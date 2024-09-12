Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану - 12.09.2024 Украина.ру
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Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану
Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану - 12.09.2024 Украина.ру
Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-09-12T17:14
2024-09-12T17:46
спецоперация
россия
сумы
донбасс
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сейм
эксклюзив
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Ранее ВС РФ под Курском в результате тщательной подготовки нанесли внезапный контрудар и заняли ряд населенных пунктов, застав ВСУ врасплох и поставив под угрозу весь их левый фланг. Через некоторое время противник очухался и начал прощупывать нашу оборону на ранее незадействованных участках границы. Там его сейчас сдерживают, идут тяжелые бои.Курское направление характерно тем, что с обеих сторон там задействовано мало народу. К тому же и у ВС РФ, и у ВСУ не было времени, чтобы соорудить там укрепрайоны как в Донбассе или "линию Суровикина" как на Запорожье. Линия соприкосновения там постоянно скакала, потому что фронт был разряжен. А это значит, что там можно вести маневренную войну, когда ты можешь многое быстро приобрести, но и быстро потерять. Именно этим объясняется тактика, которую выбрал противник.Украина не сворачивает свое присутствие под Курском и даже пытается контратаковать. Это обоюдоострый вариант, поскольку при удаче ты приобретаешь многое, а при неудаче ты усиливаешь свои проблемы. А проблемы у них серьезные.У противника там не очень богатый выбор. У него нет уверенности в том, что если ВС РФ отбросят его на линию госграницы, то они остановятся, сдержанные пограничными столбами. С нашей стороны было бы логично продвинуться чуть дальше — хотя бы на расстояние, которое позволяет доставать до Сум огнем артиллерии. Поэтому ВСУ сейчас будут удерживать Суджу двумя руками и ногами, а также будут стараться контратаковать, чтобы перевернуть эту шахматную доску.Вообще, вся операция ВСУ под Курском — это была их попытка встряхнуть шахматную доску. Доску они встряхнули, а фигуры — бац — и встали на место. Да, это было для нас отвратительно и омерзительно. Да, наши территории оказались в оккупации. Да, наши сограждане попали в плен. Расстрелы гражданских машин на трассе и мародёрство в суджанской "Пятёрочке" (все эти фотографии вэсэушников в стиле "Вандалы разграбили римский город" — это ужасно). Но с военной точки зрения это противнику ничего не дало.Это наша катастрофа, но это не их победа. Потому что встал вопрос: "А кто кого по-настоящему сковал?"Дело в том, что российские войска задействовали под Курском неплохие части: 810-ю и 155-ю бригады морской пехоты, 56-й полк ВДВ, свежие части 106-й дивизии подошли. Но противник-то тоже использовал там свои годные бригады с аэромобильниками на "Челленджерах". Все это привело к тому, что обе стороны друг друга сковали.Наша задача состоит в следующем: освободить нашу территорию так, чтобы для противника этот фронт оставался точкой напряжения. Лучший способ доставить им это напряжение — хоть как-то продвигаться в сторону Сум. Но это задача не на прямо сейчас. А прямо сейчас перед нами стоят две задачи:Первое. Освободить то, что ВСУ нахватали в самом начале и уверенно разблокировать территорию перед рекой Сейм.Здесь наши войска проявили твердость духа, когда противник начал там взрывать мосты. Если бы мы приняли осторожное решение в виде отвода войск за Сейм, ВСУ бы получили обеспеченный фланг и большое пространство, но мы были бы уверены в том, что там никого не отрежут. Но мы решили наводить понтоны и поддерживать переправы, и это решение оказалось правильным. Инициатива теперь на нашей стороне.Второе — обложить Суджу, освободив то, что противник нахватал западнее.Тут мы тоже действуем разумно. Мы не ломимся лоб в лоб на ударные группировки ВСУ, а стараемся подрезать фланги и заставить их отойти от окрестностей Коренево и Малой Локни под угрозой удара с фланга. Наш план очевиден, но разумен.Следующий шаг — это штурм Суджи. Понятно, что за нее противник будет держаться зубами по политическим причинам. Если закончится Суджа, возникнет вопрос, а чего они туда ходили. Потому что когда Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область было для предотвращения нападения на Сумы, в это не поверили даже неграмотные часовые. А сейчас это самое наступление на Сумы может случиться.Понятно, что этого может и не произойти. Все-таки речь идет об украинской территории, где у противника было больше времени накопать укрепления. К тому же, не факт, что наши отборные части нужно оставлять именно в тех краях и что они не сделают больше, выпрыгнув как черти из табакерки где-то под Купянском или Угледаром.Ситуацию под Курском я оцениваю как осторожно-оптимистическую. Наступление идет. Поселки освобождаются. В Донбассе у ВСУ тоже проблемы. Противник сделал острый выпад, для которого использовал все резервы, а за этим выпадом ничего толком не последовало.Первая часть курской эскапады стала нашим поражением, но не их победой. Надеюсь, вторая часть этой эскапады станет нашей победой и их поражением.
https://ukraina.ru/20220511/1033942320.html
https://ukraina.ru/20240911/1057389943.html
россия
сумы
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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452
60
спецоперация, россия, сумы, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сейм, эксклюзив
Спецоперация, Россия, Сумы, Донбасс, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, сейм, Эксклюзив

Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану

17:14 12.09.2024 (обновлено: 17:46 12.09.2024)
 
© Украина.ру / serafima091999Евгений Норин СВО
Евгений Норин СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Ранее ВС РФ под Курском в результате тщательной подготовки нанесли внезапный контрудар и заняли ряд населенных пунктов, застав ВСУ врасплох и поставив под угрозу весь их левый фланг. Через некоторое время противник очухался и начал прощупывать нашу оборону на ранее незадействованных участках границы. Там его сейчас сдерживают, идут тяжелые бои.
Евгений Норин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая 2022, 15:46
Евгений Норин: Кто онВоенный историк, журналист, писатель, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве
Курское направление характерно тем, что с обеих сторон там задействовано мало народу. К тому же и у ВС РФ, и у ВСУ не было времени, чтобы соорудить там укрепрайоны как в Донбассе или "линию Суровикина" как на Запорожье. Линия соприкосновения там постоянно скакала, потому что фронт был разряжен. А это значит, что там можно вести маневренную войну, когда ты можешь многое быстро приобрести, но и быстро потерять. Именно этим объясняется тактика, которую выбрал противник.
Украина не сворачивает свое присутствие под Курском и даже пытается контратаковать. Это обоюдоострый вариант, поскольку при удаче ты приобретаешь многое, а при неудаче ты усиливаешь свои проблемы. А проблемы у них серьезные.
У противника там не очень богатый выбор. У него нет уверенности в том, что если ВС РФ отбросят его на линию госграницы, то они остановятся, сдержанные пограничными столбами. С нашей стороны было бы логично продвинуться чуть дальше — хотя бы на расстояние, которое позволяет доставать до Сум огнем артиллерии. Поэтому ВСУ сейчас будут удерживать Суджу двумя руками и ногами, а также будут стараться контратаковать, чтобы перевернуть эту шахматную доску.
Вообще, вся операция ВСУ под Курском — это была их попытка встряхнуть шахматную доску. Доску они встряхнули, а фигуры — бац — и встали на место. Да, это было для нас отвратительно и омерзительно. Да, наши территории оказались в оккупации. Да, наши сограждане попали в плен. Расстрелы гражданских машин на трассе и мародёрство в суджанской "Пятёрочке" (все эти фотографии вэсэушников в стиле "Вандалы разграбили римский город" — это ужасно). Но с военной точки зрения это противнику ничего не дало.
Это наша катастрофа, но это не их победа. Потому что встал вопрос: "А кто кого по-настоящему сковал?"
Дело в том, что российские войска задействовали под Курском неплохие части: 810-ю и 155-ю бригады морской пехоты, 56-й полк ВДВ, свежие части 106-й дивизии подошли. Но противник-то тоже использовал там свои годные бригады с аэромобильниками на "Челленджерах". Все это привело к тому, что обе стороны друг друга сковали.
Наша задача состоит в следующем: освободить нашу территорию так, чтобы для противника этот фронт оставался точкой напряжения. Лучший способ доставить им это напряжение — хоть как-то продвигаться в сторону Сум. Но это задача не на прямо сейчас. А прямо сейчас перед нами стоят две задачи:
Первое. Освободить то, что ВСУ нахватали в самом начале и уверенно разблокировать территорию перед рекой Сейм.
Здесь наши войска проявили твердость духа, когда противник начал там взрывать мосты. Если бы мы приняли осторожное решение в виде отвода войск за Сейм, ВСУ бы получили обеспеченный фланг и большое пространство, но мы были бы уверены в том, что там никого не отрежут. Но мы решили наводить понтоны и поддерживать переправы, и это решение оказалось правильным. Инициатива теперь на нашей стороне.
Второе — обложить Суджу, освободив то, что противник нахватал западнее.
Тут мы тоже действуем разумно. Мы не ломимся лоб в лоб на ударные группировки ВСУ, а стараемся подрезать фланги и заставить их отойти от окрестностей Коренево и Малой Локни под угрозой удара с фланга. Наш план очевиден, но разумен.
Следующий шаг — это штурм Суджи. Понятно, что за нее противник будет держаться зубами по политическим причинам. Если закончится Суджа, возникнет вопрос, а чего они туда ходили. Потому что когда Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область было для предотвращения нападения на Сумы, в это не поверили даже неграмотные часовые. А сейчас это самое наступление на Сумы может случиться.
Понятно, что этого может и не произойти. Все-таки речь идет об украинской территории, где у противника было больше времени накопать укрепления. К тому же, не факт, что наши отборные части нужно оставлять именно в тех краях и что они не сделают больше, выпрыгнув как черти из табакерки где-то под Купянском или Угледаром.
Ситуацию под Курском я оцениваю как осторожно-оптимистическую. Наступление идет. Поселки освобождаются. В Донбассе у ВСУ тоже проблемы. Противник сделал острый выпад, для которого использовал все резервы, а за этим выпадом ничего толком не последовало.
Первая часть курской эскапады стала нашим поражением, но не их победой. Надеюсь, вторая часть этой эскапады станет нашей победой и их поражением.
Карта СВО
Карта ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Евгений Линин СВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Вчера, 18:25
Военкор Евгений Линин: Россия под Курском заставила ВСУ утонуть в рутине и собственной глупостиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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