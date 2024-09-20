Воевать надо "по глобусу": эксперт объяснил, как Россия и Запад вступили в борьбу транспортных коридоров - 20.09.2024 Украина.ру
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Воевать надо "по глобусу": эксперт объяснил, как Россия и Запад вступили в борьбу транспортных коридоров
Воевать надо "по глобусу": эксперт объяснил, как Россия и Запад вступили в борьбу транспортных коридоров - 20.09.2024 Украина.ру
Воевать надо "по глобусу": эксперт объяснил, как Россия и Запад вступили в борьбу транспортных коридоров
"Океан-2024" стал продолжением российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые проводились ежегодно на Тихом Океане, на Балтике и в Средиземноморье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-20T04:30
2024-09-20T04:30
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вмф
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Главная задача учений "Океан-2024" - защитить подходы к Северному морскому пути, чтобы Запад не мог закупорить его со стороны Тихого океана и Баренцева моря, рассказал политолог.Мы уже говорили о том, что Китай в ситуации с СВО будет вести себя отстраненно, но в том, что касается защиты различных транспортных коридоров, Пекин будет самым надежным российским союзником, подчеркнул Перенджиев.Он отметил, что "Океан-2024" стал продолжением традиционных российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые проводились практически ежегодно на Тихом Океане, на Балтике и в Средиземноморье. А теперь в России решили: "Хватит проводить их по частям, надо действовать масштабно". Воевать с Западом надо "по глобусу", а не в конкретном регионе. Там, где США и Запад пытаются строить козни, им и надо давать отпор, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.руО том, что представляет из себя в реальности "план победы" Зеленского и для чего он нужен - в авторском материале Павла Котова "План Зеленского: победы не будет" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240919/1057556949.html
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новости, запад, россия, тихий океан, александр перенджиев, учения, вмф, тихоокеанский флот вмф россии, балтийское море, нато, китай, сво
Новости, Запад, Россия, Тихий океан, Александр Перенджиев, Учения, ВМФ, Тихоокеанский флот ВМФ России, Балтийское море, НАТО, Китай, СВО

Воевать надо "по глобусу": эксперт объяснил, как Россия и Запад вступили в борьбу транспортных коридоров

04:30 20.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоказное учение в заливе Петра Великого в рамках СКШУ "Океан-2024"
Показное учение в заливе Петра Великого в рамках СКШУ Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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"Океан-2024" стал продолжением российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые проводились ежегодно на Тихом Океане, на Балтике и в Средиземноморье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Главная задача учений "Океан-2024" - защитить подходы к Северному морскому пути, чтобы Запад не мог закупорить его со стороны Тихого океана и Баренцева моря, рассказал политолог.
Мы уже говорили о том, что Китай в ситуации с СВО будет вести себя отстраненно, но в том, что касается защиты различных транспортных коридоров, Пекин будет самым надежным российским союзником, подчеркнул Перенджиев.
"Повторюсь, этими учениями мы показали, что вступили в битву транспортных коридоров. Кроме того, Запад пытался доказать России, что "Балтика скоро станет внутренним морем НАТО". Но мы показали, что мы этого не допустим", — указал эксперт.
Он отметил, что "Океан-2024" стал продолжением традиционных российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые проводились практически ежегодно на Тихом Океане, на Балтике и в Средиземноморье.
А теперь в России решили: "Хватит проводить их по частям, надо действовать масштабно". Воевать с Западом надо "по глобусу", а не в конкретном регионе. Там, где США и Запад пытаются строить козни, им и надо давать отпор, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.ру
О том, что представляет из себя в реальности "план победы" Зеленского и для чего он нужен - в авторском материале Павла Котова "План Зеленского: победы не будет" на сайте Украина.ру
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