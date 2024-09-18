https://ukraina.ru/20240918/1057523251.html

План Зеленского: победы не будет

План Зеленского: победы не будет - 18.09.2024 Украина.ру

План Зеленского: победы не будет

Владимир Зеленский объявил, что его "план победы" Украины в конфликте готов на 90%. Широкой общественности об этом "эпохальном" документе известно не многое, однако уже сейчас наброски этого плана вызывают много критики – как внутри страны, так и за ее пределами

2024-09-18T13:11

2024-09-18T13:11

2024-09-18T13:12

эксклюзив

россия

украина

владимир зеленский

план

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План вместо формулы, победа вместо мира"План победы" пришел на смену так называемой формуле мира того же автора, которую Киев продвигал в прошлом – начале этого года.Данный проект, представлявший собой, по сути, описание капитуляции России, ожидаемо не прошел. К июню этого года, к "саммиту мира" в Швейцарии, от него осталось лишь несколько маловажных пунктов, о которых и то быстро забыли.Теперь на смену "формулы" родился план, но теперь уже не мира, а победы Украины. Что детально он представляет из себя известно только Зеленскому. Вероятнее всего, он будет представлять собой те или иные предложения, которые, по замыслу его создателей, должны будут подтолкнуть РФ к переговорам на украинских условиях."Совещания по подготовке нашего "Плана победы" <…>. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального и справедливого. Более чем на 90 процентов все выписано", - написал Зеленский на днях у себя в телеграм-канале.Всего в этом плане пять пунктов, анонсировали украинские власти."Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны", - заявлял Зеленский, отказавшись раскрывать детали.Предполагается, что этот документ направят президенту США, двух кандидатам на эту должность, странам "Большой семерки" и т.д.По тем заявлениям, которые доносятся из Киева, можно сделать вывод, что краеугольным камнем "плана победы" будет требование к Западу разрешить бить вглубь российской территории иностранными ракетами увеличенного радиуса действия.В недавнем интервью CNN Зеленский заявил, что посадить Россию за стол переговоров можно, если лишить россиян комфортной жизни, например, оставить их без электричества. Тогда они начнут оказывать давление на власти, которые в конечном итоге будут вынуждены пойти на попятную. Подобная идея прямо коррелируется с просьбой киевского режима о разрешении на более широкое применение западного оружия.Еще одна часть этого "плана победы", о которой ранее заявили власти Украины – наступление в Курской области. Остальные пункты обозначены Киевом в общих чертах – стратегическое место страны в системе мировой безопасности, "мощный пакет" принуждения РФ к миру дипломатическим путем, а также экономическое направление.План заведомого провала"План победы" Зеленского еще толком не обнародован, но уже успел угодить в скандал. Поводом к нему стала публикация в немецком издании Bild.Журналисты написали, что помимо всего прочего, украинская стратегия предусматривает заморозку боевых действия "на некоторых участках фронта". Это утверждение в Киеве поспешили опровергнуть."Из тех нескольких людей, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто с Bild не говорил", - заявил советник Зеленского Дмитрий Литвин.По его словам, власти Украины выступают категорически против заморозки конфликта."Важно, чтобы США поддержали именно план победы, а не капитуляцию", - добавил он.Об этом же заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Он назвал публикацию в немецкой прессе спекуляциями.Не смотря на отрицание любых намеков на "зраду", план Зеленского подвергся критики, в том числе внутри страны.Необычную теорию выдвинул бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его мнению, весь этот план является "циничным шоу", украинское руководство не ждет его одобрения на Западе, напротив, им нужно, чтобы их идеи так и остались исключительно на бумаге."Вся пропагандистская машина Офиса президента постоянно вбивает в головы украинцев, что у нас проблемы только потому, что США не хотят давать нам разрешение на ракеты большой дальности Jassm, Atacms, Storm shadow / Scalp", - заявил он.Экс-генпрокурор полагает, что все это является ложью, которая к победе не приведет."По крайней мере потому, что росавиация уже вышла за пределы зоны действия Atacms. Поэтому и атаки, и КАБы, и баллистику это не остановит", - пояснил он.Луценко считает, что Офис президента ждет от Вашингтона отказа в своих требованиях, что позволит Киеву сманеврировать, объявить, что Запад их бросил и им ничего не остается кроме как начинать переговоры с Россией.На этих переговорах, продолжил бывший генеральный прокурор, Зеленский получает требования в духе "Стамбула", объявляет, что по этим вопросам нужно провести референдум и подписывается под прекращением огня."Становимся в позу президента мира и проводим президентские выборы. Желательно — без отмены военного положения, чтобы демократия не мешала, а на участках управлял ТЦК (военкоматы – ред.)", - спрогнозировал Луценко."План победы" Зеленского в реальности никаких планом не является, все, для чего он нужен – это попытаться протянуть еще какое-то время, чтобы успеть подготовить резервы, считает украинский политолог Вадим Карасев."План Зеленского состоит в том, что… если дадут оружие, в чём я не уверен, потому что игра не стоит свеч. И никакой это не план, это идея, даже предложение – что надо удержать фронт, иначе он посыпется, поэтому надо бить ракетами по военно-логистическим хабам и командным пунктам, сбить наступательный потенциал", - сказал он в интервью журналисту Александру Шелесту*.