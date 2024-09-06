https://ukraina.ru/20240906/1057263356.html

Алексей Анпилогов: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО

Алексей Анпилогов: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО - 06.09.2024 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО

Угледар оказывается затенен наступлением нашего крупного фронта, который движется к Красноармейску. Мы оттуда можем выйти в район Великой Новоселки, отсекая Угледарский выступ, который сейчас как краеугольный камень смыкает фронт с севера на юг

2024-09-06T07:00

2024-09-06T07:00

2024-09-06T07:00

интервью

сво

угледар

россия

украина

вооруженные силы украины

нато

владимир зеленский

полтава

бронеавтомобили

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Киевский режим, понимая эту опасность, начнет плановый отвод войск из района Угледара. Я не знаю, насколько быстро это будет происходить. Но то, что этот маневр выглядит неизбежным – это факт, считает один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей АнпилоговОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Минобороны официально сообщило, что армия России под Угледаром заняла Пречистовку буквально за один день боев. В ведомстве при этом отметили, что при освобождении населенного пункта подразделения 58-й украинской бригады, побросав оружие и боеприпасы, ушли в направлении Золотая Нива-Шахтерское. А позднее появилась информация, что наши войска почти заняли саму Золотую Ниву.- Алексей, означают ли эти успехи, что наши войска не просто пытаются взять Угледар в кольцо, а намерены вбить здоровенный клин в оборону противника между Великой Новоселкой и Угледаром?- Мы обладаем усеченным объемом информации по этому направлению. Но даже с этим усеченным объемом информации мы можем высказать самые очевидные предположения.Наши последние успехи под Угледаром – это не только взятие Пречистовки. Мы добились неплохих результатах в боях за Водяное и стволы двух "Южнодонбасских" шахт.Угледар – это крепость из многоэтажной застройки, которая стоит на возвышенности. Наши наступающие подразделения выбрали тактику не лобовых ударов, которые были крайне неуспешными, а фланговых обходов с запада (Пречистовка) и северо-востока (Водяное). Мы создаем угрозу коммуникациям Угледарской группировки противника. Она попадает под наш более плотный огневой контроль вплоть до минометов и стрелкового оружия, что приводит к ущербу для всей военной логистики Украины.Более того, обрушение украинского фронта под Красноармейском создает такую же крайне неприятную для врага стратегическую тень над всей группировкой, которая расположена южнее Красногоровки вплоть до Угледара. Она рискует оказаться в более крупном кармане, чем тот, что сейчас складывается в районе Невельского, когда ВСУ, попав под угрозу окружения, оставила позиции, которые обороняла с 2014 года. То есть когда наши войска взяли Мемрик, Галицыновку и Карловку, тень этого оперативного, а затем физического окружения, вынудила ВСУ уходить из Невельского.Такая же ситуация только в гораздо большем масштабе может оказаться и под Угледаром, который Украина обороняет силами трех неполных бригад. Потому что Угледар оказывается затенен наступлением нашего крупного фронта, который движется к Красноармейску. Мы оттуда можем выйти в район Великой Новоселки, отсекая Угледарский выступ, который сейчас как краеугольный камень смыкает фронт с севера на юг.Киевский режим, понимая эту опасность, начнет плановый отвод войск из района Угледара. Я не знаю, насколько быстро это будет происходить. Но то, что этот маневр выглядит неизбежным – это факт.Да, есть вариант очередного политического приказа Зеленского держать Угледар как Артемовск и Авдеевку, но в случае выполнения этого приказа участь Угледарского гарнизона будет незавидной. Потому что ВСУ будут вынуждены отходить в гораздо более сложной для себя обстановке в условиях нашего господства над их коммуникациямиТакой отход может быть повторением последних недель обороны Артемовска, когда ВСУ теряли неоправданное количество техники и личного состава. Или крах Авдеевки, когда попытки подбросить в уже осыпавшуюся оборону дополнительные подразделения (ту же 3-ю штурмовую бригаду) привели к дополнительным потерям и позорному отступлению.Это то, что сейчас намечается на Угледарском выступе.