https://ukraina.ru/20240905/1057236157.html

Копылов: Если Украина захочет ударить в Брянске, ей придется оставить Волчанск и бежать до Оскола

Копылов: Если Украина захочет ударить в Брянске, ей придется оставить Волчанск и бежать до Оскола - 05.09.2024 Украина.ру

Копылов: Если Украина захочет ударить в Брянске, ей придется оставить Волчанск и бежать до Оскола

Вряд ли у Киева есть еще столько же средств, которых хватило бы на открытие еще одного фронта. Но даже если эти силы есть, то в худшем случае Украина сможет захватить лишь "пяток деревень в Брянской области". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов

2024-09-05T05:15

2024-09-05T05:15

2024-09-05T05:15

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украина

брянск

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вооруженные силы украины

всу

курская область

сво

вторжение

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Судя по силам и средствам, которые попадают в кадры российских средств объективного контроля, со стороны противника мы видим огромную группировку редких и дорогих западных РСЗО и ПВО, рассказал эксперт. Вряд ли у Киева есть еще столько же средств, которых хватило бы на открытие еще одного фронта. Но даже если эти силы есть, то в худшем случае Украина сможет захватить лишь "пяток деревень в Брянской области", и на этом ее успехи закончатся, отметил историк.ВСУ могут попытаться обменять еще пару бригад на "пяток деревень в Брянской области", но перспективы сомнительны. Да, это будет очередная "пиар-перемога". Но потом противнику придется отступать до Оскола, оставлять Волчанск или бросить что-то на юге, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, к чему может привести курская авантюра и проблемы ВСУ под Покровском - в интервью Тарика Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240904/1057234887.html

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новости, украина, брянск, киев, вооруженные силы украины, всу, курская область, сво, вторжение