже самое пытались сделать в Закавказье, просто не получилось. Определенные процессы в Средней Азии тоже вызывают беспокойство.Но то, что слова Бжезинского о необходимости создать санитарный кордон у границ России, чтобы США спокойно действовали на несколько фронтов, подтверждаются — это безусловный факт. Украинский факел горит, и сейчас он освещает все остальное. При этом интересы США на Украине весьма размыты.Недавно была новость, что ВС РФ подошли к литиевым месторождениям у села Шевченко. Потом оказалось, что это не то Шевченко и что мы туда не дошли. Но суть не в этом.Я хочу сказать, что для разработки любого месторождения вам нужно 5–10 лет. Нельзя просто прийти, копнуть и получить готовый продукт. Нужно проделать огромную работу, которую в условиях войны проделать невозможно. И то, что Россия со взятием этого села получит стратегическое преимущество — далеко от истины.То есть даже если США думали воспользоваться какими-то месторождениями на Украине, то у них бы это не получилось. Зато отвлечь силы России, чтобы действовать в другой части — это возможно.У России же есть контрольный пакет в Арктике. По территории, по населению, по технологии. США понимают, что это наше конкурентное преимущество надо выбить у нас из рук. Американцы действуют прагматично. В этом смысле Трамп ничем не отличается от Байдена. "Все в семью, у всех все отобрать".— А можно ли сказать, что угроза с севера для нас опаснее украинского конфликта?— Опаснее, потому что она менее предсказуема.Так сложилось исторически, что мы не очень хорошо прикрыты с севера. Мы всегда думали, что с севера к нам никто не придет, потому что мы им владеем (к нам всегда приходили с запада, иногда — с востока). А теперь оказывается, что у нас не прикрыт север: у нас там мало людей, немного населенных пунктов, недостаточно военной инфраструктуры.Да, у нас есть флот и ядерная триада, но это — геополитические инструменты сдерживания. "Не идите к нам, а то сейчас бахнем". Для отражения конкретного десанта у нас сил мало.Например, в годы Великой Отечественной войны мы сражались с немцами на Таймыре, когда они пытались атаковать поселок Диксон — вход из Карского моря в Енисей (середина России). Нам почти нечем было отбиваться от немецкого линкора. Противник уничтожил наш мирный ледокол "Академик Сибиряков" (у него была одна простенькая пушечка). Его потопили и забрали команду (гитлеровцы хотели получить лоции, чтобы проникнуть вглубь страны). Защитники Диксона отбились только за счет того, что выкатили небольшие артиллерийские орудия и создали впечатление, что у нас там большой воинский контингент. Хотя несколько сот наших защитников можно было просто перебить, не выходя на сушу.Эта была героическая оборона, но в целом она показала, что к таким угрозам мы не были готовы.Поэтому сейчас наша группировка мирных ледоколов несет в себе двойное назначение. Она будет способствовать продвижению боевых кораблей и транспорта в случае вооруженного конфликта.— Северный морской путь — это самая интересная тема во всей этой истории. В прошлый раз вы сказали, что Запад пытается его дискредитировать. Так, может быть, нам его надо сейчас использовать как можно активнее?— Северный морской путь работает. По нему перевозятся полезные ископаемые, которые мы добываем и продаем. В основном это СПГ. Цифры по нему хорошие.В самый эталонный советский период освоения Арктики, когда мы вложили в него много денег (в круглогодичную навигацию по Севморпути по ценам 1975 года было вложено 200 миллиардов долларов), мы перевозили максимум 4 миллиона тонн в год, а сейчас — 38 миллионов. В планах у нас 150–250 миллионов.Пока эти планы не обеспечены возможностями. Не запущены еще те проекты по добыче нефти и угля на Таймыре (Восток Ойл и Сырадасайское месторождение угля), которые надо будет вывозить. Но это процесс инерционный. России надо продолжать эксплуатировать Севморпуть в прежнем темпе, как бы нам ни хотелось соответствовать Суэцкому каналу с его миллиардом тонн в год (Слон и Моська). Чем больше Севморпуть (кратчайший путь из Европы в Азию) будет показывать свою работоспособность, тем чаще к нам будут приходить грузоотправители.