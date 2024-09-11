Тульский суд признал действия немецких захватчиков геноцидом народов СССР
Тульский областной суд признал действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории региона геноцидом народов СССР
Заявление (по поручению генпрокурора России Игоря Краснова) в суд направил прокурор Тульской области Александр Грицаенко. Рассмотрение началось в августе.
"Заявление прокурора Тульской области… удовлетворить… Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны с октября 1941 года по июль 1943 года на территории Тульской области… военными преступлениями и преступлениями против человечности, человечества, как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 года… геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", - сказала судья.
В ходе судебного процесса удалось выяснить, что от немецко-фашистских захватчиков пострадали как минимум 15 тысяч человек.
Кроме того, суд установил, что эти действия были частью немецкого плана, в рамках которого планировалось изгнать и истребить местное население региона для дальнейшей колонизации территории немцами.
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