Идея в том, чтобы затормозить российское наступление, отметил эксперт."Это якобы создаст России трудности в наступлении. Скажем, эти самолеты с КАБами уже не смогут так свободно себя чувствовать, если у Украины будут дальнобойные ракеты. Стало быть, наступление приостановится, и все уходят на зиму в такой линии фронта, какой она есть сейчас. В этом идея. Им надо выиграть время, хотя бы два-три месяца, чтобы подготовить мобилизованных – и пополнить ряды ВСУ", - сказал Карасев.Пересидеть еще несколько месяцевСерьезные сомнения в адекватности украинского "победного плана" и его авторов звучат и за пределами Украины."Победный план" Зеленского - спектакль, это попытка давления на РФ, чтобы мы перепугались и пошли на уступки. Это вариант того, как продавить ядерную державу, чтобы она сдалась, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев."Этот план, как отметил министр иностранных дел [Сергей] Лавров, является капитуляцией России, это ультиматум. Зеленский говорит, что если будем бомбить Россию до Дальнего Востока, то русские сдадутся. Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда. Они сами довели до такого кошмара. У них большие геополитические планы, сначала расправиться Россией, потом с Китаем", - отметил эксперт Российский сенатор Владимир Джабаров отметил, что попытки запугать россиян и испортить им жизнь не могут называться "планом победы"."Это натура Зеленского. Он же мелкий пакостник. Не победить на поле боя, а ухудшить жизнь россиян, создать плохие бытовые условия, чтобы были прилеты дронов, взрывы. Я думаю, Зеленский больше ничего не придумает… Попытка ухудшить жизнь россиян — это не победный план, это какая-то мерзость", - заявил он сайту News.ru.Украинским властям не удастся запугать граждан России, уверена первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова."Он, видимо, борется с мирными жителями — интересная цель для президента, которую он еще и публично озвучивает. Это поражает. Он все равно этого не добьется: можно сколько угодно это говорить, но этого не будет", - приводит ее слова Lenta.ru.Потуги с "планом победы" - последняя попытка Зеленского переиграть ситуацию, которая для его страны неуклонно ухудшается. Сделать это можно втянув НАТО напрямую в конфликт с Россией, пишет французский журнал Valeurs actuelles."Известно, что многие большие войны начинались не по заранее продуманным планам, а из-за вышедшей из-под контроля спирали насилия, заложенной в воинственном характере геостратегических союзов, демагогических заявлений и политических трюков безответственных лидеров. В конечном счете призыв "игнорировать "красные линии" России" – это не просто требование оказывать еще большую поддержку, а стратегия, направленная на то, чтобы втянуть других членов НАТО в прямой конфликт с Москвой. Риски от претворения в жизнь такой жесткой стратегии не были так велики со времен наиболее острых кризисов холодной войны", - говорится в публикации.Автор статьи полагает, что нельзя недооценивать ядерные угрозы со стороны России."Все, кто пренебрегает этой угрозой, утверждая, что у Путина не хватит смелости прибегнуть к ядерному огню, недооценивают своего противника и последствия своих милитаристских высказываний. <…> Зеленский с 2022 года вбивает своим слушателям в голову, что бояться атомной войны – значит быть трусливым пророссийским пораженцем", - сказано в материале.Прежде чем пересечь очередную красную черту, западным лидерам стоит перечитать рассуждения Макса Вебера об "этике ответственности", которая должна сдерживать этику убеждений, пишет издание.Особенно когда "этика убеждений" не искренняя, а демагогическая и является плодом натаскивания, а не продуманного стратегического плана. НАТО не готова к тотальной войне с Россией, утверждает автор."Скорее всего, украинцы сражаются зря. Потому что если не произойдет худшего, если переговоры состоятся, они повлекут за собой более значительные территориальные потери для украинцев в 2025 году, чем те, которые были предметом переговоров в марте 2022 года – до того, как игры в альянсы не сделали их более трудными", - сказано в статье.Разрешить использовать британские ракеты дальнего радиуса действия против России было бы ошибкой потенциально ядерного масштаба. Самой большой катастрофой, которая может возникнуть в результате конфликта на Украине, станет развал НАТО, сообщает британская The Guardian."НАТО оказалась в ловушке. Экономическая война с Россией обернулась катастрофой. Она больно ударила по западной торговле, вызвав резкий рост цен на энергоносители и сельскохозяйственную продукцию", - говорится в материале. НАТО оказалась в ловушке.Конфликт на Украине должен закончиться подписанием мирного договора – предположительно, по образцу провалившихся стамбульских соглашений 2022 года, полагает издание.Западные политики, стремящиеся изобразить из себя "крутых парней", не оказывают миру услугу, когда обещают поддерживать Зеленского до полной победы. Они прекрасно понимают, что такая победа невозможна, вопрос лишь в том, сколько еще должно произойти смертей и разрушений, заключают авторы статьи.*Иностранный агентО том, чем ответит Россия на эскалацию конфликта со стороны Запада - в материале издания Украина.ру Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным.

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эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, план