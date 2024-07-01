https://ukraina.ru/20240701/1055970702.html

Туристов в Крыму стало больше. Аксёнов рассказал о причинах и цифрах

Туристов в Крыму стало больше. Аксёнов рассказал о причинах и цифрах - 01.07.2024 Украина.ру

Туристов в Крыму стало больше. Аксёнов рассказал о причинах и цифрах

Туристический поток в Крым в первой половине 2024 года достиг двух миллионов человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов

2024-07-01T10:27

2024-07-01T10:27

2024-07-01T10:27

новости

крым

крымский мост

россия

сергей аксенов

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049938747_0:0:893:503_1920x0_80_0_0_29558fc9f02bd8382b14b7f4ef4817b1.jpg

"Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года" , - отметил глава региона.Большинство отдыхающих (почти 61 процент) прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7 процента – на поездах и 7,5 процента – по сухопутному маршруту через исторические регионы России.В прошлом году Крым принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов, сообщал ранее Аксенов.О том, как украинские политики и артисты потеряли собственность на российском полуострове — в материале Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму на сайте Украина.ру.

крым

крымский мост

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, крымский мост, россия, сергей аксенов, туристы