https://ukraina.ru/20240904/1057245847.html

Сергей Лебедев: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце

Сергей Лебедев: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце - 04.09.2024 Украина.ру

Сергей Лебедев: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце

Первыми незаконной мобилизации на Украине начало сопротивляться пророссийское подполье. Но тут главное – начать. Когда кто-то начал, все остальные подхватывают. Это происходит не потому, что украинцы любят Россию. Украинцы любят себя. И за себя мстят. И получилось так, что беспредел ТЦК объединил пророссийские и не пророссийские силы.

2024-09-04T18:58

2024-09-04T18:58

2024-09-04T18:58

интервью

украина

россия

николаев

сбу

нато

одесса

мобилизация

военкомат

бандеровцы

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Я хочу, чтобы до украинцев дошло – жизнь может быть другой, считает координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, более известный под позывным "Лохматый".Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Сергей, откуда у вас такой псевдоним? Это в честь персонажа из "Масяни"? Или по какой-то другой причине?- В юности мне нравилась группа Roxette, и я делал прическу как у ее гитариста. Меня еще в 14-15 лет прозвали "Лохматым". Так и прижилось.- Вы занимаетесь вашей текущей деятельностью уже десять лет. Расскажите немного о себе. Как вы из Николаева перебрались в Донбасс, а оттуда – в Москву?- Когда начался Майдан, в Николаеве его встретили крайне негативно, но, как и почти во всех городах Украины, не обратили на него внимания. У нас все время кто-то майданил, но ни к чему это не приводило. Но уже 1 декабря 2013 года, когда начались все эти катания на тракторе, на протесты вышло очень много людей и начались нападения на полицейских, мы поняли, что все очень серьезно.Я в Николаеве руководил строительной бригадой на 120 человек. Некоторые ребята поехали в Киев на Антимайдан. Когда они вернулись, они рассказывали страшные вещи о том, что там убивают людей, а всем плевать. Раньше, когда убивали полицейского, всех на уши ставили, а на Майдане это происходило постоянно. А уже в 2014 году в Николаев начали приезжать сторонники Майдана, чтобы поскакать на площади Ленина.Дело было так: около мэрии собирались сторонники Майдана, а около областной администрации (буквально через площадь) – сторонники АнтиМайдана. Как правило на наших митингах выступали политические деятели (Дмитрий Никонов, Юрий Барабашов, Лариса Шеслер), а мы как строители особенно не умничали. Мы в случае необходимости оказывали силовую поддержку.Даже когда в апреле разогнали николаевский Антимайдан, нам не казалось, что все так страшно. Все изменилось именно 2 мая, когда в Одессе начали убивать людей (среди них были и наши друзья). Тогда мы поняли, что у нас нет иного выхода, кроме как драться за свою жизнь.Поначалу нас убеждали в том, что нужно показать мирный Антимайдан. "Вы скажите ваши требования, а потом Николаев пойдет по крымскому сценарию". Все вышло совсем не так. Причем оказалось, что люди, которые нас насчет этого уговаривали, были из агентуры СБУ. Вот тогда-то мы ушли в подполье и стали устраивать первые акции.Мы начали поджигать банкоматы "ПриватБанка", который давал премию за пойманного "сепаратиста" и объявил нас прямыми врагами. Мы вылавливали понаехавших, которые рассказывали Николаеву, на каком языке ему говорить. В отличие от Одессы, СБУ в Николаеве не зверствовала (у нас больше прокуратура была сдвинутой в этом плане).Мы работали, разбившись по звеньям в четыре-пять человек. Я знал командиров 12 звеньев, а они знали только своих людей. Так было лучше в плане безопасности. А в конце августа один мой знакомый позвонил мне и сообщил: "СБУ вышла на какого-то Лохматого. Через пару дней они будут знать его ФИО и место жительства". Я намек понял, сел в поезд и уехал в Москву. А к середине сентября я был в ЛНР.- В каком виде сегодня существует пророссийское подполье на Украине? В какой степени ему сложнее/легче, чем в 2014 году?- Сейчас нам стало легче в том смысле, что за эти десять лет мы набрались опыта, потому что поначалу у нас не было никакого опыта. Но в плане общей ситуации на Украине стало гораздо сложнее, потому что становится опасно просто выйти на улицу.