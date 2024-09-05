https://ukraina.ru/20240905/1057234000.html

Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов

Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов - 05.09.2024 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов

Суть любой битвы одна: вы находите у противника слабое место и наносите удар в тот момент, когда он к этому не готов. Только вам нужна конкретная военная цель, а не политическая, как это сделали ВСУ под Курском: захватили село, сфотографировались у флага, а теперь любой ценой это село удерживают

2024-09-05T06:00

2024-09-05T06:00

2024-09-05T06:00

интервью

сво

украина

донбасс

угледар

александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

генштаб

полтава

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Наш президент много лет занимался дзюдо. Он прекрасно знает, как использовать силу противника для достижения победы и как перераспределить усилия для движения в нужном направлении, считает родившийся в Харькове военно-политический обозреватель Михаил ОнуфриенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Михаил Борисович, ранее мы с вами говорили, что достичь целей СВО можно только в результате стратегической наступательной операции, когда наша 100 тысячная группировка бьет в стык Харьковской и Сумской областей и прорывается к Киеву. Курская авантюра ВСУ показала, что в ближайшее время мы такого не планировали. Зато теперь наша задача по прорыву линии Красноармейск-Угледар с выходом на Павлоград и расчленением украинского фронта не кажется невыполнимой. Какой теперь у вас будет план победы? Куда теперь чертим агрессивные стрелочки на карте?- Общий мой план победы серьезных изменений не претерпел. Просто жизнь вносит свои коррективы. Именно Украина использовала в своих целях то направление, которое мы рассматривали перспективным для нашей стратегической наступательной операции. Киевский режим показал, что это реально. Небольшими силами противник занял небольшую часть нашей территории. Хотя мы понимаем, что более масштабное наступление в обратном направлении дало бы совершенно другие результаты. Правда, мы бы вышли не на Киев, а не Днепр, но общую мою мысль вы поняли.Что касается сегодняшних событий в зоне СВО, то из-за курской авантюры ВСУ мы видим резкое увеличение темпа нашего наступления в Донбассе. Сейчас заканчиваются бои за Пречистовку и за шахту "Южнодонбасская" под Угледаром, потому противник оттуда тоже снял резервы для переброски их под Курск. И если Сырский не хочет потерять Угледар уже в сентябре, ему придется эти резервы туда возвращать.Но не надо строить иллюзий. Это не стратегическая наступательная операция. Можно сколько угодно хвастать тем, что под Покровском и Торецком мы за август освободили больше 400 квадратных километров, но киевский режим контролирует значительно больше 400 тысяч квадратных километров. Пока мы не возьмем эти территории под контроль, говорить о достижении целей СВО не приходится. Потому что это государственное образование у нас в подбрюшье никогда не может гарантировать нам спокойствие и безопасность.- Получается, для проведения этой наступательной операции нам надо ждать, пока мы выдавим противника из Курской области?- Не совсем так.По оценкам замдиректора ЦРУ, ВСУ контролируют порядка 450 квадратных километров в Курской области. Расширить этот плацдарм они не могут, хотя они подбрасывают туда подкрепления уже целый месяц. Противник перебрасывает туда резервы с тех направлений, где мы добиваемся наибольших успехов. Дело не в том, что мы в Донбассе освободили столько же территорий, сколько они захватили под Курском. Мы берем Донецкую агломерацию, которая значительно более плотно застроена, поэтому бои там носят значительно более тяжелый характер. Противник их укреплял годами.Довоенное население Суджы составляло 6 тысяч человек. А у нас только под Покровском пять городов с довоенным населением в 50 тысяч человек.