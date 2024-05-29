"Геноцид жителей Донбасса": военный политолог о том, как правильно называть агрессию Украины и НАТО - 29.05.2024 Украина.ру
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"Геноцид жителей Донбасса": военный политолог о том, как правильно называть агрессию Украины и НАТО
"Геноцид жителей Донбасса": военный политолог о том, как правильно называть агрессию Украины и НАТО - 29.05.2024 Украина.ру
"Геноцид жителей Донбасса": военный политолог о том, как правильно называть агрессию Украины и НАТО
Возобновление диалога о дипломатическом урегулировании не отвечало бы интересам РФ в условиях необъявленной масштабной вооруженной агрессии США и НАТО, количественная и качественная эскалация которой сейчас продолжается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
2024-05-29T04:50
2024-05-29T04:50
новости
украина
россия
агрессия
геноцид
договор
соглашение
дипломатия
донбасс
нато
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Термин "конфликт" ставит на одну доску агрессора (Украину и НАТО) и жертву агрессии (сначала Донбасс, а позднее и Россию). Поэтому наиболее точными терминами могут быть: квалификация "агрессия Украины и НАТО" как форма вооруженного противоборства и "геноцид" как метод уничтожения мирных жителей Донбасса, Новороссии и России в целом, рассказал политолог.Он выразил убежденность, что возобновление диалога о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине не отвечало бы интересам РФ в условиях необъявленной масштабной вооруженной агрессии США и НАТО, количественная и качественная эскалация которой продолжается, добавил он.Реальным может считаться только подписанный премьерами или президентами договаривающихся сторон договор или соглашение, которое содержит положение о предварительном выполнении его ключевых положений государством, которое начало вооруженную агрессию, указал эксперт."С учетом этого термин "агрессия" и "геноцид" в данном контексте в привязке к Украине и странам НАТО , а также "эскалация агрессии" должны быть ключевыми словами в нашей информационно-разъяснительной деятельности — и дома, и за рубежом", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.руО военно-политической и промышленной интеграции России и Белоруссии можно прочитать в интервью Николая Межевича У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев
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новости, украина, россия, агрессия, геноцид, договор, соглашение, дипломатия, донбасс, нато, сша
Новости, Украина, Россия, агрессия, геноцид, договор, соглашение, дипломатия, Донбасс, НАТО, США

"Геноцид жителей Донбасса": военный политолог о том, как правильно называть агрессию Украины и НАТО

04:50 29.05.2024
 
© РИА Новости . Дэн Леви / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Дэн Леви
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Возобновление диалога о дипломатическом урегулировании не отвечало бы интересам РФ в условиях необъявленной масштабной вооруженной агрессии США и НАТО, количественная и качественная эскалация которой сейчас продолжается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
Термин "конфликт" ставит на одну доску агрессора (Украину и НАТО) и жертву агрессии (сначала Донбасс, а позднее и Россию). Поэтому наиболее точными терминами могут быть: квалификация "агрессия Украины и НАТО" как форма вооруженного противоборства и "геноцид" как метод уничтожения мирных жителей Донбасса, Новороссии и России в целом, рассказал политолог.
Он выразил убежденность, что возобновление диалога о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине не отвечало бы интересам РФ в условиях необъявленной масштабной вооруженной агрессии США и НАТО, количественная и качественная эскалация которой продолжается, добавил он.
"Надо быть особенно бдительным и профессионально придирчивым к "парафированным соглашениям", которые согласуются только на уровне глав делегаций на переговорах (они ставят свои инициалы, а не подписи, причем на каждой странице документа)", - отметил Козин.
Реальным может считаться только подписанный премьерами или президентами договаривающихся сторон договор или соглашение, которое содержит положение о предварительном выполнении его ключевых положений государством, которое начало вооруженную агрессию, указал эксперт.
"С учетом этого термин "агрессия" и "геноцид" в данном контексте в привязке к Украине и странам НАТО , а также "эскалация агрессии" должны быть ключевыми словами в нашей информационно-разъяснительной деятельности — и дома, и за рубежом", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.ру
О военно-политической и промышленной интеграции России и Белоруссии можно прочитать в интервью Николая Межевича У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев
Владимир Жарихин интервью
Вчера, 18:40
Владимир Жарихин: США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокусУ Зеленского возникли проблемы. Дело в том, что сейчас с одной внешней легитимностью он полностью находится в руках США. И если они решат заменить Зеленского на кого-то другого, они в любой момент могут эту легитимность отозвать
 
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