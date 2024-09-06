SCALP, Taurus и даже JASSM: эксперт раскрыл, какие ракеты могут нести F-16 для ударов по территории РФ - 06.09.2024 Украина.ру
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SCALP, Taurus и даже JASSM: эксперт раскрыл, какие ракеты могут нести F-16 для ударов по территории РФ
SCALP, Taurus и даже JASSM: эксперт раскрыл, какие ракеты могут нести F-16 для ударов по территории РФ - 06.09.2024 Украина.ру
SCALP, Taurus и даже JASSM: эксперт раскрыл, какие ракеты могут нести F-16 для ударов по территории РФ
Уже 6 августа Великобритания начала давить на Европу и США, чтобы те разрешили Украине бить по "старой" российской территории. Речь шла именно о ракетах, которые устанавливаются на F-16 как штатные: SCALP, Storm Shadow, Taurus и даже JASSM. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-09-06T03:15
2024-09-06T03:15
новости
россия
сша
украина
f-16
ракеты
ракетный удар
storm shadow
scalp
александр казаков
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Когда Украина попыталась провернуть курскую авантюру, использовав группировку ВСУ в Донбассе в качестве пешки (они думали, что ВС РФ дальше не пойдут), в этом должны были принимать участие самолеты F-16, рассказал аналитик.Уже 6 августа Великобритания начала давить на Европу и США, чтобы те разрешили Украине бить по "старой" российской территории. Речь шла именно о ракетах, которые устанавливаются на F-16 как штатные: SCALP, Storm Shadow, Taurus и даже JASSM, отметил эксперт.Все эти ракеты могут появиться на поле боя. И беспилотники, которые залетают далеко на российскую территорию, прокладывают будущие маршруты для этих крылатых ракет. Противник будет стараться наносить по России пристрелочные удары, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руО других последствиях курской авантюры для киевского режима - в интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".
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новости, россия, сша, украина, f-16, ракеты, ракетный удар, storm shadow , scalp , александр казаков, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, США, Украина, F-16, ракеты, ракетный удар, Storm Shadow , SCALP , Александр Казаков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

SCALP, Taurus и даже JASSM: эксперт раскрыл, какие ракеты могут нести F-16 для ударов по территории РФ

03:15 06.09.2024
 
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Уже 6 августа Великобритания начала давить на Европу и США, чтобы те разрешили Украине бить по "старой" российской территории. Речь шла именно о ракетах, которые устанавливаются на F-16 как штатные: SCALP, Storm Shadow, Taurus и даже JASSM. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Когда Украина попыталась провернуть курскую авантюру, использовав группировку ВСУ в Донбассе в качестве пешки (они думали, что ВС РФ дальше не пойдут), в этом должны были принимать участие самолеты F-16, рассказал аналитик.
Уже 6 августа Великобритания начала давить на Европу и США, чтобы те разрешили Украине бить по "старой" российской территории. Речь шла именно о ракетах, которые устанавливаются на F-16 как штатные: SCALP, Storm Shadow, Taurus и даже JASSM, отметил эксперт.
"Причем по поводу "Таурусов" была информация, что Германия заключила выгодный контракт на размещение на своей территории 500 пусковых установок "Томагавк" наземного базирования взамен этих ракет. 250 "Таурусов" на 500 "Томагавков" — это хороший размен", — подчеркнул Леонков.
Все эти ракеты могут появиться на поле боя. И беспилотники, которые залетают далеко на российскую территорию, прокладывают будущие маршруты для этих крылатых ракет. Противник будет стараться наносить по России пристрелочные удары, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
О других последствиях курской авантюры для киевского режима - в интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".
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