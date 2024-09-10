Мы точно накрывали "Буки" и "Пэтриоты": Евсеев рассказал про высокие темпы уничтожения техники ВСУ - 10.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240910/1057336983.html
Мы точно накрывали "Буки" и "Пэтриоты": Евсеев рассказал про высокие темпы уничтожения техники ВСУ
Мы точно накрывали "Буки" и "Пэтриоты": Евсеев рассказал про высокие темпы уничтожения техники ВСУ - 10.09.2024 Украина.ру
Мы точно накрывали "Буки" и "Пэтриоты": Евсеев рассказал про высокие темпы уничтожения техники ВСУ
ВСУ пока сохраняют инициативу на отдельных участках в Курской области, а ВС РФ держат оборону. При этом темп уничтожения украинской техники сейчас выше, чем был во время летнего контрнаступа. Посмотрите, какие у ВСУ потери в РСЗО и комплексах ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-09-10T04:00
2024-09-10T04:00
новости
россия
курская область
полтава
владимир евсеев
вооруженные силы украины
зрк бук
зрк patriot
сво
военная техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048219156_0:120:3070:1848_1920x0_80_0_0_23afddd6378efc2fa2e2c972924c45ad.jpg
Сейчас в Курской области вражеская группировка составляет около 15 тысяч человек. Это достаточно мотивированные бойцы, сражаться с ними сложно, рассказал эксперт.ВСУ еще сохраняют инициативу на отдельных участках, но российские войска успешно держат оборону. При этом темп уничтожения украинской техники сейчас даже выше, чем был во время летнего контрнаступа, отметил он.Потому что ВСУ были вынуждены подтащить эти системы близко к линии фронта, и поэтому их было легче уничтожать. Бойцы хорошо разведали территорию Сумской области и не только ее, указал он."Возьмем недавний ракетный удар по учебному центру связи в Полтаве. Удар был нанесен во время построения, которое явно шло не так долго. Это говорит о нашей возросшей скорости принятия решений", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, почему курская авантюра обернулась тупиком для киевского режима — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240909/1057333697.html
россия
курская область
полтава
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048219156_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f9ee1c2235807455f7077e0a47234775.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, полтава, владимир евсеев, вооруженные силы украины, зрк бук, зрк patriot, сво, военная техника, наступление, украина, алексей анпилогов, украина.ру, снг
Новости, Россия, Курская область, Полтава, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины, ЗРК Бук, ЗРК Patriot, СВО, военная техника, наступление, Украина, Алексей Анпилогов, Украина.ру, СНГ

Мы точно накрывали "Буки" и "Пэтриоты": Евсеев рассказал про высокие темпы уничтожения техники ВСУ

04:00 10.09.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ пока сохраняют инициативу на отдельных участках в Курской области, а ВС РФ держат оборону. При этом темп уничтожения украинской техники сейчас выше, чем был во время летнего контрнаступа. Посмотрите, какие у ВСУ потери в РСЗО и комплексах ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас в Курской области вражеская группировка составляет около 15 тысяч человек. Это достаточно мотивированные бойцы, сражаться с ними сложно, рассказал эксперт.
ВСУ еще сохраняют инициативу на отдельных участках, но российские войска успешно держат оборону. При этом темп уничтожения украинской техники сейчас даже выше, чем был во время летнего контрнаступа, отметил он.
"Посмотрите, сколько мы уничтожили танков и бронетранспортёров. Посмотрите, какие у ВСУ потери в РСЗО и комплексах ПВО. Мы за два дня уничтожили семь пусковых установок от "Хаймарсов". Мы точно накрывали "Пэтриоты" и "Буки" - это уже войсковая ПВО", — подчеркнул Евсеев.
Потому что ВСУ были вынуждены подтащить эти системы близко к линии фронта, и поэтому их было легче уничтожать. Бойцы хорошо разведали территорию Сумской области и не только ее, указал он.
"Возьмем недавний ракетный удар по учебному центру связи в Полтаве. Удар был нанесен во время построения, которое явно шло не так долго. Это говорит о нашей возросшей скорости принятия решений", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
О том, почему курская авантюра обернулась тупиком для киевского режима — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру
Виктория Панова
Вчера, 18:31
Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторонуУчастник ВЭФ-2024, руководитель Экспертного совет БРИКС – Россия Виктория Панова в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру объяснила, что Запад воспринимает БРИКС как угрозу, но виновато в этом не объединение, а непомерные амбиции западного гегемона.
 
НовостиРоссияКурская областьПолтаваВладимир ЕвсеевВооруженные силы УкраиныЗРК БукЗРК PatriotСВОвоенная техниканаступлениеУкраинаАлексей АнпилоговУкраина.руСНГ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45Ресурсов не осталось, войска деморализованы: Евсеев о причинах развала фронта ВСУ на Донбассе
05:30"Зеленский приказал стоять насмерть": эксперт раскрыл, почему курская авантюра Киева обернулась тупиком
05:15По батальону в день: Евсеев рассказал, как ВС РФ перемалывают вражескую группировку в Курской области
05:00"Сутки стояли в полном окружении": Евсеев рассказал о героизме российских бойцов в Курской области
04:45Зеленский стелет соломку: Петр Акопов раскрыл, почему Украина педалирует тему военной помощи Запада
04:30"Это настоящая красная черта": Акопов о том, готова ли Европа напрямую участвовать в боях с армией РФ
04:15Мы попали в "яблочко": эксперт рассказал, как в Полтаве наступил черный день для западных наемников
04:00Мы точно накрывали "Буки" и "Пэтриоты": Евсеев рассказал про высокие темпы уничтожения техники ВСУ
03:45"На Курск шла сборная солянка": эксперт рассказал, как ВСУ пытаются удержаться на занятом плацдарме
03:30Дорого будет стоить: Акопов объяснил, почему Европа и США мечтают получить "приз" в виде Украины
03:15Маневр выглядит неизбежным: Анпилогов объяснил, почему курская авантюра оказалась тупиковой для Украины
03:00Германия не хочет, но Франция готова: эксперт о том, почему в ЕС позволяют бить по РФ, но с оговорками
18:39Литовский суд вынес приговор напавшему на посольство России
18:38Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия готовит ВСУ маленький адочек
18:31Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторону
18:07Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией?
18:00Мемрик наш, НАТО не считает Россию злоумышленницей, ВСУ предложили браки онлайн. Главное на 18:00
17:55Депутат Николай Новичков: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует
17:49Новый премьер Франции лишит Украину поддержки? Не всё так однозначно
17:47Верните крест, а средством для бороды можете пользоваться: гонимый Дмитрук обратился к СБУ
Лента новостейМолния