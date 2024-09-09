https://ukraina.ru/20240909/1057302308.html
Быстрое наступление в Донбассе: эксперт раскрыл, как стратегия "огневого вала" продавливает оборону ВСУ
Быстрое наступление в Донбассе: эксперт раскрыл, как стратегия "огневого вала" продавливает оборону ВСУ - 09.09.2024 Украина.ру
Быстрое наступление в Донбассе: эксперт раскрыл, как стратегия "огневого вала" продавливает оборону ВСУ
История много раз показала, что соотношение численного состава вооруженных сил играет далеко не главную роль. Одно дело — продавливать оборону противника в Донбассе, а другое — проводить операции наподобие той, что провела Украина в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-09-09T03:45
2024-09-09T03:45
2024-09-09T03:45
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донбасс
украина
курская область
михаил онуфриенко
генштаб
всу
вс рф
наступление
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Когда ВСУ начали вторжение в Курской области, неожиданно выяснилось, что у ВС РФ хватает сил и на Курск. Более того, оказалось, что в Донбассе у армии хватает сил на более быстрое наступление. Силы есть, вопрос лишь в правильном приложении этих сил, рассказал эксперт.История много раз показала, что соотношение численного состава вооруженных сил играет далеко не главную роль. Вот это, что "для наступления вам нужно 3 к 1" — это ерунда, отметил он.У нас такой линии фронта значительно больше, чем активной. Я уверен, что можно найти такие дыры и в Харьковской, и Сумской области. Просто существуют разные стратегии Генштабов, указал специалист.Украина реализовала прорыв на определенную глубину с выходом на оперативный простор (просто сил было мало задействовано). Россия же с августа 2022 года реализует стратегию огневого вала, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, когда Киев начнет плановый отвод войск из Угледара — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, украина, курская область, михаил онуфриенко, генштаб, всу, вс рф, наступление, оборона
Новости, Донбасс, Украина, Курская область, Михаил Онуфриенко, Генштаб, ВСУ, ВС РФ, наступление, оборона
Быстрое наступление в Донбассе: эксперт раскрыл, как стратегия "огневого вала" продавливает оборону ВСУ
История много раз показала, что соотношение численного состава вооруженных сил играет далеко не главную роль. Одно дело — продавливать оборону противника в Донбассе, а другое — проводить операции наподобие той, что провела Украина в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Когда ВСУ начали вторжение в Курской области, неожиданно выяснилось, что у ВС РФ хватает сил и на Курск. Более того, оказалось, что в Донбассе у армии хватает сил на более быстрое наступление. Силы есть, вопрос лишь в правильном приложении этих сил, рассказал эксперт.
История много раз показала, что соотношение численного состава вооруженных сил играет далеко не главную роль. Вот это, что "для наступления вам нужно 3 к 1" — это ерунда, отметил он.
"Одно дело — продавливать оборону противника в Донбассе, которая создавалась десять лет, а другое — проводить операции наподобие той, что провела Украина в Курской области: прорыв наименее защищенной и не насыщенной войсками линии фронта", — подчеркнул Онуфриенко.
У нас такой линии фронта значительно больше, чем активной. Я уверен, что можно найти такие дыры и в Харьковской, и Сумской области. Просто существуют разные стратегии Генштабов, указал специалист.
Украина реализовала прорыв на определенную глубину с выходом на оперативный простор (просто сил было мало задействовано). Россия же с августа 2022 года реализует стратегию огневого вала, резюмировал собеседник издания.