Копылов: Если Украина захочет ударить в Брянске, ей придется оставить Волчанск и бежать до Оскола - 05.09.2024 Украина.ру
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Копылов: Если Украина захочет ударить в Брянске, ей придется оставить Волчанск и бежать до Оскола
Копылов: Если Украина захочет ударить в Брянске, ей придется оставить Волчанск и бежать до Оскола - 05.09.2024 Украина.ру
Копылов: Если Украина захочет ударить в Брянске, ей придется оставить Волчанск и бежать до Оскола
Вряд ли у Киева есть еще столько же средств, которых хватило бы на открытие еще одного фронта. Но даже если эти силы есть, то в худшем случае Украина сможет захватить лишь "пяток деревень в Брянской области". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
2024-09-05T05:15
2024-09-05T05:15
новости
украина
брянск
киев
вооруженные силы украины
всу
курская область
сво
вторжение
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Судя по силам и средствам, которые попадают в кадры российских средств объективного контроля, со стороны противника мы видим огромную группировку редких и дорогих западных РСЗО и ПВО, рассказал эксперт. Вряд ли у Киева есть еще столько же средств, которых хватило бы на открытие еще одного фронта. Но даже если эти силы есть, то в худшем случае Украина сможет захватить лишь "пяток деревень в Брянской области", и на этом ее успехи закончатся, отметил историк.ВСУ могут попытаться обменять еще пару бригад на "пяток деревень в Брянской области", но перспективы сомнительны. Да, это будет очередная "пиар-перемога". Но потом противнику придется отступать до Оскола, оставлять Волчанск или бросить что-то на юге, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, к чему может привести курская авантюра и проблемы ВСУ под Покровском - в интервью Тарика Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги" на сайте Украина.ру
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новости, украина, брянск, киев, вооруженные силы украины, всу, курская область, сво, вторжение
Новости, Украина, Брянск, Киев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Курская область, СВО, вторжение

Копылов: Если Украина захочет ударить в Брянске, ей придется оставить Волчанск и бежать до Оскола

05:15 05.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Вряд ли у Киева есть еще столько же средств, которых хватило бы на открытие еще одного фронта. Но даже если эти силы есть, то в худшем случае Украина сможет захватить лишь "пяток деревень в Брянской области". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
Судя по силам и средствам, которые попадают в кадры российских средств объективного контроля, со стороны противника мы видим огромную группировку редких и дорогих западных РСЗО и ПВО, рассказал эксперт.
Вряд ли у Киева есть еще столько же средств, которых хватило бы на открытие еще одного фронта. Но даже если эти силы есть, то в худшем случае Украина сможет захватить лишь "пяток деревень в Брянской области", и на этом ее успехи закончатся, отметил историк.
"Дело в том, что для захвата 20 деревень в Курской области ВСУ понадобились пять-шесть бригад. Им уже надо все время искать пять-шесть новых бригад просто для того, чтобы ротировать части, которые постоянно несут потери в этом кармане", — подчеркнул Копылов.
ВСУ могут попытаться обменять еще пару бригад на "пяток деревень в Брянской области", но перспективы сомнительны. Да, это будет очередная "пиар-перемога". Но потом противнику придется отступать до Оскола, оставлять Волчанск или бросить что-то на юге, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, к чему может привести курская авантюра и проблемы ВСУ под Покровском - в интервью Тарика Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги" на сайте Украина.ру
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