Тульский суд признал действия немецких захватчиков геноцидом народов СССР - 11.09.2024 Украина.ру
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Тульский суд признал действия немецких захватчиков геноцидом народов СССР
Тульский суд признал действия немецких захватчиков геноцидом народов СССР - 11.09.2024 Украина.ру
Тульский суд признал действия немецких захватчиков геноцидом народов СССР
Тульский областной суд признал действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории региона геноцидом народов СССР
2024-09-11T13:15
2024-09-11T13:15
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суд
великая отечественная война
геноцид
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Заявление (по поручению генпрокурора России Игоря Краснова) в суд направил прокурор Тульской области Александр Грицаенко. Рассмотрение началось в августе.В ходе судебного процесса удалось выяснить, что от немецко-фашистских захватчиков пострадали как минимум 15 тысяч человек.Кроме того, суд установил, что эти действия были частью немецкого плана, в рамках которого планировалось изгнать и истребить местное население региона для дальнейшей колонизации территории немцами.Подробнее о современном геноциде - в материале "Геноцид жителей Донбасса": военный политолог о том, как нужно называть агрессию Украины и НАТО на сайте Украина.ру.
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новости, ссср, россия, суд, великая отечественная война, геноцид
Новости, СССР, Россия, Суд, Великая Отечественная война, геноцид

Тульский суд признал действия немецких захватчиков геноцидом народов СССР

13:15 11.09.2024
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Тульский областной суд признал действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории региона геноцидом народов СССР
Заявление (по поручению генпрокурора России Игоря Краснова) в суд направил прокурор Тульской области Александр Грицаенко. Рассмотрение началось в августе.
"Заявление прокурора Тульской области… удовлетворить… Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны с октября 1941 года по июль 1943 года на территории Тульской области… военными преступлениями и преступлениями против человечности, человечества, как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 года… геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", - сказала судья.
В ходе судебного процесса удалось выяснить, что от немецко-фашистских захватчиков пострадали как минимум 15 тысяч человек.
Кроме того, суд установил, что эти действия были частью немецкого плана, в рамках которого планировалось изгнать и истребить местное население региона для дальнейшей колонизации территории немцами.
Подробнее о современном геноциде - в материале "Геноцид жителей Донбасса": военный политолог о том, как нужно называть агрессию Украины и НАТО на сайте Украина.ру.
 
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