https://ukraina.ru/20240903/1057191152.html

Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар

Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар - 03.09.2024 Украина.ру

Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар

ВСУ в Донбассе вынуждены играть в пятнашки, перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо. Была информация, что противник снял 72-ю бригаду из-под Угледара и отправил ее под Покровск, а потом стали поступать сообщения, что мы начали продвижение в сторону Пречистовки

2024-09-03T05:19

2024-09-03T05:19

2024-09-03T05:19

интервью

брянск

россия

угледар

вооруженные силы украины

волчанск

купянск

сво

курская область

брянская область

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Таким образом, украинский фронт будет рваться и дальше. И мы еще увидим последствия курской авантюры, которую киевский режим предпринял ради пиара, считает историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл КопыловОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее представители киевского режима официально заявляли, что цель курской авантюры состояла не столько в том, чтобы вынудить армию России снять свои силы с Донбасса для купирования этой угрозы, а в том, чтобы перехватить инициативу, выйти из навязанного Россией позиционного тупика и попытаться навязать ей маневренную войну.- Кирилл, давайте без шапкозакидательства попытаемся разобраться, за счет чего Украина еще может попытаться это сделать. Учитывая, что Покровск мы пока не взяли и на плечах отступающего противника в Сумскую область тоже не зашли.- Именно в Первую мировую войну был очень популярен метод "Если мы не можем выиграть на одном фронте, то давайте откроем кучу новых фронтов". Помимо Западного фронта, был фронт в Галлиполи и в Палестине. Даже в Месопотамии был фронт почти 9 месяцев. Были итальянский и Салоникские фронты.Идея была очень проста: Если мы находимся в невыгодных или в равных условиях с противником там, где мы воюем сейчас, давайте попробуем поставить противника в неудобное положение где-то в другом месте, в надежде, что это повлечет переброски вражеских сил и средств с основного фронта, а мы добьемся военно-политических результатов в других местах.Идеи эти были в основном британские. Французы к этим идеям относились с пренебрежением, потому что война шла на их территории, и немало их земель оказалось в германской оккупации. Мне кажется, что британские идеи и курская авантюра совсем неслучайны.Итоги открытия новых фронтов были самыми разнообразными. Галлиполийская операция для британцев ничем хорошим не закончилась. Для достижения успехов в Палестине им пришлось применить больше сил, чем предполагалось изначально. Да, Османская империя была разбита, но к окончательному поражению Германии это имело очень опосредованное отношение. Итальянский фронт до 1918 года был огромной мясорубкой в горах. Салоникский фронт сработал только в самом конце войны.Специалисты по Первой мировой до сих пор спорят: Может быть, если бы силы и средства, которые тратились на три битвы за Газу, ушли на Западный фронт, то у британцев на западном фронте дела пошли лучше и быстрее?Тем не менее, это была модная теория, которую проверяли раз за разом в годы Первой мировой.В случае с курской авантюрой в СВО мы тоже видим, что заканчивается она так же, как и те кампании. Открывается новый фронт, какие-то успехи достигаются, перемещение линии соприкосновения идет, но в итоге все опять застревает в позиционном положении, к которому стремится вся война.Скоро мы узнаем, стоило ли на это тратить силы.В случае с курским вторжением для меня было странно, почему Украина бросала туда столько сил, имея очевидный дефицит сил на других направлениях. Она рассчитывала, что Россия панически все бросит и побежит туда? Это авантюрная ставка. Это как в покере делать ставку на то, что противник моргнет первым и не купится на то, что у тебя нет никакого флеш-рояля, а только две двойки.- Но Украине же надо было что-то делать. Держать оборону в Донбассе – это пропадать. Наступающему противнику в любом случае нужно наносить фланговые контрудары.