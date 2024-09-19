https://ukraina.ru/20240919/1057527915.html

"Последний свет в окошке": эксперт о том, что будет, если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с Грецией

"Последний свет в окошке": эксперт о том, что будет, если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с Грецией - 19.09.2024 Украина.ру

"Последний свет в окошке": эксперт о том, что будет, если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с Грецией

Турция не будет выходить из НАТО, потому находится в состоянии перманентной конфронтации с Грецией, которая также является членом альянса. В то же время сотрудничество Турции с БРИКС – это вопрос ее национальной экономической безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-09-19T04:45

2024-09-19T04:45

2024-09-19T04:45

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Турция не будет выходить из НАТО, потому что в там состоит Греция, а с греками Анкара находится в состоянии перманентной конфронтации. И для турок обеспечение своего западного фланга зависит от НАТО, которое не допускает войны, сообщил обозреватель.Но если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с Грецией, то это будет война Турции с НАТО. Турция сильнее Греции, но она не сильнее североатлантического альянса, отметил эксперт. В то же время сотрудничество Анкары с БРИКС – это вопрос национальной экономической безопасности. Потому что они не смогли убедить Евросоюз в необходимости принять туда Турцию, указал Ищенко.Когда ситуация поменяется, и Россия победит вместе с Китаем, или без него, тогда турки поменяют свою военно-политическую ориентацию. И будут вступать в новые союзы вместе с Россией, или без нее. А пока что для них НАТО в военном плане – это "последний свет в окошке", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.руО том, как Россия будет отвечать на удары дальнобойным оружием, разрешения на которые де-факто получил Киев — в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240918/1057525088.html

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