https://ukraina.ru/20240906/1057259329.html

SCALP, Taurus и даже JASSM: эксперт раскрыл, какие ракеты могут нести F-16 для ударов по территории РФ

SCALP, Taurus и даже JASSM: эксперт раскрыл, какие ракеты могут нести F-16 для ударов по территории РФ - 06.09.2024 Украина.ру

SCALP, Taurus и даже JASSM: эксперт раскрыл, какие ракеты могут нести F-16 для ударов по территории РФ

Уже 6 августа Великобритания начала давить на Европу и США, чтобы те разрешили Украине бить по "старой" российской территории. Речь шла именно о ракетах, которые устанавливаются на F-16 как штатные: SCALP, Storm Shadow, Taurus и даже JASSM. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-06T03:15

2024-09-06T03:15

2024-09-06T03:15

новости

россия

сша

украина

f-16

ракеты

ракетный удар

storm shadow

scalp

александр казаков

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Когда Украина попыталась провернуть курскую авантюру, использовав группировку ВСУ в Донбассе в качестве пешки (они думали, что ВС РФ дальше не пойдут), в этом должны были принимать участие самолеты F-16, рассказал аналитик.Уже 6 августа Великобритания начала давить на Европу и США, чтобы те разрешили Украине бить по "старой" российской территории. Речь шла именно о ракетах, которые устанавливаются на F-16 как штатные: SCALP, Storm Shadow, Taurus и даже JASSM, отметил эксперт.Все эти ракеты могут появиться на поле боя. И беспилотники, которые залетают далеко на российскую территорию, прокладывают будущие маршруты для этих крылатых ракет. Противник будет стараться наносить по России пристрелочные удары, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руО других последствиях курской авантюры для киевского режима - в интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".

https://ukraina.ru/20240905/1057258650.html

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новости, россия, сша, украина, f-16, ракеты, ракетный удар, storm shadow , scalp , александр казаков, вооруженные силы украины, украина.ру