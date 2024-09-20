Воевать надо "по глобусу": эксперт объяснил, как Россия и Запад вступили в борьбу транспортных коридоров
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоказное учение в заливе Петра Великого в рамках СКШУ "Океан-2024"
"Океан-2024" стал продолжением российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые проводились ежегодно на Тихом Океане, на Балтике и в Средиземноморье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Главная задача учений "Океан-2024" - защитить подходы к Северному морскому пути, чтобы Запад не мог закупорить его со стороны Тихого океана и Баренцева моря, рассказал политолог.
"Повторюсь, этими учениями мы показали, что вступили в битву транспортных коридоров. Кроме того, Запад пытался доказать России, что "Балтика скоро станет внутренним морем НАТО". Но мы показали, что мы этого не допустим", — указал эксперт.
Он отметил, что "Океан-2024" стал продолжением традиционных российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые проводились практически ежегодно на Тихом Океане, на Балтике и в Средиземноморье.
А теперь в России решили: "Хватит проводить их по частям, надо действовать масштабно". Воевать с Западом надо "по глобусу", а не в конкретном регионе. Там, где США и Запад пытаются строить козни, им и надо давать отпор, резюмировал собеседник издания.
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