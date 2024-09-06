https://ukraina.ru/20240906/1057281421.html

Вторжение ВСУ в Курскую область: украинская эйфория закончилась, но у РФ еще много работы

Вторжение ВСУ в Курскую область: украинская эйфория закончилась, но у РФ еще много работы - 06.09.2024 Украина.ру

Вторжение ВСУ в Курскую область: украинская эйфория закончилась, но у РФ еще много работы

Шестого августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли российскую границу и вторглись в Курскую область. Спустя месяц истинные цели этой операции пока так до конца и не ясны. Тем не менее, украинские формирования продолжают удерживать под своим контролем целый ряд населенных пунктов

2024-09-06T13:19

2024-09-06T13:19

2024-09-06T13:36

эксклюзив

украина

россия

курская область

вооруженные силы украины

владимир путин

александр сырский

валерий залужный

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057178824_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_53757abf28caabde7695225638106674.jpg.webp

ПредысторияЛетом прошлого года ВСУ предприняли попытку контрнаступления на ряде участков фронта, главным образом в Запорожской области. Закончилось это все неудачно, украинская армия мало где смогла пройти даже первые линии российской обороны.После этого Вооруженные силы Украины ушли в глухую оборону, глава Генштаба Валерий Залужный в начале этого года был заменен на Александра Сырского, а еще раньше своего поста лишился министр обороны Алексей Резников, которого сменил Рустем Умеров. Украинское руководство при этом продолжало анонсировать будущие наступления.Тем не менее, кадровые перестановки помогли украинцам не сильно, армия России наращивала давление, взяв под контроль ряд населенных пунктов в Донбассе.К началу августа ситуация для украинской группировки в Покровске (Красноармейске, ДНР) сильно осложнилась. Это один из ключевых городов для украинской обороны в этом регионе, его потеря усложнит логистику и снабжение ВСУ.Цели1) Отвлечение российских подразделенийИменно отвлечение российских сил из-под Покровска и называют одной из главных целей атаки Украины на Курскую область. Забегая вперед можно констатировать, что эта цель (во всяком случае спустя месяц операции) выполнена не была."Противник атакой на Курскую область пытался отвлечь наши силы от наступления в Донбассе, но у него ничего не получилось. [...] ВС РФ стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать противника с приграничных территорий российских регионов", - сказал накануне президент РФ Владимир Путин.Отвлекающий характер вторжения в Курскую область подтверждает и официальный Киев. Главком ВСУ Сырский в конце августа рассказал, что "одним из заданий проведения наступательной операции на курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений, в первую очередь это касается покровского и кураховского направлений".Позднее в опубликованном 5 сентября интервью CNN Сырский заявил, что Россия будто бы готовила наступление в этом районе, поэтому украинская операция якобы имеет превентивный характер. Помимо этого, он также назвал одной из целей поднятие боевого духа в войсках и обществе.2) Захват ГИС в СуджеКроме того, некоторые эксперты выдвинули ряд иных версий. Среди них целью Украины в Курской области называют город Суджа, в котором находится газоизмерительная станция (ГИС). Через нее российское голубое топливо идет на экспорт через Украину в Европу.Планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России. Чтобы воздействовать на Венгрию и Словакию, сказав, что это якобы "Россия не сумела обеспечить, а мы тут ни при чем", сказал, в частности, в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь.3) Захват Курской АЭСЕще одна версия – цель Украины состояла в захвате Курской АЭС в городе Курчатове. Об этом заявлял, например, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11 числа надо было взять АЭС в Курчатове", - сказал он 14 августа.Некоторые эксперты не считают эту версию приоритетной. Причины – недостаточная численность украинской группировки в Курской области и удаленность (около 60 км) АЭС от места прорыва."Скорее всего, теми силами, которые были брошены на это направление со стороны ВСУ, такая операция вряд ли могла бы получиться даже при всех идеальных предположениях и составляющих", - указал в интервью Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.Тем не менее, украинские вооруженные силы предпринимали попытки нанести удар по АЭС в Курчатове. В ночь на 22 августа на подлете к атомной станции были сбиты две ракеты и один БПЛА самолетного типа.4) Захват территорий ради переговоровЕще одна "политическая" версия захода ВСУ в Курскую область – операция была начата ради захвата пограничных населенных пунктов, чтобы после этого выйти на мирные переговоры и использовать этот фактор для "торгов" с РФ."Версия только выглядит логичной. Украинская сторона заявляет, что переговоры между Украиной и Россией должны начаться на саммите в ноябре (Россия пока участвовать в нем не собирается, и пока трудно представить условия, при которых соберется). Предположение о способности украинских войск удержать занятую территорию до этого времени представляется излишне смелым. Даже при нынешней сложной оперативной картине. Ну и самое главное: не надо быть большим специалистом по российской политики, чтобы знать – Владимир Путин не терпит давления и ультиматумов, диалог с ним "с позиции силы" невозможен", - писал об этом в своей статье автор издания Украина.