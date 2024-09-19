https://ukraina.ru/20240919/1057527915.html
"Последний свет в окошке": эксперт о том, что будет, если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с Грецией
"Последний свет в окошке": эксперт о том, что будет, если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с Грецией - 19.09.2024 Украина.ру
"Последний свет в окошке": эксперт о том, что будет, если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с Грецией
Турция не будет выходить из НАТО, потому находится в состоянии перманентной конфронтации с Грецией, которая также является членом альянса. В то же время сотрудничество Турции с БРИКС – это вопрос ее национальной экономической безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-09-19T04:45
2024-09-19T04:45
2024-09-19T04:45
новости
турция
греция
россия
ростислав ищенко
нато
брикс
война
конфликт
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050033026_0:297:2730:1833_1920x0_80_0_0_651e110b69f9376e640f85fcae58476f.jpg
Турция не будет выходить из НАТО, потому что в там состоит Греция, а с греками Анкара находится в состоянии перманентной конфронтации. И для турок обеспечение своего западного фланга зависит от НАТО, которое не допускает войны, сообщил обозреватель.Но если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с Грецией, то это будет война Турции с НАТО. Турция сильнее Греции, но она не сильнее североатлантического альянса, отметил эксперт. В то же время сотрудничество Анкары с БРИКС – это вопрос национальной экономической безопасности. Потому что они не смогли убедить Евросоюз в необходимости принять туда Турцию, указал Ищенко.Когда ситуация поменяется, и Россия победит вместе с Китаем, или без него, тогда турки поменяют свою военно-политическую ориентацию. И будут вступать в новые союзы вместе с Россией, или без нее. А пока что для них НАТО в военном плане – это "последний свет в окошке", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины на сайте Украина.руО том, как Россия будет отвечать на удары дальнобойным оружием, разрешения на которые де-факто получил Киев — в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240918/1057525088.html
турция
греция
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050033026_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_388e5c18d8f59a7086b232abc9091db3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, греция, россия, ростислав ищенко, нато, брикс, война, конфликт, шос, евросоюз, экономика, безопасность
Новости, Турция, Греция, Россия, Ростислав Ищенко, НАТО, БРИКС, война, конфликт, ШОС, Евросоюз, экономика, безопасность
"Последний свет в окошке": эксперт о том, что будет, если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с Грецией
Турция не будет выходить из НАТО, потому находится в состоянии перманентной конфронтации с Грецией, которая также является членом альянса. В то же время сотрудничество Турции с БРИКС – это вопрос ее национальной экономической безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко