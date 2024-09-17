https://ukraina.ru/20240917/1057488251.html

Орлов рассказал, сможет ли Украина совершить массовый пуск БПЛА, чтобы проложить дорогу своим ракетам

Орлов рассказал, сможет ли Украина совершить массовый пуск БПЛА, чтобы проложить дорогу своим ракетам - 17.09.2024 Украина.ру

Орлов рассказал, сможет ли Украина совершить массовый пуск БПЛА, чтобы проложить дорогу своим ракетам

Если Украина запустит больше 100 беспилотников по одному направлению, то они будут быстро выявлены. Залог эффективного ракетного удара заключается в его скрытности, иначе эффективность его будет крайне низка. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-09-17T05:15

2024-09-17T05:15

2024-09-17T05:15

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Чтобы эффективно проложить дорогу для ракет, Украине понадобится значительно больше БПЛА (больше 100), чем сегодня летит в сторону России, сообщил эксперт.Если Украина запустит больше 100 беспилотников по одному направлению, то они будут быстро выявлены, потому что это массовая цель, а российские перехватчики окажут на них сильное воздействие, отметил он.На каких-то этапах перегрузка ПВО возможна, поскольку у каждого зенитного комплекса ограниченный боекомплект. У "Бука" — четыре ракеты, у модернизированного "Бука" — восемь. У "Панцирей" и "Торов" количество пусков тоже ограничено, подчеркнул эксперт.Но здесь речь идет только об одной машине. А российские ЗРК стоят дивизионами. Там есть заряжающие машины. Все это работает в комплексе, добавил он."Потому мы и говорим, что у нас эшелонированная система ПВО. Мы обеспечиваем определенные этапы защиты нашего воздушного пространства. Пробить ее не так уж и просто", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск читайте на сайте Украина.руО различных сценариях украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240916/1057484358.html

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