https://ukraina.ru/20240910/1057336983.html

Мы точно накрывали "Буки" и "Пэтриоты": Евсеев рассказал про высокие темпы уничтожения техники ВСУ

Мы точно накрывали "Буки" и "Пэтриоты": Евсеев рассказал про высокие темпы уничтожения техники ВСУ - 10.09.2024 Украина.ру

Мы точно накрывали "Буки" и "Пэтриоты": Евсеев рассказал про высокие темпы уничтожения техники ВСУ

ВСУ пока сохраняют инициативу на отдельных участках в Курской области, а ВС РФ держат оборону. При этом темп уничтожения украинской техники сейчас выше, чем был во время летнего контрнаступа. Посмотрите, какие у ВСУ потери в РСЗО и комплексах ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-09-10T04:00

2024-09-10T04:00

2024-09-10T04:00

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Сейчас в Курской области вражеская группировка составляет около 15 тысяч человек. Это достаточно мотивированные бойцы, сражаться с ними сложно, рассказал эксперт.ВСУ еще сохраняют инициативу на отдельных участках, но российские войска успешно держат оборону. При этом темп уничтожения украинской техники сейчас даже выше, чем был во время летнего контрнаступа, отметил он.Потому что ВСУ были вынуждены подтащить эти системы близко к линии фронта, и поэтому их было легче уничтожать. Бойцы хорошо разведали территорию Сумской области и не только ее, указал он."Возьмем недавний ракетный удар по учебному центру связи в Полтаве. Удар был нанесен во время построения, которое явно шло не так долго. Это говорит о нашей возросшей скорости принятия решений", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, почему курская авантюра обернулась тупиком для киевского режима — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, курская область, полтава, владимир евсеев, вооруженные силы украины, зрк бук, зрк patriot, сво, военная техника, наступление, украина, алексей анпилогов, украина.ру, снг