Кроме того, стратегические перспективы у нас совершенно другие. Зеленский говорит: "Мы будем бесконечно долго удерживать территорию Курской области". Пожалуйста, удерживайте. Бросайте подкрепления в эту мясорубку (ее даже нельзя сравнить с бахмутской), которых у вас явно не хватает.Российские горе-агитаторы утверждают, что ВСУ готовят новое наступление. "Вот они сейчас от Теткино ударят, потом высадятся на Кинбурнской косе и Запорожскую АЭС будут захватывать". А техника откуда возьмется? По политическим причинам (Сырский тоже двумя руками "за", потому что на кону его жизнь и погоны) подкрепления будут бросаться под Курск. Где киевский режим возьмет десятки тысяч человек, которые будут наступать где-то еще?Конечно, ВСУ бы очень хотели отрезать нас на Покровском направлении, ударив во фланг в районе Очеретино. Ну пусть попробуют. Где они возьмут резервы? Тем более, мы это видим и мы к этому готовимся. И наши успехи под Угледаром подтверждают мои слова. Даже если ВСУ собрали где-то несколько тысяч человек, им придется бросить их под Угледар. Если не бросят, то они Угледар потеряют.Поэтому мы не будем спешить с ликвидацией курского плацдарма.Понятно, что российское руководство будет об этом говорить, потому что огромное количество людей пострадало от этого вторжения. Но военная составляющая – бездушна и цинична. Противник допустил стратегический просчет. Не воспользоваться этим было бы глупо. Мы этим пользуемся.- Тогда зачем нам стратегическая наступательная операция, если ВСУ и так расшибают себе лоб в этих бессмысленных атаках?- Такими темпами лоб себе они будут расшибать долго. Резервы для получения достаточного количества пушечного мяса у киевского режима есть. У них уже есть программа по призыву в армии ребят от 18 до 25 лет. Я смотрел три видео с Курского направления, так вот там у них в линейных частях воюют 30% женщин. Причем некоторые из них как карлики ростом в 140 сантиметров. Какой из нее вояка? Как она будет таскать бронежилет, каску и автомат? Мужики в 50 лет это делать уже не в состоянии. Но суть же не в этом. Суть в том, что людей Украина наберет.Да, они могут состоять из подростков или пенсионеров и быть плохо подготовленными. Так Гитлер тоже фольксштурм собирал. Неэффективно, зато много пушечного мяса. И Запад это полностью устраивает. Чем больше русские поубивают друг друга, тем лучше.- А сил у нас на эту стратегическую операцию хватит? Пока, судя по всему, сил у нас хватает только на Донбасс и на Курск. Нет такого, чтобы мы наступали везде, где хотим.- Я не хочу заниматься конспирологией, но до августа у нас хватало сил только на Донбасс. А когда появился Курск, неожиданно выяснилось, что у нас хватает сил и на Курск. Более того, оказалось, что в Донбассе у нас хватает сил на более быстрое наступление. Силы есть. Вопрос в правильном приложении этих сил.История много раз показала, что соотношение численного состава вооруженных сил играет далеко не главную роль. Вот это, что "для наступления вам нужно 3 к1" - это ерунда. Я сейчас даже говорю не про переход Суворова через Альпы. У нас полно более свежих примеров. Одно дело – продавливать оборону противника в Донбассе, которая создавалась десять лет, а другое – проводить операции на подобие той, что провела Украина в Курской области: прорыв наименее защищенной и не насыщенной войсками линии фронта. У нас такой линии фронта значительно больше, чем активной. Я уверен, что можно найти такие дыры и в Харьковской, и Сумской области. Просто есть разные стратегии Генштабов.Украина реализовала прорыв на определенную глубину с выходом на оперативный простор (просто сил было мало задействовано). Россия с августа 2022 года реализует стратегию огневого вала, которую еще озвучил Сергей Шойгу. Но эта стратегия приводит к максимальному разрушению освобожденных потерей и к тому, что наши потери при продавливании превысят потери при стратегическом наступлении с прорывом линии фронта.Да, каждый день у нас гибнет меньше людей, но боевые действия длятся гораздо дольше запланированного. А за это время противник, отступая на 5-10 километров, создает следующую линию обороны, которую мы снова проламываем. За два года СВО в этом можно было убедиться. Нам есть, с чем сравнивать.