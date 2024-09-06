https://ukraina.ru/20240906/1057262292.html

"Под Курском дела идут неважно": эксперт раскрыл, зачем Украина отправляет на убой новых "киборгов" ВСУ

"Под Курском дела идут неважно": эксперт раскрыл, зачем Украина отправляет на убой новых "киборгов" ВСУ - 06.09.2024 Украина.ру

"Под Курском дела идут неважно": эксперт раскрыл, зачем Украина отправляет на убой новых "киборгов" ВСУ

Нельзя утверждать, что у ВСУ развалился фронт и они бегут до Днепра, но вся та тактика и стратегия, которую им рекомендовали после провала контрнаступа начинает крошиться. У противника не хватает людей и резервов, чтобы заткнуть дыры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-06T05:00

2024-09-06T05:00

2024-09-06T05:00

новости

украина

днепр

россия

сво

курская область

курск

всу

наступление

резервы

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Сейчас Украина явно проигрывает, расходуя свои резервы в Курской области и теряя подразделения в Донбассе. Противник остается без дорогостоящей техники, которую Запад мгновенно восстановить не может, сообщил эксперт.При этом нельзя утверждать, что у ВСУ развалился фронт и они бегут до Днепра, но вся их тактика и стратегия, которую им рекомендовали после провала контрнаступа, начинает крошиться. У противника не хватает людей и резервов, чтобы заткнуть дыры, указал аналитик.Но бойцы ополчения уже видели всех этих "киборгов" в Донецком аэропорту. Тогда Украина просто сохраняла вывеску бригад, которые там работали, а личный состав гнался на убой. Это известный пиар-прием киевского режима, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руО том, в каком виде сегодня существует пророссийское подполье на Украине - в интервью Сергея Лебедева: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240905/1057246448.html

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