https://ukraina.ru/20240920/1057570456.html

Воевать надо "по глобусу": эксперт объяснил, как Россия и Запад вступили в борьбу транспортных коридоров

Воевать надо "по глобусу": эксперт объяснил, как Россия и Запад вступили в борьбу транспортных коридоров - 20.09.2024 Украина.ру

Воевать надо "по глобусу": эксперт объяснил, как Россия и Запад вступили в борьбу транспортных коридоров

"Океан-2024" стал продолжением российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые проводились ежегодно на Тихом Океане, на Балтике и в Средиземноморье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-20T04:30

2024-09-20T04:30

2024-09-20T04:30

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Главная задача учений "Океан-2024" - защитить подходы к Северному морскому пути, чтобы Запад не мог закупорить его со стороны Тихого океана и Баренцева моря, рассказал политолог.Мы уже говорили о том, что Китай в ситуации с СВО будет вести себя отстраненно, но в том, что касается защиты различных транспортных коридоров, Пекин будет самым надежным российским союзником, подчеркнул Перенджиев.Он отметил, что "Океан-2024" стал продолжением традиционных российско-китайских учений "Морское взаимодействие", которые проводились практически ежегодно на Тихом Океане, на Балтике и в Средиземноморье. А теперь в России решили: "Хватит проводить их по частям, надо действовать масштабно". Воевать с Западом надо "по глобусу", а не в конкретном регионе. Там, где США и Запад пытаются строить козни, им и надо давать отпор, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.руО том, что представляет из себя в реальности "план победы" Зеленского и для чего он нужен - в авторском материале Павла Котова "План Зеленского: победы не будет" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240919/1057556949.html

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новости, запад, россия, тихий океан, александр перенджиев, учения, вмф, тихоокеанский флот вмф россии, балтийское море, нато, китай, сво