ру Василий Стоякин.По его мнению, события под Курском призваны скорее сорвать переговоры, чем их приблизить с помощью шантажа России.5) Вся операция в Курской области – отвлекающий маневрВерсия, которая была популярна в первые дни вторжения Украины. Не исключалось, что после атаки на Курскую область основной удар будет нанесен в другом месте, например, под Белгородом.С течением времени сторонников у этой версии несколько поубавилось, есть сомнения в том, что Украина могла сформировать еще одну ударную группировку для прорыва на другом участке, хотя полностью исключать этого все же нельзя."Почему противник не начинает массированное наступление на Белгородскую область? Ни один нормальный военачальник, даже если он получил прозвище "мясник", как Сырский не пойдет в наступление, имея за спиной два [российских] плацдарма в Волчанске и Липцах [Харьковской области]. А есть еще и Купянск", - прокомментировал ранее изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Промежуточные итогиСпустя месяц боев Украина по-прежнему контролирует часть приграничных территорий Курской области. Украинская сторона заявляет, что это порядка 1 тыс. кв. км и около 100 населенных пунктов, однако такие данные представляются завышенными.Наиболее крупным населенным пунктом, который попал под контроль ВСУ является Суджа с населением порядка 5 тыс. человек. При этом Россия полную утрату Суджи не подтверждает, часть города продолжает контролироваться ВС РФ.Очевидно, что украинская армия под Курском несет большие потери. Это признают и в Киеве. После того, как начальная эйфория от вторжения на Украине прошла, оттуда все чаще доходят сообщения о недовольстве военных происходящем на этом направлении.Британский журнал The Economist опубликовал в конце августа материал, в котором приводится свидетельство одного из бойцов ВСУ."Противник очень поумнел за эти дни, больше нет беспорядочного огня, теперь все снаряды очень точно летят, и мы несем огромные потери. Мы имеем дело с профессиональными артиллеристами, мы думаем, из морской пехоты", - сказал он.Российское руководство полно решимости полностью освободить территорию страны от противника. Владимир Путин назвал это священным долгом российской армии.Более того, не снимаются задачи по наступлению на других направлениях. Если цель Украины действительно была в том, чтобы ослабить россиян в Донбассе, то она достигнута не была."Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью", - сказал накануне глава российского государства на пленарной сессии Восточного экономического форума.Нападение ВСУ на Курскую область актуализировало тему обеспечения безопасности российских границ. Осенью 2022 года власти региона объявили о строительстве трех линий обороны. Тогдашний губернатор Роман Старовойт написал, что "мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию". События этого августа показали, что такая оценка являлась чересчур оптимистичной.Остаются вопросы и о том, насколько адекватно оценивалось данное направление с точки зрения угрозы. Российская армия не могла не фиксировать подготовку ВСУ к наступлению на этом участке, однако полагала, что речь идет об оборонительных действиях, считает советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков."Видели ли мы накопление сил и средств на той стороне? Конечно. Но противник смог нас обмануть. Это нормально. Война — путь обмана. Мы обманываем его, он обманывает нас. Причем Украина и Запад вкладывала ресурсы, чтобы нас обмануть. Накапливая силы и средства, враг готовился встретить наш удар под Сумами, как это было на севере Харьковской области", - заявил он ранее в интервью изданию Украина.ру.Помимо территорий, не следует забывать и про обычных людей, часть которых стала жертвой обстрелов и преднамеренных убийств ВСУ, а другая была вынуждена покинуть свои дома. По данным врио губернатора региона Алексея Смирнова, приграничные районы области покинули 133 тыс. человек."Все вместе с руководителями регионов соответствующих должны сосредоточить внимание на главной задаче, а это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите", - сказал ранее на эту тему Путин.Что касается Украины, то территориальные приобретения в Курской области и их последующее удержание может доставить ей немало проблем. Про необходимости сохранять свой контроль над взятыми населенными пунктами заявил на днях Владимир Зеленский.Это может серьезно сковать силы ВСУ и лишить необходимого подкрепления украинскую армию на наиболее горячих участках фронта. В случае, если "курское направление" будет оттягивать слишком много сил ВСУ вкупе с неясными целями и нечеткими смыслами этой операции, то не исключен рост недовольства в рядах украинских военнослужащих, вынужденных буквально истекать кровью под тем же Покровском.Подробнее о целях Украины в Курской области - в материале издания Украина.ру Украинская авантюра в Курской области: военно-политические цели.

https://ukraina.ru/20240905/1057265192.html

https://ukraina.ru/20240828/1057083596.html

украина

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, курская область, вооруженные силы украины, владимир путин, александр сырский, валерий залужный, украина.ру