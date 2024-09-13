Эксперт рассказал, что случится с фронтом ВСУ, если ВС РФ обойдут врага под Курском и двинутся на Сумы
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Когда ВСУ начнут передвигать войска вдоль границы, они сразу же попадут под удар ВКС. Это уже происходит с 6 августа — они двигаются, а их выжигают. Сложно подсчитать, сколько там погибло солдат ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Жители Курской области понимают, что исход СВО будет решаться не под Коренево, а на Покровском направлении, потому что важнее всего уничтожать врага в Донбассе. Более того, освобождение Донбасса стояла как отдельная цель СВО, отметил волонтер.
Но нельзя исключать, что исход всей кампании может решить и ситуация под Курском. Например, если войска не будут в лоб двигаться на Суджу, а попытаются обойти ВСУ где-то в Глушковском районе и пойти дальше на Сумы, то ситуация изменится коренным образом, сказал Алёхин.
"Вы же понимаете, что будет с фронтом у противника, который и так с трудом удерживает ДНР. Ему придется еще больше утончать свою линию обороны, из-за чего она порвется в других местах. Возможно, даже в Харьковской области", — отметил эксперт.
Более того, когда ВСУ начнут передвигать войска вдоль границы, они сразу же попадут под удар российских ВКС. Это уже происходит с 6 августа — ВСУ двигаются, а их выжигают. Сложно подсчитать, сколько там погибло вражеских солдат, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану" на сайте Украина.ру
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