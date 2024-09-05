https://ukraina.ru/20240905/1057245664.html

Эксперт объяснил, какой "козырь" получит армия РФ, если заблокирует Покровск и перережет логистику ВСУ

Эксперт объяснил, какой "козырь" получит армия РФ, если заблокирует Покровск и перережет логистику ВСУ - 05.09.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, какой "козырь" получит армия РФ, если заблокирует Покровск и перережет логистику ВСУ

Если посмотреть на карту железнодорожных и шоссейных дорог Донбасса, можно увидеть, что Покровск – это крупнейший транспортный узел. Если мы выключим этот город в качестве логистического узла, то получим огромное преимущество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов

2024-09-05T03:45

2024-09-05T03:45

2024-09-05T03:45

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мариуполь

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Даже если российские войска только заблокируют Покровск (Красноармейск), уже будет сделано большое дело. Если посмотреть на карту железнодорожных и шоссейных дорог Донбасса, можно увидеть, что Покровск – это крупнейший транспортный узел на этом участке фронта, рассказал эксперт.Он отметил, что снабжение группировки ВСУ под Угледаром осуществляется по дороге через Селидово. А ближайшие железнодорожные узлы находятся гораздо западнее.То, что сейчас российские войска сейчас рванули к Селидово, означает, что мы пытаемся перерезать дорогу на юг, чтобы усложнить перемещение сил и средств украинской армии."События в Донбассе показывает логику всей СВО. У нас есть небольшое продвижение, мы перемалываем силы и средства противника, а дальше наши локальные успехи накапливаются и приводят к более значимым успехам", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО том, что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в комментарии военного обозревателя Михаила Онуфриенко: Россия под Угледаром берет ВСУ в клещи и огневой мешок на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240904/1057238301.html

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