Более того, сейчас бессмысленно говорить, что "сейчас подобные прорывы невозможны, потому что появились беспилотники". В основном об этом рассуждают люди, которые пару раз запустили "Мавик" и им понравилось. В Курской области Украина показала, что никакие дроны не мешают подобным прорывам. Никакие технические новинки не отменяют то, что опробовано тысячелетиями. Вопрос в задействованных силах и средствах. И целях, которые ставятся перед этой операцией.Суть любой битвы одна: вы находите у противника слабое место и наносите удар в тот момент, когда он к этому не готов. Только вам нужна конкретная военная цель, а не политическая, как это сделали ВСУ под Курском: захватили село, сфотографировались у флага, а теперь любой ценой это село удерживают.Наш президент много лет занимался дзюдо. Он прекрасно знает, как использовать силу противника для достижения победы и как перераспределить усилия для движения в нужном направлении. Не нужна нам группировка в 500 тысяч человек. Надо просто хорошо подготовить бойцов. Потому что обезьяна с гранатой всегда будет хуже одного подготовленного штурмовика.Мы этим занимаемся. У комбригов, у которых хорошо поставлена служба (военная подготовка - Ред.), гораздо меньше потерь.Так что дело не в том, есть ли у нас резервы. Вопрос в том, готово ли российское военно-политическое руководство перейти к принципиально иной стратегии боевых действий.- Так, может быть, наша армия пока не умеет проводить такие сложные операции? Может, надо еще потренироваться?- На отдельных участках мы уже видим мини-котлы. Когда говорят, что взят опорный пункт ВСУ, это означает, что на уровне командиров батальонов осуществляются обхваты и обходы противника. Где-то враг отступает, где-то сдается, где-то его уничтожают.На уровне повыше мы видим события в Торецке, когда наше наступление приводило к тому, что Украина трижды выводила войска из этого кармана без боя. Перед такой же необходимостью противник стоит в районе Нетайлово, где уже образуется котел. Можно еще вспомнить подзабытую операцию в Северодонецке, когда ВСУ оттуда отводили войска.Так что эти задачи реализовать можно. Но если мы говорим о масштабах тысячекилометрового фронта, то это уже в компетенции Генштаба. Если там примут решение об использовании десятков тысяч людей и тысячи единиц техники для проведения стратегической наступательной операции, эта задача будет выполнена.Повторюсь, дело не в том, что мы чего-то не можем. И не в том, что у нас резервов нет. Резервов никогда нет. Всегда нужно больше людей, снарядов, танков и самолетов. Надо работать с тем, что есть. Не хватает – давайте лучше готовиться.Мы понимаем, что штатных средств РЭБ у нас не хватает. Давайте делать их больше. Это не так сложно.Мы понимаем, что не хватает "мангалов" на бронетехнику. Почему их устанавливают на фронте в ручном режиме? Давайте их устанавливать на заводах, это будет быстрее. И не надо тыкать "Уралвагонзаводом", который это делает. В России есть масса предприятий, который этим занимается.Чтобы увеличить боеспособность армии, необязательно производить всего больше. Нужно производить качественнее. А для этого нужна другая система управления. В частности, более эффективная система управления беспилотными системами. Я не говорю, что мы как Украина должны выделять операторов БПЛА в особый род войск. Но надо создать систему управления всем от и до, чтобы люди в окопах могли всем самостоятельно распоряжаться.Дрон – это не стратегически важное оружие. Это – расходник. Боец не должен, сидя на передовой, расписывать тридцать листов на тему: "Извините, пожалуйста, мой коптер упал".А резервы? Есть бригада, корпус, армия, фронт. Взаимодействие между ними – это залог успеха. Если у тебя это есть, мы сможем перебрасывать силы и средства в нужное время в нужном месте и достигнуть результатов без мясных штурмов, которыми прославился Сырский.- Вы сказали, что ВСУ могут потерять Угледар в обозримой перспективе. Почему вы в этом уверены, если мы тех же морпехов перебросили на север?