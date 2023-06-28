Виктор Кутырь: кто он

Виктор Кутырь: России было бы проще воевать с НАТО, чем нервно играть в прятки с ВСУ по всему фронту

Мы должны из всех утюгов призывать противника к тому, что пора заканчивать это бессмысленное сопротивление. Сейчас русские убивают русских. Это только для врага хорошо. А мы один народ. Это же был Советский Союз. У нас же полно родственников и друзей там. А нас подводят к тому, что это война за независимость Украины против России