- Получается, исход битвы за Угледар будет зависеть от исхода битвы за Красноармейск. Я задаю этот вопрос, поскольку в районе Гродовки мы слегка притормозили наше наступление.- Мы притормозили фронтальное продвижение на Красноармейск, зато развернули свое наступление на юг, взяв Мемрик, Галицыновку и выйдя к Украинску. На этом Очеретинском выступе уже не раз было, когда мы меняем направление удара. Мы словно вода ищем слабые точки в песчаной плотине, которая уже рассыпается.ВСУ по-прежнему не решили кризис под Красноармейском. Главная проблема противника состоит в том, что их наиболее мотивированные, опытные и оснащенные подразделения заняты в Курской области. Киевский режим просто не может достать их оттуда. Они варятся в этом адовом котле. Вся их 20-тысячная группировка, которая зашла на нашу территорию, сидит на снабжении через полторы дороги сомнительного качества. Железных дорог там нет.Мы взяли это шоссе под плотный огневой контроль. Каждый день появляются некрологи украинским системам ПВО и "Хаймарсам". Цена курской авантюры не просто велика сама по себе. Она стала стратегическим тупиком для киевского режима. Вместо того, чтобы отвлекать наши резервы с разных направлений, она как пылесос собирает все свободные украинские резервы ради продолжения этой авантюры.Исход этой авантюры будет очевиден: либо уничтожение, либо отход украинских сил из Курской области.- Уточню насчет Угледара. Почему мы не боимся там продвигаться, если мы тоже оттуда отправили под Курск 155-ю и 810-ю бригады морской пехоты?- Объем перебросок частей и соединений ВС РФ несоизмерим с тем, что сделала Украина на Курском направлении.Эти наши бригады морской пехоты проходили переформирование (наполнялись живой силой и техникой) в тылу и не принимали участия в боевых действиях на текущей линии соприкосновения. Поэтому Россия смогла гораздо меньшей кровью купировать курское наступление ВСУ и пользуется тем, что Зеленский приказал им стоять под Курском насмерть. Под Угледар он их уже точно не перебросит.- Насчет курской авантюры. Мы отражали контрнаступ ВСУ на Запорожье три-четыре месяца. Сколько мы его будем отбивать теперь?- Сейчас события будут развиваться быстрее. Достаточно вспомнить приближающуюся осеннюю распутицу, которая еще больше затруднит снабжение ВСУ по и без того некачественным шоссейным дорогам. Не говоря уже о начальном состоянии войск противника. Все-таки контрнаступ велся комплектными механизированными и танковыми соединениями, а на Курск шла такая сборная солянка, что было печально смотреть на легкие броневики и даже на гражданские грузовики, на которых осуществлялось движение штурмовых колонн ВСУ.Да, это было неожиданно и местами больно. Но в среднесрочной перспективе это привело к тому, что мы видим множество кадров сожженных украинских колонн при блеклом результате на земле. Противник под Курском по сути ведет оборонительные бои, пытаясь удержаться на плацдарме, захваченном в первые недели авантюры.- На днях ВС РФ нанесли весьма результативные дистанционные удары по Львову и по Полтаве. Какой из них оказался наиболее болезненным для ВСУ?- Нам достаточно мало известно о прилетах по Львову, зато в Полтаве мы попали в яблочко.Кадры с места удара и последующие некрологи в СМИ дает основания полагать, что удар по училищу связи был крайне эффективным. Число безвозвратных потерь исчисляется несколькими сотнями высококвалифицированных солдат и офицеров. Причем по косвенным данным мы можем судить, что это был еще и черный день для западных инструкторов. В частности, для шведских специалистов, которые обучали курсантов обращаться с крайне сложной и важной для киевского режима техникой, как самолеты ДРЛО.Это – штучные специалисты, которых даже в странах НАТО не так много. Они не растут на грядках. Их воспитывают годами в крайне специфических и жестких условиях. Если эта информация подтвердится, это будет очень тяжелой потерей для всей программы перевооружения Украины. Вы можете представить, чтобы какой-то курсант мог быстро освоиться в тематике радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки? Я не могу.О других аспектах СВО - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20240904/1057212062.html

https://ukraina.ru/20240905/1057234000.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сво, угледар, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, полтава, бронеавтомобили, курская область, покровск/красноармейск, алексей анпилогов, украина.ру, спецоперация