- Когда-то мы пытались штурмовать Угледар в лоб, но неправильно выбрали для этого время.В 2022 году туда можно было заехать прямо с дороги, потому что там сидела тероборона. Причем не в высотках, а в частном секторе. В 2023 году это было сделать нереально. Лобовой штурм высоток из низины в дачном секторе привели к неоправданным потерям без какого-то результата. Хотя некоторые ура-патриоты рассказывали о том, что "мы взяли первые высотки, и через пару дней Угледар будет наш".Угледар пока не наш. Но мы за это время кое-чему научились. Вместо лобовых штурмов мы его охватываем. Водяное почти взято, идут бои за шахту "Южнодонбасская №1" - это самая высокая точка в этом районе, прекрасный наблюдательный пункт и огневая позиция. Причем ее не так просто разрушить. У ВСУ нет таких ресурсов. Мы эту шахту утюжим второй год, но эти сооружения до сих пор стоят.Это как Донецкий аэропорт. Его выделывали в ноль. Но чтобы его полностью снести, вам нужно минимум тактическое ядерное оружие.Повторюсь, лобового штурма Угледара не будет. Либо мы будем делать широкий охват аж до Новоукраинки, либо будем двигаться по высотам с двух сторон и потихоньку брать его в клещи, не неся неоправданных потерь. Торопиться не будем. Даже если ВСУ будут перебрасывать туда подкрепления, то в этом не будет ничего страшного. По мере того, как мы будем приближаться к самому городу, эти потери при переброске будут расти.Надо понимать, что такие укрепрайоны не самодостаточные. Противнику нужно регулярно таскать туда топливо, боеприпасы и личный состав. А мы подходим на расстояние, когда даже не авиация, а обычные ракетно-артиллерийские вооружения позволяют поражать врага. Я не скажу, что это огневой мешок. Но противник все равно несет потери. Когда ВСУ из месяца в месяц мотаются по дорогам, они все равно что-то теряют.- На днях наши войска нанесли удар по учебному центру связи в Полтаве. На это сразу же отреагировал Зеленский, признав гибель 41 украинского военнослужащего. Потом появилась версия, что мы там накрыли шведских инструкторов, которые готовили киевский режим к приему двух радиолокационных самолетов. И вообще говорят, что этот удар был даже поважнее удара по Яворовскому полигону в самом начале СВО. Так ли это?- Я согласен с тем, что этот удар для противника был гораздо более болезненным, чем удар по Яворовскому полигону.Я не знаю насчет шведских инструкторов. Я вообще против восторгов по поводу того, что мы где-то там накрыли западных инструкторов. Западные инструкторы – это вишенка на торте. Я считаю, что украинские инструктора для нас гораздо опаснее, потому что они лучше знают местность и личный состав, чем какой-то придурок, который всю жизнь провел в Африке, но рассказывающий о том, как надо воевать в степях Украины.Этот учебный центр готовил редких специалистов по связи, радиоэлектронной борьбе и самых разных дронов. По неофициальной информации медиков, которые работали в Полтаве, в результате удара погибли 109 военнослужащих и 500 человек получили ранения. Потерять 600 человек за раз – это очень много.Повторюсь, на Яворовском полигоне мы накрыли пушечное мясо, а в Полтаве – штучный товар. Потому что один специалист по РЭБу на каком-то участке фронта может обрушить всю систему управления беспилотниками. Потерять 600 таких специалистов – это серьезно.Именно поэтому это вызвало такое внимание на Западе. Именно поэтому Зеленский начал нести чушь про какой-то госпиталь. Ребята, у всех есть карты. Нет возле этого училища никаких госпиталей. Мы попали куда целились, и попали хорошо.Кстати, это училище названо в честь "Героев Крут". Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Про Круты Украине лучше вообще не вспоминать. Там для нее все закончилось печально. Как и в этот раз.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв

https://ukraina.ru/20230428/1045782917.html

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Кирилл Курбатов

интервью, сво, украина, донбасс, угледар, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, полтава, беспилотники, артиллерия, танки, курск, михаил онуфриенко, украина.ру