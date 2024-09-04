Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия под Угледаром берет ВСУ в клещи и огневой мешок - 04.09.2024 Украина.ру
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Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия под Угледаром берет ВСУ в клещи и огневой мешок
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия под Угледаром берет ВСУ в клещи и огневой мешок - 04.09.2024 Украина.ру
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия под Угледаром берет ВСУ в клещи и огневой мешок
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший харьковчанин, военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-09-04T18:07
2024-09-04T18:07
спецоперация
угледар
россия
вооруженные силы украины
михаил онуфриенко
украина.ру
эксклюзив
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- После того, как российские войска освободили населенный пункт Пречистовка, есть вероятность, что мы возьмем Угледар в обозримой перспективе. Когда-то мы пытались штурмовать Угледар в лоб, но неправильно выбрали для этого время.В 2022 году туда можно было заехать прямо с дороги, потому что там сидела тероборона. Причем не в высотках, а в частном секторе. В 2023 году это было сделать нереально. Лобовой штурм высоток из низины в дачном секторе привел к неоправданным потерям без какого-то результата. Хотя некоторые ура-патриоты рассказывали о том, что "мы взяли первые высотки, и через пару дней Угледар будет наш".Угледар пока не наш. Но мы за это время кое-чему научились. Вместо лобовых штурмов мы его охватываем. Водяное почти взято, идут бои за шахту "Южнодонбасская №1" - это самая высокая точка в этом районе, прекрасный наблюдательный пункт и огневая позиция. Причем ее не так просто разрушить. У ВСУ нет таких ресурсов. Мы эту шахту утюжим второй год, но эти сооружения до сих пор стоят.Это как Донецкий аэропорт. Его выделывали в ноль. Но чтобы его полностью снести, вам нужно минимум тактическое ядерное оружие.Повторюсь, лобового штурма Угледара не будет. Либо мы будем делать широкий охват аж до Новоукраинки, либо будем двигаться по высотам с двух сторон и потихоньку брать его в клещи, не неся неоправданных потерь. Торопиться не будем. Даже если ВСУ будут перебрасывать туда подкрепления, то в этом не будет ничего страшного. По мере того, как мы будем приближаться к самому городу, эти потери при переброске будут расти.Надо понимать, что такие укрепрайоны не самодостаточные. Противнику нужно регулярно таскать туда топливо, боеприпасы и личный состав. А мы подходим на расстояние, когда даже не авиация, а обычные ракетно-артиллерийские вооружения позволяют поражать врага. Я не скажу, что это огневой мешок. Но противник все равно несет потери. Когда ВСУ из месяца в месяц мотаются по дорогам, они все равно что-то теряют.
https://ukraina.ru/20230428/1045782917.html
https://ukraina.ru/20240903/1057217291.html
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спецоперация, угледар, россия, вооруженные силы украины, михаил онуфриенко, украина.ру, эксклюзив
Спецоперация, Угледар, Россия, Вооруженные силы Украины, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, Эксклюзив

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия под Угледаром берет ВСУ в клещи и огневой мешок

18:07 04.09.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Михаил Онуфриенко. СВО
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший харьковчанин, военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
- После того, как российские войска освободили населенный пункт Пречистовка, есть вероятность, что мы возьмем Угледар в обозримой перспективе.
Михаил Онуфриенко
28 апреля 2023, 16:58
Михаил Онуфриенко: кто онБлогер, военный эксперт
Когда-то мы пытались штурмовать Угледар в лоб, но неправильно выбрали для этого время.
В 2022 году туда можно было заехать прямо с дороги, потому что там сидела тероборона. Причем не в высотках, а в частном секторе. В 2023 году это было сделать нереально. Лобовой штурм высоток из низины в дачном секторе привел к неоправданным потерям без какого-то результата. Хотя некоторые ура-патриоты рассказывали о том, что "мы взяли первые высотки, и через пару дней Угледар будет наш".
Угледар пока не наш. Но мы за это время кое-чему научились. Вместо лобовых штурмов мы его охватываем. Водяное почти взято, идут бои за шахту "Южнодонбасская №1" - это самая высокая точка в этом районе, прекрасный наблюдательный пункт и огневая позиция. Причем ее не так просто разрушить. У ВСУ нет таких ресурсов. Мы эту шахту утюжим второй год, но эти сооружения до сих пор стоят.
Это как Донецкий аэропорт. Его выделывали в ноль. Но чтобы его полностью снести, вам нужно минимум тактическое ядерное оружие.
Повторюсь, лобового штурма Угледара не будет. Либо мы будем делать широкий охват аж до Новоукраинки, либо будем двигаться по высотам с двух сторон и потихоньку брать его в клещи, не неся неоправданных потерь. Торопиться не будем. Даже если ВСУ будут перебрасывать туда подкрепления, то в этом не будет ничего страшного. По мере того, как мы будем приближаться к самому городу, эти потери при переброске будут расти.
Надо понимать, что такие укрепрайоны не самодостаточные. Противнику нужно регулярно таскать туда топливо, боеприпасы и личный состав. А мы подходим на расстояние, когда даже не авиация, а обычные ракетно-артиллерийские вооружения позволяют поражать врага. Я не скажу, что это огневой мешок. Но противник все равно несет потери. Когда ВСУ из месяца в месяц мотаются по дорогам, они все равно что-то теряют.
Карта СВО
ДНР
Курская и Сумская области
Леонков - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Вчера, 20:25
Военный аналитик Алексей Леонков: Бои в застройке под Курском приведут к разгрому ВСУ и походу на Киев Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
СпецоперацияУгледарРоссияВооруженные силы УкраиныМихаил ОнуфриенкоУкраина.руЭксклюзив
 
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