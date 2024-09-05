Копылов: Если Украина захочет ударить в Брянске, ей придется оставить Волчанск и бежать до Оскола
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Вряд ли у Киева есть еще столько же средств, которых хватило бы на открытие еще одного фронта. Но даже если эти силы есть, то в худшем случае Украина сможет захватить лишь "пяток деревень в Брянской области". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
Судя по силам и средствам, которые попадают в кадры российских средств объективного контроля, со стороны противника мы видим огромную группировку редких и дорогих западных РСЗО и ПВО, рассказал эксперт.
Вряд ли у Киева есть еще столько же средств, которых хватило бы на открытие еще одного фронта. Но даже если эти силы есть, то в худшем случае Украина сможет захватить лишь "пяток деревень в Брянской области", и на этом ее успехи закончатся, отметил историк.
"Дело в том, что для захвата 20 деревень в Курской области ВСУ понадобились пять-шесть бригад. Им уже надо все время искать пять-шесть новых бригад просто для того, чтобы ротировать части, которые постоянно несут потери в этом кармане", — подчеркнул Копылов.
ВСУ могут попытаться обменять еще пару бригад на "пяток деревень в Брянской области", но перспективы сомнительны. Да, это будет очередная "пиар-перемога". Но потом противнику придется отступать до Оскола, оставлять Волчанск или бросить что-то на юге, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.ру
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