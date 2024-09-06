Военный аналитик объяснил, почему цель курской авантюры ВСУ — спровоцировать Россию на применение ТЯО - 06.09.2024 Украина.ру
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Военный аналитик объяснил, почему цель курской авантюры ВСУ — спровоцировать Россию на применение ТЯО
Военный аналитик объяснил, почему цель курской авантюры ВСУ — спровоцировать Россию на применение ТЯО - 06.09.2024 Украина.ру
Военный аналитик объяснил, почему цель курской авантюры ВСУ — спровоцировать Россию на применение ТЯО
Ядерное оружие всегда считалось фактором сдерживания, но именно власти США довели ситуацию до того, что оно стало фактором агрессии. Именно Вашингтон ввел в свою ядерную доктрину термин об "ограниченной ядерной войне" и превентивном ударе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-09-06T03:45
2024-09-06T03:45
новости
россия
сша
вашингтон
f-16
ядерное оружие
ядерная безопасность
донбасс
курская область
наступление
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Главная цель курской авантюры состояла в том, чтобы спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия, а потом дискредитировать ее в глазах стран глобального Юга, сообщил аналитик."Когда Украина попыталась провернуть "курский гамбит", использовав свою группировку в Донбассе в качестве пешки (они думали, что мы дальше не пойдем), F-16 должны были участвовать в этой авантюре", — указал эксперт.Он отметил, что ядерное оружие всегда считалось фактором сдерживания, но именно власти Соединенных Штатов довели ситуацию до того, что оно превратилось в фактор агрессии. В России пока этого нет. Но российская ядерная доктрина будет меняться, чтобы такие провокации были беспочвенными и вообще никогда не случались. Поэтому сейчас все находятся в напряжении, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руО других последствиях курской авантюры для киевского режима - в интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" на сайте Украина.ру
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сша
вашингтон
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новости, россия, сша, вашингтон, f-16, ядерное оружие, ядерная безопасность, донбасс, курская область, наступление, александр казаков, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, США, Вашингтон, F-16, Ядерное оружие, ядерная безопасность, Донбасс, Курская область, наступление, Александр Казаков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Военный аналитик объяснил, почему цель курской авантюры ВСУ — спровоцировать Россию на применение ТЯО

03:45 06.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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Ядерное оружие всегда считалось фактором сдерживания, но именно власти США довели ситуацию до того, что оно стало фактором агрессии. Именно Вашингтон ввел в свою ядерную доктрину термин об "ограниченной ядерной войне" и превентивном ударе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Главная цель курской авантюры состояла в том, чтобы спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия, а потом дискредитировать ее в глазах стран глобального Юга, сообщил аналитик.
"Когда Украина попыталась провернуть "курский гамбит", использовав свою группировку в Донбассе в качестве пешки (они думали, что мы дальше не пойдем), F-16 должны были участвовать в этой авантюре", — указал эксперт.
Он отметил, что ядерное оружие всегда считалось фактором сдерживания, но именно власти Соединенных Штатов довели ситуацию до того, что оно превратилось в фактор агрессии.
"Именно Вашингтон ввел в свою ядерную доктрину термин об "ограниченной ядерной войне" и превентивном ядерном ударе, поводом для которого может послужить даже массированная кибератака на ее финансовые центры", — подчеркнул Леонков.
В России пока этого нет. Но российская ядерная доктрина будет меняться, чтобы такие провокации были беспочвенными и вообще никогда не случались. Поэтому сейчас все находятся в напряжении, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
О других последствиях курской авантюры для киевского режима - в интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" на сайте Украина.ру
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