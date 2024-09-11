https://ukraina.ru/20240911/1057368228.html

Зарабатывает на долгах Украины и требует коллективной ответственности россиян. Чем занят Арсений Яценюк

Зарабатывает на долгах Украины и требует коллективной ответственности россиян. Чем занят Арсений Яценюк - 11.09.2024 Украина.ру

Зарабатывает на долгах Украины и требует коллективной ответственности россиян. Чем занят Арсений Яценюк

Один из лидеров Майдана, Арсений "пуля-в-лоб" Яценюк сейчас часто появляется в информационном пространстве, но преимущественно на Западе. Бывший спикер Рады и бывший премьер-министр вполне уютно чувствует себя, наживается на украинском государственном долге, выступает в роли эксперта для западной аудитории.

2024-09-11T09:21

2024-09-11T09:21

2024-09-11T09:21

украина

россия

запад

владимир зеленский

александр дубинский

яценюк арсений

офис президента

рада

следственный комитет

f-16

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В ноябре 2023 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Яценюку в проведении антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.Сейчас абсолютно все тезисы его интервью и заявлений в соцсетях дублируют просьбы и требования Офиса президента. И это может говорить о том, что Яценюк подрабатывает лоббистом киевского режима, но банкир из Черновцов обычно пальцем может пошевелить лишь за крупную сумму.Яценюк не пропускает ни одного масштабного западного форума или конференции, особенно, если речь идет о финансировании последующего восстановления Украины или выделении кредитов под какие-либо цели.На Киевском форуме по безопасности, который он проводит под патронатом посольства США, он резко выступал против возможных переговоров Зеленского с российским президентом. Яценюк настаивал, чтобы такие переговоры проходили исключительно под контролем западных партнеров. Примечательно, что от европейских партнеров, включая Германию, он тоже требует полностью довериться США.В недавнем интервью немецкой Deutsche Welle Яценюк требует от Запада не бояться эскалации с Россией и переходить все "красные линии". По его словам, Россия понимает только силу. По сути, как и Офис президента, Яценюк работает над тем, чтобы втянуть страны Запада в прямой конфликт с РФ, что у Зеленского считают основным условием выживания режима.По поводу визита российского президента в Монголию Яценюк тоже высказался, не забыв провести расистское различие между азиатами и европейцами. От "просвещенной" Европы он требует добиваться "торжества демократии" и заставить всяких монголов выдавать Международному уголовному суду политических деятелей с помощью силы. "Международное право существует только, когда у Фемиды в руках меч: Himars, Atacms, F-16", - пишет бывший лидер Майдана.Ранее Яценюк также говорил, что российский президент — основная причина всего мирового экономического кризиса.В недавнем интервью британской ВВС Яценюк требует разрешить Западу бить их ракетами вглубь территории РФ, о чем, дескать, говорил на публичном форуме НАТО в Вашингтоне. В традиционном нацистском ключе он требует коллективной ответственности всех россиян, которые, дескать, отвечают за действия российского руководства. Поэтому, по его словам, хороших русских не бывает.Защищает он на разных западных форумах и недавний запрет канонической православной церкви, называя ее "филиалом российских спецслужб". Сам Яценюк, по его же словам, - грекокатолик.По его заявлению, этого запрета Украина ждали триста лет. По-видимому, ждать она начала как раз в период правления Петра I на левобережье или его польского союзника короля Августа II, если это касается правобережья территории, ставшей впоследствии Украиной.Опальный депутат Александр Дубинский при этом напоминает, что Яценюк продолжает доить украинский бюджет через схемы облигаций. "Яценюк подыгрывает зарубежным кредиторам, желающим снова получать деньги по украинским долгам. Именно при Яценюке премьере были выпущены т.н. "варранты", которые гарантируют инвесторам дополнительные платежи при росте экономики свыше 3% - т.н. налог на рост ВВП. Более того, выяснилось, что Яценюк сам инвестировал в этот способ выдаивания денег с собственной страны $0,5 млн.", - пишет Дубинский.Прославился Яценюк и строительством липовых фортификаций, "стены Яценюка", с громким названием "Европейский вал", которая представляла собой не более чем канаву с проволочной сеткой для "защиты от российской армии", которую та, переходя границу, даже не заметила. На строительстве распилили 2,6 миллиарда гривен. Впоследствии украинские журналисты сообщали, что Яценюк приобрел несколько вилл в США, куда перевез большинство своих родственников. Его схему и сейчас повторяют, как центральные, так и местные власти, распиливая бюджет на строительстве фортификаций.Поскольку Яценюк плотно работает под крышей посольства США, ему ничего не было и не будет за воровство в особо крупных размерах. Обычно украинские политики понимают, что с американцами надо делиться. Но в первую очередь необходимо выглядеть максимально жестким ястребом-русофобом, что Яценюку делать уже привычно.О том, как живет и чем занимается другой "герой Майдана" - в статье Дмитрия Ковалевича "Мечтает о геноциде россиян и заниматься политическими убийствами. Чем знаменит на Украине Зорян Шкиряк"

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