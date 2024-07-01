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Туристов в Крыму стало больше. Аксёнов рассказал о причинах и цифрах
Туристов в Крыму стало больше. Аксёнов рассказал о причинах и цифрах - 01.07.2024 Украина.ру
Туристов в Крыму стало больше. Аксёнов рассказал о причинах и цифрах
Туристический поток в Крым в первой половине 2024 года достиг двух миллионов человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов
2024-07-01T10:27
2024-07-01T10:27
2024-07-01T10:27
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"Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года" , - отметил глава региона.Большинство отдыхающих (почти 61 процент) прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7 процента – на поездах и 7,5 процента – по сухопутному маршруту через исторические регионы России.В прошлом году Крым принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов, сообщал ранее Аксенов.О том, как украинские политики и артисты потеряли собственность на российском полуострове — в материале Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, крымский мост, россия, сергей аксенов, туристы
Новости, Крым, Крымский мост, Россия, Сергей Аксенов, туристы
Туристов в Крыму стало больше. Аксёнов рассказал о причинах и цифрах
Туристический поток в Крым в первой половине 2024 года достиг двух миллионов человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов
"Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года" , - отметил глава региона.
Большинство отдыхающих (почти 61 процент) прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7 процента – на поездах и 7,5 процента – по сухопутному маршруту через исторические регионы России.
В прошлом году Крым принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих.
За последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов, сообщал ранее Аксенов.
О том, как украинские политики и артисты потеряли собственность на российском полуострове — в материале Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму на сайте Украина.ру.