Мы точно накрывали "Буки" и "Пэтриоты": Евсеев рассказал про высокие темпы уничтожения техники ВСУ
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
ВСУ пока сохраняют инициативу на отдельных участках в Курской области, а ВС РФ держат оборону. При этом темп уничтожения украинской техники сейчас выше, чем был во время летнего контрнаступа. Посмотрите, какие у ВСУ потери в РСЗО и комплексах ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас в Курской области вражеская группировка составляет около 15 тысяч человек. Это достаточно мотивированные бойцы, сражаться с ними сложно, рассказал эксперт.
ВСУ еще сохраняют инициативу на отдельных участках, но российские войска успешно держат оборону. При этом темп уничтожения украинской техники сейчас даже выше, чем был во время летнего контрнаступа, отметил он.
"Посмотрите, сколько мы уничтожили танков и бронетранспортёров. Посмотрите, какие у ВСУ потери в РСЗО и комплексах ПВО. Мы за два дня уничтожили семь пусковых установок от "Хаймарсов". Мы точно накрывали "Пэтриоты" и "Буки" - это уже войсковая ПВО", — подчеркнул Евсеев.
Потому что ВСУ были вынуждены подтащить эти системы близко к линии фронта, и поэтому их было легче уничтожать. Бойцы хорошо разведали территорию Сумской области и не только ее, указал он.
"Возьмем недавний ракетный удар по учебному центру связи в Полтаве. Удар был нанесен во время построения, которое явно шло не так долго. Это говорит о нашей возросшей скорости принятия решений", — заключил собеседник издания.
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