- Коллеги по телеграму давно придумали термин "Военный акционизм" - когда военные цели ставятся не исходя из расчетов военных результатов, а исходя из того, как эти военные результаты можно преподнести в СМИ. В этом смысле курская авантюра – большая украинская победа. Они там с этими кадрами из "Пятерочки" пропиарились так, как им не удавалось пропиариться очень и очень давно.При этом Украина за почти месяц с момента вторжения ни разу не перечислила список населенных пунктов, которые они захватили. Там просто идут разговоры о "тысяче занятых квадратных километрах и ста населенных пунктах (каких, мы вам не скажем)", а затем рассказы про "еще пять квадратных километрах и одном населенном пункте". Это типичная пиар-логика, которая превалирует над военной логикой.Киевскому режиму нужно постоянно рассказывать, как они побеждают.Мне кажется, что украинский план был гораздо масштабнее, чем захват 15 деревень с небольшим карманом, вытянутым вдоль единственной дороги. Я не знаю насчет захвата Курской АЭС, но они явно хотели пройти дальше. А теперь противник все еще пытается отыграть с выгодой для себя ситуацию, которая для него сложилась там.Мы это прекрасно видели летом 2023 года, когда они хвастались, что взяли Работино и якобы прорвали первую линию обороны русских ("Вот сейчас, сейчас, сейчас"). Тогда этого хватило на три месяца, а дальше растягивать "перемогу" было физически невозможно. Сейчас этот пиар-эффект тоже уходит, а военные проблемы Украины никуда не делись.- Боевые действия, которые сейчас идут в Курской области – это типичный позиционный фронт? Или там все же есть элементы маневренной войны?- Маневренная война там была в первую неделю. Сейчас мы снова видим позиционную толкотню на очень-очень ограниченном участке.Понимаете, есть один эффект, который называется "эффект Гугл-Карты". Если мы на картах приближаем изображение, нам кажется, что речь идет об огромной территории. Но если мы ее откатим чуть-чуть подальше, мы увидим небольшой участок не самой большой в России области. Весь участок – это 40 на 20 километров, а то и меньше. Причем с причудливо вытянутой линией фронта.Никаких глобальных изменений там не произошло. Хотя ВСУ потратили на это мероприятие от шести до восьми бригад.Противник в очередной раз оказался в пиар-тупике. На фоне этого раздутого пузыря с "перемогами" он не может сказать: "Я устал, я ухожу, цели и задачи на Курском направлении выполнены". Теперь Украина будет вынуждена тратить силы и ресурсы на оборону этого кармана. Если киевский режим его потеряет, эта огромная "перемога" превратится в огромную "зраду". И возникнет вопрос, ради чего все это затевалось.- Когда мы их можем оттуда выдавить? В сводках Минобороны постоянно звучит фраза "Отражаем атаки, отражаем атаки".- Я думаю, что российскому командованию невыгодно бросать все силы на выдавливание этого кармана. Наших нынешних сил хватает на то, чтобы не давать Украине расширять там свое присутствие и уничтожать вражеские части, которые туда зашли.Как бы ужасно это не звучало в отношении мирных граждан, которые попали под перекрестный огонь (более 150 тысяч человек пришлось эвакуировать из своих домов), российской армии каждый раз оказывается выгодно, когда ВСУ вылезают из укрытий и пытаются что-то сделать. Потому что киевский режим растрачивает свои не бесконечные ресурсы и помощь Запада ради этих бесконечных пиар-атак.Если мы посмотрим те же сводки Минобороны, мы выясним, что Украина под Курском потеряла почти три танковых батальона. По БТР и БМП – около двух батальонов. По бронированным боевым машинам счет уже идет на шесть-восемь бригадных комплектов. Нам выгодно, когда противник сам подтаскивает к нам технику.Так что Украина получила еще один фронт, который российское командование не будет стремиться любой ценой ликвидировать.- Какие проблемы российской армии показала курская авантюра помимо отсутствия ударного кулака для захода в Сумскую область?- Об этих проблемах нам известно не с 6 августа, а гораздо раньше. У нас тысячекилометровый фронт и огромная граница, на которой стоят слабые силы прикрытия, неспособные отразить массированную атаку просто из-за своего размера. Эту проблему сегодня нельзя решить без радикальнейших и "непонятно нужных ли" мер.