Виктор Кутырь: кто он - 28.06.2023 Украина.ру
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Виктор Кутырь: кто он
Виктор Кутырь: кто он - 28.06.2023 Украина.ру
Виктор Кутырь: кто он
Ветеран Первой чеченской кампании, преподаватель Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина, автор телеграм-канала "Как просто быть солдатом", офицер запаса
2023-06-28T14:32
2023-06-28T14:32
новости
виктор кутырь
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Кутырь Виктор Борисович родился 9 августа 1967 года.В 1984 году окончил школу в городе Дружба на Украине. В 1993 году окончил СПВИ ВНГ РФ (бывш. СПбВИВВ МВД РФ).Проходил службу во Внутренних Войсках с 1986 по 1998 год. Имеет звание капитана.Автор рассказов, очерков и статей.
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новости, виктор кутырь
Новости, Виктор Кутырь

Виктор Кутырь: кто он

14:32 28.06.2023
 
© из личного архиваВиктор Кутырь
Виктор Кутырь
© из личного архива
Читать в
Ветеран Первой чеченской кампании, преподаватель Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина, автор телеграм-канала "Как просто быть солдатом", офицер запаса
Кутырь Виктор Борисович родился 9 августа 1967 года.
В 1984 году окончил школу в городе Дружба на Украине.
В 1993 году окончил СПВИ ВНГ РФ (бывш. СПбВИВВ МВД РФ).
Проходил службу во Внутренних Войсках с 1986 по 1998 год. Имеет звание капитана.
Автор рассказов, очерков и статей.
Виктор Кутырь интервью
14 июня, 07:04
Виктор Кутырь: России было бы проще воевать с НАТО, чем нервно играть в прятки с ВСУ по всему фронту Мы должны из всех утюгов призывать противника к тому, что пора заканчивать это бессмысленное сопротивление. Сейчас русские убивают русских. Это только для врага хорошо. А мы один народ. Это же был Советский Союз. У нас же полно родственников и друзей там. А нас подводят к тому, что это война за независимость Украины против России
 
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