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Песков сказал, что станет с российско-турецкими отношениями после слов Эрдогана о Крыме

Песков сказал, что станет с российско-турецкими отношениями после слов Эрдогана о Крыме - 13.09.2024 Украина.ру

Песков сказал, что станет с российско-турецкими отношениями после слов Эрдогана о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 сентября прокомментировал журналистам высказывание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости возвращения Крыма в состав Украины, так как это "требование международного права"

2024-09-13T13:15

2024-09-13T13:15

2024-09-13T13:15

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между РФ и Турцией.Он отметил, что Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму и надеется, что со временем это позволит Анкаре согласиться с ее доводами.Эрдоган высказался о Крыме накануне в видеообращении к участникам саммита так называемой "Крымской платформы" в Киеве. Этот саммит, на котором в том числе обсуждают пути возвращения контроля Киева над Крымом, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шабашем, где Запад пестует "неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". По оценке Пескова, эта встреча является чрезвычайно недружественным мероприятием по отношению к России.Подробнее о жизни на полуострове в составе РФ - в материале Туристов в Крыму стало больше. Аксёнов рассказал о причинах и цифрах на сайте Украина.ру.

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новости, дмитрий песков, эрдоган, турция, крым, россия