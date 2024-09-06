https://ukraina.ru/20240906/1057260513.html

Военный аналитик объяснил, почему цель курской авантюры ВСУ — спровоцировать Россию на применение ТЯО

Военный аналитик объяснил, почему цель курской авантюры ВСУ — спровоцировать Россию на применение ТЯО - 06.09.2024 Украина.ру

Военный аналитик объяснил, почему цель курской авантюры ВСУ — спровоцировать Россию на применение ТЯО

Ядерное оружие всегда считалось фактором сдерживания, но именно власти США довели ситуацию до того, что оно стало фактором агрессии. Именно Вашингтон ввел в свою ядерную доктрину термин об "ограниченной ядерной войне" и превентивном ударе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-06T03:45

2024-09-06T03:45

2024-09-06T03:45

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вашингтон

f-16

ядерное оружие

ядерная безопасность

донбасс

курская область

наступление

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Главная цель курской авантюры состояла в том, чтобы спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия, а потом дискредитировать ее в глазах стран глобального Юга, сообщил аналитик."Когда Украина попыталась провернуть "курский гамбит", использовав свою группировку в Донбассе в качестве пешки (они думали, что мы дальше не пойдем), F-16 должны были участвовать в этой авантюре", — указал эксперт.Он отметил, что ядерное оружие всегда считалось фактором сдерживания, но именно власти Соединенных Штатов довели ситуацию до того, что оно превратилось в фактор агрессии. В России пока этого нет. Но российская ядерная доктрина будет меняться, чтобы такие провокации были беспочвенными и вообще никогда не случались. Поэтому сейчас все находятся в напряжении, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руО других последствиях курской авантюры для киевского режима - в интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240905/1057255352.html

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новости, россия, сша, вашингтон, f-16, ядерное оружие, ядерная безопасность, донбасс, курская область, наступление, александр казаков, вооруженные силы украины, украина.ру