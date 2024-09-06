"Под Курском дела идут неважно": эксперт раскрыл, зачем Украина отправляет на убой новых "киборгов" ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Нельзя утверждать, что у ВСУ развалился фронт и они бегут до Днепра, но вся та тактика и стратегия, которую им рекомендовали после провала контрнаступа начинает крошиться. У противника не хватает людей и резервов, чтобы заткнуть дыры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сейчас Украина явно проигрывает, расходуя свои резервы в Курской области и теряя подразделения в Донбассе. Противник остается без дорогостоящей техники, которую Запад мгновенно восстановить не может, сообщил эксперт.
При этом нельзя утверждать, что у ВСУ развалился фронт и они бегут до Днепра, но вся их тактика и стратегия, которую им рекомендовали после провала контрнаступа, начинает крошиться. У противника не хватает людей и резервов, чтобы заткнуть дыры, указал аналитик.
"Под Курском у противника тоже дела идут неважно. Украина там идет на хитрость, чтобы показать, что она еще сильна. Она придумала егерские подразделения с цифрами выше 150, которые, зайдя на нашу территорию, вдруг становятся частями 82-й или 61-й механизированных бригад. Как будто бригады, которые там действуют, просто неубиваемые терминаторы", — подчеркнул Леонков.
Но бойцы ополчения уже видели всех этих "киборгов" в Донецком аэропорту. Тогда Украина просто сохраняла вывеску бригад, которые там работали, а личный состав гнался на убой. Это известный пиар-прием киевского режима, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
О том, в каком виде сегодня существует пророссийское подполье на Украине - в интервью Сергея Лебедева: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце на сайте Украина.ру
Вчера, 05:16Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликтаОбщая позиция есть в том, что то, что продавливают американцы и англичане, ЕС должен поддерживать и серьезной альтернативы у него нет. Евросоюз ведомый в этой ситуации. Ведомый морковкой в виде Украины, которой обещают вступление в ЕС и дранг нах остен натиском на восток. В Европе думают, что получат приз в виде Украины