Недавно одного из наших подпольщиков чуть не задержали военкомы. Он стоял и пил кофе, подъехал "бусик", из него вышли ребята и стали требовать у него документы на проверку. Когда ТЦКшники посмотрели его документы, они поняли, что задержали человека, который находится в плотном розыске. Нашему парню пришлось вырывать у них документы из рук и засветить одному из проверяющих по морде. В него стреляли, но он смог от них убежать.Наше подполье координируется и снабжается из Центра. Ими руководят профессионалы. А мы – любители. Мы как ополчение. Кто-то что-то увидел и сообщил. Вся эта информация группируется, в результате чего выстраивается интересная картина. Это – очень большая помощь российской разведке.- Какие задачи перед подпольем стояли до СВО? Какие – в начале СВО? Какие – сейчас?- До СВО мы в большей степени занимались идеологической борьбой. Например, мы регулярно запускали в Николаеве воздушный змей (6 на 3 метра) в цветах флага Новороссии. В Николаеве очень ветрено (рядом река и море), ты этого змея выпустил, он летает, а сделать с ним ничего нельзя. Это не воздушный шар, его нельзя сбить. Полгорода стоит и смотрит на него. Это очень злило понаехавших "патриотов".Мы проводили еще одну такую веселую акцию. Мы покупали громкие магнитофоны, ставили их около блокпостов возле пляжей и в 4 утра включали песню "Вставай, страна огромная". На блокпостах из-за этого была истерика. Они не знали, кто это сделал. Несколько раз они даже стреляли, за что местные жители им давали по шапке.А когда началось СВО, нам стало уже не до шуток. Мы перешли к разведывательной деятельности. Для этого пришлось обучать людей.Если раньше человек просто видел какого-то военнослужащего, то сейчас он обращает внимание на его внешний вид: какие у этого человека нашивки и чистый ли он (прибыл он с фронта или "кабинетный" военный). Если удается узнать его конкретное подразделение (а этого подразделения в городе ранее не было), то мы выясняем, приехал он туда один по своим делам, или же туда перебросили все его подразделение. А если перебросили все подразделение, то зачем?Все эти нюансы мы пытаемся утрясти.Я знаю одного человека, который работает в структуре МВД Запорожской области. Когда российские войска наступали, он фактически в режиме реального времени координировал их действия: "Вот тут стоят ВСУ, стреляйте сюда". Есть один парень из Николаева. Когда мы зашли в Херсон, он перебрался на нашу сторону, а когда мы вынуждены были оставить город, он вернулся назад, потому что "там я нужнее в качестве подпольщика". Он уже профессиональный подпольщик, который непосредственно занимается силовыми акциями.Лично я стараюсь координировать людей, которые дают нашей стороне какие-то сведения.Знаете, некоторые беглые украинцы приезжают в Россию и начинают учить россиян жизни. Мол, только мы за вас, а все остальные на Украине – бандеровцы. Это неправда. То, что люди уходят в подполье – подтверждает мои слова.- Какую конкретно роль сыграло подполье в пожогах автомобилей ТЦК? В какой степени сами украинские граждане борются с незаконной мобилизацией?- Первыми этой незаконной мобилизации начали сопротивляться наши люди. Но тут главное – начать. Когда кто-то начал, все остальные подхватывают. Оказывается, можно жечь машины военкомов. Это происходит не потому, что украинцы любят Россию. Украинцы любят себя. И за себя мстят. И получилось так, что беспредел ТЦК объединил пророссийские и не пророссийские силы.Это именно то, за что я борюсь. Я хочу, чтобы до украинцев дошло – жизнь может быть другой.- Что должен знать и понимать подпольщик, чтобы не попасться?- Первое. Никому нельзя доверять. К сожалению, сейчас идет гражданская война, которая проходит через семьи. Ты можешь жене что-то рассказать, а она тебя сдаст, потому что у нее в голове свои тараканы.Второе. Научись правильно фотографировать. Когда ты что-то снимаешь, ты должен делать вид, что просто говоришь по телефону. Для начала потренируйся перед зеркалом. Если есть намек хоть на какую-то опасность, сними это завтра, через час или опиши на словах. Лучше отправить 100 сообщений, чем сделать одно фото, за которое тебя завтра арестует СБУ.Третье. Удаляй каждую переписку в телефоне. В идеале ты должен завести два телефона. Один – для переписки с товарищами, а второй – для повседневной жизни. Причем на втором телефоне ты должен подписаться на всякие проукраинские телеграм-каналы, чтобы к тебе в случае проверки не смогли придраться.На самом деле люди научились шифроваться. В этом плане проще всего пенсионерам, потому что их не трогают сотрудники ТЦК.И все же я очень переживаю за наших людей. Они же не профессиональные разведчики. Они работают на энтузиазме.