Другое дело, чем это обернется для противника.Российское продвижение в Донбассе уже стало измеряться не сотнями метров, а километрами в сутки. Это прямое следствие курской авантюры.- А если у ВСУ припрятаны еще пару бригад, чтобы ударить где-то еще? Почему вы думаете, что если враг нападет на Брянскую область, то мы относительно быстро сможем отразить эту атаку и перевести боевые действия в позиционную стадию?- Я не уверен, что у Украины есть силы на открытие еще одного такого фронта. Судя по силам и средствам, которые попадают в кадры российских средств объективного контроля, мы видим огромную группировку редких и дорогих западных РСЗО и ПВО. Вряд ли у Киева есть еще столько же средств, которых хватило бы на открытие еще одного второго фронта.Но даже если эти силы и средства есть, то в худшем для нас случае Украина сможет захватить лишь пяток деревень в Брянской области, и на этом ее успехи закончатся.Дело в том, что для захвата 20 деревень в Курской области ВСУ понадобились пять-шесть бригад. Им уже надо все время искать пять-шесть новых бригад просто для того, чтобы ротировать части, которые постоянно несут потери в этом кармане. Ну обменяют ВСУ еще пару бригад на пяток деревень в Брянской области, а что дальше?Да, это будет очередная пиар-перемога. Но потом противнику придется отступать до Оскола, оставлять Волчанск или бросить что-то на юге.Повторюсь, украинские силы не бесконечные. Это не компьютерная игра, когда вы поставили в очередь десять юнитов, а они у вас вылезают через какое-то время и вы делаете вид, что все нормально. Да, киевский режим может за счет западных поставок и мобилизации собрать группировку, чтобы нанести где-то удар. Но потом окажется, что этих сил нет где-то еще.- Мы с вами много раз говорили, что один в Первую мировую главным признаком развала фронта было, когда армия проходит вглубь обороны противника 20 километров за три дня. Насколько близко к этому Покровское направление?- На некоторых участках Покровского направления мы близки к этому результату.О проблемах ВСУ в Донбассе очень долго говорили не только мы, но и авторитетные западные СМИ. Еще весной они выдавали слезные репортажи следующего содержания: "В окопах осталось десять человек. Их средний возраст за 50 лет. Командиры не знают, что с ними делать". Теперь мы понимаем, почему это было – силы и средства копились для удара в другом месте. А эти проблемы никуда не делись, и быстро ты их не решишь. Ну не возникнут из воздуха восемь-десять новых бригад для затыкания дыр на фронте.ВСУ в Донбассе вынуждены играть в пятнашки, перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо. Была информация, что противник снял 72-ю бригаду из-под Угледара и отправил ее под Покровск, а потом стали поступать сообщения, что мы начали продвижение в сторону Пречистовки. То есть где-то опять будет рваться.Сами западные эксперты не понимают, почему Украина, уступая России по силам и средствам, тратит ресурсы на непонятные операции вроде Курска.Группировка ВСУ в Курской области будет сточена (а там присутствуют самые элитные их бригады на современной технике), а в Донбассе противник и дальше будет играть в пятнашки с перемещением из пустого в порожнее. И он будет терпеть поражение не только под Угледаром и под Покровском, но и даже в тех местах, которые давно не фигурировали в сводках (мы на днях взяли Синьковку и Стельмаховку на Купянско-Лиманском направлениях).- Вы настроены оптимистично, но я все же хотел, чтобы вы прокомментировали ряд критических публикаций в телеграм-каналах, суть которых сводится к следующему: "Украинская оборона в Донбассе – это дырявое решето, но у нас нет механизированных корпусов, которые мы могли бы бросить в прорыв и разорвать вражеские позиции".- Я вообще скептически отношусь ко всему, что пишут в телеграм-каналах. Те же самые люди еще в 2023 году писали, что "на нас стеной пойдут "Леопарды", а защищаться нам от них нечем". Им же нужно нагнетать эмоциональный градус. И эти нагнетания приводят к тому, что со временем люди начинают искренне верить в то, что они пишут.