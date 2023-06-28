Виктор Кутырь: кто он
© из личного архиваВиктор Кутырь
© из личного архива
Ветеран Первой чеченской кампании, преподаватель Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина, автор телеграм-канала "Как просто быть солдатом", офицер запаса
Кутырь Виктор Борисович родился 9 августа 1967 года.
В 1984 году окончил школу в городе Дружба на Украине.
В 1993 году окончил СПВИ ВНГ РФ (бывш. СПбВИВВ МВД РФ).
Проходил службу во Внутренних Войсках с 1986 по 1998 год. Имеет звание капитана.
Автор рассказов, очерков и статей.
14 июня, 07:04Виктор Кутырь: России было бы проще воевать с НАТО, чем нервно играть в прятки с ВСУ по всему фронту Мы должны из всех утюгов призывать противника к тому, что пора заканчивать это бессмысленное сопротивление. Сейчас русские убивают русских. Это только для врага хорошо. А мы один народ. Это же был Советский Союз. У нас же полно родственников и друзей там. А нас подводят к тому, что это война за независимость Украины против России