- Насколько сильно украинскому населению за эти десять лет промыли мозги?- Мозги сильно промыли даже сторонникам России. Многие наши люди думают, что россияне поголовно ненавидят всех граждан Украины. Эти настроения подогревает вражеское ЦИПСО, которое пишет в телеграм-каналах: "Я русский из Оренбурга. Я этих х..в ненавижу". Ребята это читают и у них слезы на глазах: "Как же так, мы же стараемся". Я им говорю: "Не слушайте вы их. То же самое ЦИПСО сейчас от имени жителей Курской области выступает с призывами сменить власть в России, потому что она якобы не может их защитить. Возьмите себя в руки".Да, это очень тяжело. Но вы сделайте паузу, подумайте немного, и вам все станет понятно.Теперь насчет промытости украинцев. Там очень многие уверены, что "Запад хочет нам помочь, но злая Россия ему в этом все время мешает". Я не знаю, зачем именно мы бьем по энергетической инфраструктуре Украины, но от этого есть огромная польза. Когда люди на несколько часов остаются без телевидения и интернета, они начинают общаться между собой и замечают многочисленные нестыковки. И тогда у них начинают включаться мозги: "Нас все же кто-то дурит".- Как происходит координация с подпольщиками? Основной источник связи – это ваш телеграм-канал?- Это основной источник связи и самый надежный. Если кто-то хочет помочь, пишите туда.- Из каких городов вам пишут больше всего? Есть ли у вас сторонники за пределами Украины?- Больше всего пишут оттуда, куда начинает прилетать. Если прилетает по Одессе, мне оттуда в день приходит по 50 сообщений. Прилетает по Хмельницкому – оттуда начинают писать. Из Львова люди пишут. Запорожье, Винница, Днепропетровск. Из Киева и Киевской области пишут многие. Четыре человека пишут из Сум и Сумской области, несмотря на то, что они постоянно находятся под обстрелами.А так больше всего пишут из городов, которые исторически были ближе всего к России: Харьков, Николаев, Одесса.Теперь насчет сторонников за пределами Украины. Много пишут украинцы, которые уехали в Россию, но до сих пор поддерживают связь с родственниками. "Вчера Вася ходил на работу, а туда прилетело. Васю потом сильно трепала СБУ, он еле вырвался". Все эти сообщения мы тщательно анализируем. Порой кажется, что это все слухи. Но если ты эти слухи получаешь из десяти разных источников, получается интересная информация, которую стоит проверить. Часто она оказывается нужной.Есть люди, которые перебрались в Европу. Мне однажды прислали видео, как в Клайпеде загружают танки для отправки их на Украину. У нас есть свои люди даже на базе НАТО в Констанце.Понимаете, СВО - это не война русских с украинцами. И даже не война России и Запада. Это борьба жизни против смерти. Как-то так мир раскололся.- Сколько времени нам понадобится, чтобы очистить Украину от бандеровских идей?- Если разговаривать с людьми, это можно сделать довольно быстро.По своему опыту общения со ждунами из "новых" регионов могу сказать следующее. Они не Украину ждут. Они ждут наступления коммунизма. Они ждут социальных благ и гарантий. У России все это есть, просто они об этом не знают. Когда я им рассказываю про "Госуслуги", они искренне этому удивляются: "А что, так можно?". Да, так можно.Им сейчас приходится учиться жить в другом мире. На Украине, помимо налогов, ты должен был заплатить инспекторам или пожарным. Если ты не платил, тебе не давали спокойно жить и работать. В России все не так: заплатил налоги и иди гулять. И в бесплатную медицину в России они тоже не верили.Помимо работы со ждунами, нам надо показать нашим людям, что мы о них заботимся и что мы их не бросим. А с этим пока есть проблемы. Например, в Запорожской области есть негласное правило: не надо сильно трогать ждунов, чтобы не злить местное население. А эти ждуны потом сбиваются в шайки и начинают терроризировать наших. Люди боятся.Там уже был случай, когда учительницу русского языка побили просто за то, что она разговаривала и преподавала на русском языке. Вы можете представить, чтобы в Москве кого-то побили за русский язык? А если мы говорим, что Запорожская область – это часть России, то там тоже должны работать российские законы.Если мы покажем пророссийским гражданам Украины, что мы их не бросим, они сделают такое, что превзойдет все наши ожидания.О других аспектах украинского конфликта - в интервью Тарика Незалежко Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"

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Роман Гнатюк

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