А Запад дискредитирует Севморпуть по одной простой причине: если дать чему-то расти, оно вырастет. Поэтому его называли неэкологичным. "Если там что-то разольется, мы все умрем".Причем застрельщиками в этом вопросе был производитель спортивной одежды Nike. "Мы никогда не повезем свои кроссовки по Севморпути" (хотя их особо никто не звал). И все стали это обсуждать: "Если даже спонсоры Олимпиады против, то мы тоже этого делать не будем".К сожалению, в общественном мнении на Западе это работает.Хотя как специалист я могу сказать, что крупнейшая экологическая катастрофа в Арктике, связанная с разливом нефтепродуктов, случилась на Аляске, когда большой американский танкер разлил много сырой нефти. Тогда от этого погибло больше 30 тысяч птиц.То, что произошло сегодня в Керченском проливе — не сопоставимо с тем, что произошло в Америке. Понятно, что в Черном море происходит экологическое бедствие, которое нужно ликвидировать. Но оно коснулось максимум тысячи птиц.А США при этом продолжают бурить и транспортировать нефть. Чем отличается Берингов пролив от Севморпути, которых отделяют 10 морских миль? Это тоже самое.— Насколько были эффективны учения "Океан-2024", которые были призваны не позволить закупорить Северный морской путь с трех сторон?— Эти учения интересны тем, что они международные. Мы их проводили с Китаем, и с китайской стороны участвовало много серьезных судов разных классов. То есть мы всерьез рассматриваем вопросы взаимодействия на море, чего раньше не было. Может быть, раньше к китайскому флоту было предубеждение, но в целом Китай – это морская держава (все производства построены непосредственно у моря, потому что это мировая фабрика).Конечно, американский флот — номер один в мире. Это один из их краеугольных камней контроля над мировой безопасностью. Если что-то случилось в Палестине, шестой флот тут как тут. И то, что мы вместе с Китаем можем выставить ему заслон — это хорошо.Китай заинтересован в развитии Севморпути вместе с Россией. Самостоятельно китайцы это не потянут, а вместе с нами они могут в этом поучаствовать. И обеспечение безопасности — это одно из условий того, чтобы этот транспортный коридор действовал.— А есть ли какие-то вопросы, по которыми мы могли бы сотрудничать с США в Арктике в рамках Севморпути?— Их очень много. Меня удивляет, что американцы при своем прагматизме сходу отвергают вопросы сотрудничества с нами. Россия — северная страна. Мы тут живем и добываем. Это же мы продали США Аляску. Но Америка отвергает сотрудничество с нами, потому что понимает свои недостатки.Они сейчас не могут навязывать правила в Арктике, поэтому говорят о покупке Гренландии и аннексии Канады, чтобы встать вровень с Россией в арктической тематике.Теперь насчет вариантов сотрудничества. Первое — Севморпуть. Кому выгодна логистика из Европы в Азию? Америке. Потому что они могут на этом зарабатывать.Второе — технологии. У нас, в отличие от США, недостаточно развиты технологии бурения на шельфе. Зато у нас хватает богатств на суше. Мы еще далеко не ко всему подступились. И американцы могли бы с нами поделиться.Третье. Вообще обустройство жизни на севере. Тут и нам, и Западу есть, чем поделиться.Четвертое — безопасность. США опасаются нашей ядерной триады, треть из которых приходится на подводные лодки-носители. Они располагаются как раз на севере и за счет баллистическое траектории могут по кратчайшему маршруту поразить территорию США.Для этого и нужна дипломатия, чтобы понять, что дружба всегда выгоднее войны. Но пока вся риторика США направлена на игру с нулевой суммой: "Мы заберем все, а вам не достанется ничего". В жизни так не бывает.Может быть, при Трампе мы хотя бы вернем в повестку эти вопросы. Но это не произойдет ни сегодня, ни завтра. Поссориться всегда легко, а мириться всегда трудно.О ситуации с правовым статусом Арктики в материале Битва за Арктику: проблемы правового статуса.

https://ukraina.ru/20250110/1060185502.html

https://ukraina.ru/20241004/1057877861.html

https://ukraina.ru/20250105/1048506460.html

россия

сша

арктика

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, сша, арктика, дональд трамп, джо байден, нато, украина, геополитика, северный морской путь, война