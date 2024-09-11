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Тульский суд признал действия немецких захватчиков геноцидом народов СССР

Тульский суд признал действия немецких захватчиков геноцидом народов СССР - 11.09.2024 Украина.ру

Тульский суд признал действия немецких захватчиков геноцидом народов СССР

Тульский областной суд признал действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории региона геноцидом народов СССР

2024-09-11T13:15

2024-09-11T13:15

2024-09-11T13:15

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Заявление (по поручению генпрокурора России Игоря Краснова) в суд направил прокурор Тульской области Александр Грицаенко. Рассмотрение началось в августе.В ходе судебного процесса удалось выяснить, что от немецко-фашистских захватчиков пострадали как минимум 15 тысяч человек.Кроме того, суд установил, что эти действия были частью немецкого плана, в рамках которого планировалось изгнать и истребить местное население региона для дальнейшей колонизации территории немцами.Подробнее о современном геноциде - в материале "Геноцид жителей Донбасса": военный политолог о том, как нужно называть агрессию Украины и НАТО на сайте Украина.ру.

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новости, ссср, россия, суд, великая отечественная война, геноцид