Что касается нехватки механизированных соединений, то это смотря, как считать. Допустим, вы считаете прекрасной идеей как в годы Великой Отечественной войны потерять за десять дней наступления 300-400 единиц бронетехники. А где мы будем брать следующие?К сожалению, наше телеграм-сообщество считает себя более компетентными, чем люди, которые заканчивали военные академии и имеют на руках реальные цифры производства техники, потерь личного состава и расхода боеприпасов. У всего есть цена. В том числе у глубоких механизированных прорывов.Я уже говорил, что не все операции советских танковых войск были успешны с точки зрения соотношения потерь, но советская промышленность могла себе позволить эти потери восстанавливать. Сегодня ни Россия, ни Запад такого позволить себе не может.- Тогда задам вопрос по-другому. Реально ли прорвать фронт, если у тебя нет резервов, которые ты мог бы бросить в каждую щелочку во вражеской обороне?- Реально. Вопрос в соотношении потерь. Мы можем прорваться на 20 километров вглубь. Но если мы получим выгибание кармана ценой наших больших потерь, то зачем это надо? События в Донбассе показывает логику всей СВО. У нас есть небольшое продвижение, мы перемалываем силы и средства противника, а дальше наши локальные успехи накапливаются и приводят к более значимым успехам.- Получается, Покровск мы возьмем, но только очень медленно?- Даже если мы только заблокируем Покровск, мы уже сделаем большое дело.Если мы посмотрим на карту железнодорожных и шоссейных дорог Донбасса, мы увидим, что Покровск – это крупнейший транспортный узел на этом участке фронта. Снабжение группировки ВСУ под Угледаром осуществляется по дороге через Селидово. А ближайшие железнодорожные узлы находятся гораздо западнее.Напомню, что в Донбасс шло всего две железные дороги. Одна – через Покровск, другая – на Мариуполь. Дорога на Мариуполь перерезана на несколько сотен километров западнее, а дорога, которая шла в Донбасс, находится в Покровске. И если мы выключим этот город в качестве логистического узла, мы получим огромное преимущество.То, что мы сейчас рванули к Селидово, означает, что мы пытаемся перерезать дорогу на юг, чтобы усложнить перемещение сил и средств украинской армии. Да, сейчас много говорят о "маскитной логистике", которая осуществляется на пикапах. Но вы представляете, сколько надо пикапов, чтобы поддерживать в боеспособном состоянии хотя бы одну бригаду? Это же тысяча тонн боеприпасов и продовольствия. Пикап – это ГАЗ-"полуторка" времен Второй мировой. Много ты на нем увезешь?Да, ВСУ используют фуры. Но необходимость иметь твердые грунтовые дороги и железнодорожные узлы, где все будет загружаться/разгружаться, никуда не делась. Если они этот транспортный хаб потеряют, их логистика в Донбассе опустится на уровень ниже. Противник уже не сможет на фурах доставлять груз до складов, откуда он на пикапах будет доставляться до боевых позиций.- Если речь идет о затруднении логистики, у нас должно быть много средств дистанционного поражения, чтобы поражать эти грузы, которые поступают на фронт более медленно. У нас средств хватит?- Уже есть полно прекрасных кадров, когда нашим ударам подвергались железнодорожные узлы и места хранения ракетно-артиллерийского вооружения. Но даже если мы все эти объекты не накроем, сил и средств у противника на фронте будет все равно меньше. Если раньше ВСУ могли за какой-то отрезок времени отправить на фронт тысячу снарядов, то потом они смогут отправить на фронт 300-400 снарядов. И это уже напрямую повлияет на ситуацию на разных направлениях. Это гораздо более приземленно и скучно, чем рисование агрессивных стрелочек на карте. Но гораздо ближе к реалиями войны, чем публикации телеграм-каналов.О других последствиях курской авантюры для киевского режима - в интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения"

https://ukraina.ru/20240710/1056155077.html

https://ukraina.ru/20240830/1057121451.html

https://ukraina.ru/20240901/1057154138.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, брянск, россия, угледар, вооруженные силы украины, волчанск, купянск, сво, курская область, брянская область, украина