https://ukraina.ru/20240912/1057394934.html

Носится с запретом церкви и считает себя лидером оппозиции. Ирина Геращенко, правая рука Порошенко

Носится с запретом церкви и считает себя лидером оппозиции. Ирина Геращенко, правая рука Порошенко - 12.09.2024 Украина.ру

Носится с запретом церкви и считает себя лидером оппозиции. Ирина Геращенко, правая рука Порошенко

После фактической зачистки оппозиции в украинском парламенте остались лишь две крупные политических партии, конкурирующие за право проводить один и тот же курс – "Слуги народа" и "Европейская солидарность". Обе партии промайданного лагеря активно критикуют друг друга за неэффективность антироссийских действий и коррупцию среди своих конкурентов.

2024-09-12T06:55

2024-09-12T06:55

2024-09-12T09:42

украина

киев

запад

ирина геращенко

владимир зеленский

рада

слуга народа

"прямой"

петр порошенко

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Во фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" давно сформировался лидер, активно критикующий с трибуны Рады действия "Слуг народа" и защищающий своего патрона, пятого президента Порошенко. Им стала председатель фракции Ирина Геращенко. Таким образом, на Украине с помощью политических репрессий, запретов и террора сформировалась двухпартийная система по образцу США, где обе партии проводят одинаковую политику, гарантируя западным инвесторам неизменность политического курса.В случае проведения президентских выборов, если на то дадут добро западные спонсоры, Ирина Геращенко может стать основным соперником Зеленского, поскольку ее босс Порошенко слишком уж токсичен и фигурирует в ряде уголовных дел.Изданию Politico она жалуется на Ермака и Зеленского, которые назначают на должности людей из узкого круга близких союзников и сторонников в попытке консолидировать власть. До 2019 года ее патрон поступал точно так же.После удара по военному училищу в Полтаве Геращенко накинулась в Раде на военное руководство, требуя переносить учения в бомбоубежища. От запада она, как и "Слуги народа" требует предоставить право бить вглубь РФ дальнобойными ракетами."Это военные аэропорты, это нефтебазы и другие объекты. Нет такой международной встречи, такой командировки, если нас выпускают куда-то, где бы мы ни поднимали от нашей команды эти требования", - рассказывает соратница Порошенко.При этом ранее она подчеркивала, что команда Зеленского и Порошенко на международных площадках действуют синхронно, выдвигая одни и те же требования.Резко выступила Геращенко и против недавнего плана Бориса Джонсона, британского экс-премьера. План предполагал отказ Киева от части территорий. Геращенко заявила, что Джонсон предлагает украинцам и Западу "выбрать позор" (перефразируя известную фразу Черчилля о выборе между позором и войной).На днях она также написала о личной встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, от которого требовала дать Киеву больше оружия.Политическую активность она ведет необычную для украинских депутатов, большинство из которых предпочитают прогуливать сессии. Иногда она выступает практически перед пустым залом на фоне дремлющего в кресле спикера Стефанчука. В Раде она буквально бегает по залу, уговаривает одних депутатов, грозит другим. В день принятия Радой запрета канонической православной церкви Ирина Геращенко тоже была "заводилой"."Ира Геращенко, бегающая по залу вся в пятнах и с пеной у рта - зрелище не для слабонервных", - комментирует ее поведение в тот день украинский ведущий Максим Азаров.Ранее Ирина Геращенко подала заявление в Службу безопасности Украины на деятельность американского правозащитника Роберта Амстердама, представляющего юридические интересы Украинской Православной Церкви.Когда Петра Порошенко не выпускают заграницу (на что требуется разрешение спикера Рады), вместо него обычно едет Ирина Геращенко. Хотя у нее пятеро детей, но их она, по ее словам, почти не видит, так как времени на семью не хватает.Вместе со своим боссом Порошенко Ирина Геращенко проходит и по ряду уголовных дел. Одно из них касается продажи его телеканала "Прямой". Украинское Госбюро расследований (ГБР) заинтересовалось ценой продажи телеканала "Прямой" Петру Порошенко в 2021 году.Бывший номинальный владелец канала, экс-нардеп от Партии регионов Владимир Макеенко в своей декларации о доходах за тот год указал, что получил за "Прямой" всего 8 миллионов грн. Следствие же считает, что настоящая цена была в разы больше. Номинальными владельцами медиахолдинга стали бывшие журналисты и соратники пятого президента, в том числе нардеп Ирина Геращенко, что позволило Порошенко формально не считаться олигархом.В мае в Раде разразился скандал, спикер Рады Руслан Стефанчук назвал Геращенко "хорошей девочкой", когда та наседала на него по вопросу о запрете УПЦ. Геращенко возмутилась, обвинив Стефанчука в сексизме, напомнив, что она была пресс-секретарем президента, перечислив все свои прошлые заслуги и регалии.Бывшая комсомолка-активистка из Черкасс прошла долгий путь до "лидера оппозиции". Начинала она свою трудовую деятельность в 1993 году редактором детской и юношеской программы "Молодость" на телеканале "Киев". До начала 2000х она ведет и редактирует ряд молодежных программ. Политическая карьера ее начинается с Оранжевой революции. В 2003 году она становится пресс-секретарем будущего президента Виктора Ющенко. В Раду она сначала попадает под патронатом Ющенко, с которого в буквальном смысле пылинки сдувала. Затем в 2012 избирается уже от партии УДАР Виталия Кличко.В самом начале Майдана в ноябре 2013 года Ирина Геращенко оконфузилась с фальстартом, заявив в прямом эфире о его разгоне за несколько часов до того, как попытка разгона действительно случилась."Пусть он [Янукович] остановит бойню на Майдане. Это его ответственность — Януковича — за жизнь этих детей, студентов, которые сейчас на Майдане. Мы просим поддержать это наше требование оппозиции", — заявила Геращенко тогда, когда еще никто никого не бил. Иными словами, она заранее знала о самом сценарии провокации.От Кличко она перебегает к Порошенко, который в июне 2014 года назначил ее уполномоченным президента по мирному урегулированию конфликта на востоке страны. С тех пор она является фактически его правой рукой в парламенте. Благодаря ее политическому опыту и неуемной энергии Порошенко может выдвинуть её даже в президенты, будучи при ней серым кардиналом. Иной оппозиции Запад на украинских выборах не допустит.О том, как живет и чем занимается экс-премьер Украины Арсений Яценюк - в статье Дмитрия Ковалевича "Зарабатывает на долгах Украины и требует коллективной ответственности россиян. Чем занят Арсений Яценюк"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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украина, киев, запад, ирина геращенко, владимир зеленский, рада, слуга народа, "прямой", петр порошенко