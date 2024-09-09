https://ukraina.ru/20240909/1057302308.html

Быстрое наступление в Донбассе: эксперт раскрыл, как стратегия "огневого вала" продавливает оборону ВСУ

Быстрое наступление в Донбассе: эксперт раскрыл, как стратегия "огневого вала" продавливает оборону ВСУ - 09.09.2024 Украина.ру

Быстрое наступление в Донбассе: эксперт раскрыл, как стратегия "огневого вала" продавливает оборону ВСУ

История много раз показала, что соотношение численного состава вооруженных сил играет далеко не главную роль. Одно дело — продавливать оборону противника в Донбассе, а другое — проводить операции наподобие той, что провела Украина в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-09T03:45

2024-09-09T03:45

2024-09-09T03:45

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курская область

михаил онуфриенко

генштаб

всу

вс рф

наступление

оборона

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Когда ВСУ начали вторжение в Курской области, неожиданно выяснилось, что у ВС РФ хватает сил и на Курск. Более того, оказалось, что в Донбассе у армии хватает сил на более быстрое наступление. Силы есть, вопрос лишь в правильном приложении этих сил, рассказал эксперт.История много раз показала, что соотношение численного состава вооруженных сил играет далеко не главную роль. Вот это, что "для наступления вам нужно 3 к 1" — это ерунда, отметил он.У нас такой линии фронта значительно больше, чем активной. Я уверен, что можно найти такие дыры и в Харьковской, и Сумской области. Просто существуют разные стратегии Генштабов, указал специалист.Украина реализовала прорыв на определенную глубину с выходом на оперативный простор (просто сил было мало задействовано). Россия же с августа 2022 года реализует стратегию огневого вала, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, когда Киев начнет плановый отвод войск из Угледара — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240907/1057302431.html

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новости, донбасс, украина, курская область, михаил онуфриенко, генштаб, всу, вс рф, наступление, оборона