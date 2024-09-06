"Под Курском дела идут неважно": эксперт раскрыл, зачем Украина отправляет на убой новых "киборгов" ВСУ - 06.09.2024 Украина.ру
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"Под Курском дела идут неважно": эксперт раскрыл, зачем Украина отправляет на убой новых "киборгов" ВСУ
"Под Курском дела идут неважно": эксперт раскрыл, зачем Украина отправляет на убой новых "киборгов" ВСУ - 06.09.2024 Украина.ру
"Под Курском дела идут неважно": эксперт раскрыл, зачем Украина отправляет на убой новых "киборгов" ВСУ
Нельзя утверждать, что у ВСУ развалился фронт и они бегут до Днепра, но вся та тактика и стратегия, которую им рекомендовали после провала контрнаступа начинает крошиться. У противника не хватает людей и резервов, чтобы заткнуть дыры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-09-06T05:00
2024-09-06T05:00
новости
украина
днепр
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сво
курская область
курск
всу
наступление
резервы
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Сейчас Украина явно проигрывает, расходуя свои резервы в Курской области и теряя подразделения в Донбассе. Противник остается без дорогостоящей техники, которую Запад мгновенно восстановить не может, сообщил эксперт.При этом нельзя утверждать, что у ВСУ развалился фронт и они бегут до Днепра, но вся их тактика и стратегия, которую им рекомендовали после провала контрнаступа, начинает крошиться. У противника не хватает людей и резервов, чтобы заткнуть дыры, указал аналитик.Но бойцы ополчения уже видели всех этих "киборгов" в Донецком аэропорту. Тогда Украина просто сохраняла вывеску бригад, которые там работали, а личный состав гнался на убой. Это известный пиар-прием киевского режима, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руО том, в каком виде сегодня существует пророссийское подполье на Украине - в интервью Сергея Лебедева: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце на сайте Украина.ру
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новости, украина, днепр, россия, сво, курская область, курск, всу, наступление, резервы, донецк, бригада, вооруженные силы украины, украина.ру, нато
Новости, Украина, Днепр, Россия, СВО, Курская область, Курск, ВСУ, наступление, резервы, Донецк, бригада, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО

"Под Курском дела идут неважно": эксперт раскрыл, зачем Украина отправляет на убой новых "киборгов" ВСУ

05:00 06.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Нельзя утверждать, что у ВСУ развалился фронт и они бегут до Днепра, но вся та тактика и стратегия, которую им рекомендовали после провала контрнаступа начинает крошиться. У противника не хватает людей и резервов, чтобы заткнуть дыры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сейчас Украина явно проигрывает, расходуя свои резервы в Курской области и теряя подразделения в Донбассе. Противник остается без дорогостоящей техники, которую Запад мгновенно восстановить не может, сообщил эксперт.
При этом нельзя утверждать, что у ВСУ развалился фронт и они бегут до Днепра, но вся их тактика и стратегия, которую им рекомендовали после провала контрнаступа, начинает крошиться. У противника не хватает людей и резервов, чтобы заткнуть дыры, указал аналитик.
"Под Курском у противника тоже дела идут неважно. Украина там идет на хитрость, чтобы показать, что она еще сильна. Она придумала егерские подразделения с цифрами выше 150, которые, зайдя на нашу территорию, вдруг становятся частями 82-й или 61-й механизированных бригад. Как будто бригады, которые там действуют, просто неубиваемые терминаторы", — подчеркнул Леонков.
Но бойцы ополчения уже видели всех этих "киборгов" в Донецком аэропорту. Тогда Украина просто сохраняла вывеску бригад, которые там работали, а личный состав гнался на убой. Это известный пиар-прием киевского режима, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
О том, в каком виде сегодня существует пророссийское подполье на Украине - в интервью Сергея Лебедева: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце на сайте Украина.ру
Петр Акопов интервью
Вчера, 05:16
Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликтаОбщая позиция есть в том, что то, что продавливают американцы и англичане, ЕС должен поддерживать и серьезной альтернативы у него нет. Евросоюз ведомый в этой ситуации. Ведомый морковкой в виде Украины, которой обещают вступление в ЕС и дранг нах остен натиском на восток. В Европе думают, что получат приз в виде Украины
 
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