Орлов рассказал, сможет ли Украина совершить массовый пуск БПЛА, чтобы проложить дорогу своим ракетам
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS
Если Украина запустит больше 100 беспилотников по одному направлению, то они будут быстро выявлены. Залог эффективного ракетного удара заключается в его скрытности, иначе эффективность его будет крайне низка. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Чтобы эффективно проложить дорогу для ракет, Украине понадобится значительно больше БПЛА (больше 100), чем сегодня летит в сторону России, сообщил эксперт.
Если Украина запустит больше 100 беспилотников по одному направлению, то они будут быстро выявлены, потому что это массовая цель, а российские перехватчики окажут на них сильное воздействие, отметил он.
"Залог эффективного ракетного удара заключается в его скрытности. А если перед ним произойдет массовый запуск БПЛА, эффективность его будет крайне низка", — указал Орлов.
На каких-то этапах перегрузка ПВО возможна, поскольку у каждого зенитного комплекса ограниченный боекомплект. У "Бука" — четыре ракеты, у модернизированного "Бука" — восемь. У "Панцирей" и "Торов" количество пусков тоже ограничено, подчеркнул эксперт.
Но здесь речь идет только об одной машине. А российские ЗРК стоят дивизионами. Там есть заряжающие машины. Все это работает в комплексе, добавил он.
"Потому мы и говорим, что у нас эшелонированная система ПВО. Мы обеспечиваем определенные этапы защиты нашего воздушного пространства. Пробить ее не так уж и просто", — подытожил собеседник издания.
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