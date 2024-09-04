https://ukraina.ru/20240904/1057220041.html

Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"

Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги" - 04.09.2024 Украина.ру

Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"

Киевский режим сейчас похож на крысу, загнанную в угол. Ему терять нечего. Да, в натовских кабинетах могут быть чем-то недовольны, но они Украине ничего не сделают. Зеленский понимает, что Запад ничего не может навязать ему, потому что сам по уши влез в эту историю. Это тот самый случай, когда хвост виляет собакой

2024-09-04T04:59

2024-09-04T04:59

2024-09-04T04:59

интервью

украина

россия

запад

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

нато

дмитрий кулеба

сво

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Украина – это как чемодан без ручки. И нести тяжело, и выбросить жалко. Но, может быть, НАТО примет какое-то рациональное решение в отношении Киева, когда поймет, что вложил в него слишком много денег, а чуда уже не будет, считает политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик НезалежкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление, что из-за вторжения ВСУ в Курскую область может разразиться третья мировая война. Одновременно с этим Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию, где сообщил, что у него есть план победы, который он готов представить осенью новому президенту США.- Тарик, как соотносятся эти заявления Трампа и Зеленского с сегодняшними взаимоотношениями Вашингтона и Киева?- Сейчас на Западе борются между собой две влиятельные группы.Первая – люди, которые хотят максимальной эскалации украинского конфликта и напрямую курируют Зеленского. Они пытаются убедить весь остальной Запад, что нет никаких красных линий. "Смотрите, ВСУ вошли в Курскую область, а Россия не успокоила ядерным ударом этот воинствующий порыв киевского режима. Эй, Запад, в атаку! Россия все равно вам ничего не сделает". Это крайне ошибочная позиция.Примерно такой же заявление сделал Кулеба во время своего визита в Варшаву. "Не надо бояться более решительно действовать против России". Для меня это удивительно. Кулеба мне напомнил человека, который зашел в клетку к разъяренному медведю. Медведь уже оттяпал этому человеку руку и полноги, но этот человек второй рукой держится за решетку и говорит: "Не бойтесь, заходите сюда, все нормально".То есть все эти люди пытаются обманом затащить на Украину как можно больше войск НАТО, говоря им о том, что Россия якобы слабая. При этом они скрывают то, что происходит на Покровском направлении в Донбассе.Проблема США в том, что они со времен Вьетнама не участвовали в большой войне и не несли серьезные потери в человеческом и финансовом ресурсе. Они забыли, к каким последствиям это может привести. А Трамп пытается вернуть в сознание американское общество и напомнить всем, что это все плохо может закончится.Повторюсь, на Западе пока продолжится борьба этих влиятельных групп. Первая группа говорит: "Все нормально, давайте дальше заходить в клетку с медведем". Вторая группа пытается их от этого предостеречь. Я не знаю, чем эта борьба закончится. И по поводу Трампа я не уверен, что американское "глубинное государство" позволит ему победить на выборах.- Насчет вашей метафоры о клетке с медведем. Именно с этим связаны заявления ряда западных стран о том, что необходимо разрешить Украине бить из их оружия по "старой" российской территории? Причем дискуссия ведется в духе: "Из этих ракет можно стрелять, а из этих – нельзя". К чему это все, если Украина и так будет бить по России всем, чем можно?- Тут есть два варианта. Это либо шизофрения (а на руководящие посты на Западе сегодня принято принимать людей со странными когнитивными способностями), либо боязнь идти до конца в противостоянии с Россией.Как бы там ни было, есть лишь один орган, который может дать Украине конкретное разрешение на применение того или иного оружия – это представители НАТО. Они пока выдерживают паузу. А заявления такие делают люди на уровне сенатором или депутатов Европарламента, которые могут болтать без умолку, но от их болтовни ничего не решается.Киевский режим сейчас похож на крысу, загнанную в угол. Ему терять нечего. Да, в натовских кабинетах могут быть чем-то недовольны, но они Украине ничего не сделают. Зеленский понимает, что Запад ничего не может навязать ему, потому что сам по уши влез в эту историю. Это тот самый случай, когда хвост виляет собакой.Украина – это как чемодан без ручки. И нести тяжело, и выбросить жалко. Но, может быть, НАТО примет какое-то рациональное решение в отношении Киева, когда поймет, что вложил в него слишком много денег, а чуда уже не будет.- Давайте еще обсудим саму пресс-конференцию Зеленского, с которой мы начали. Потому что он там сделал еще ряд заявлений, которые вызывают удивление.- Они не то, что вызывают удивление. Это был крайне специфический монолог Зеленского. Особенно всем запомнились его заявления по поводу Татарова и Малюка*, к которым не может быть никаких претензий, потому что они "убивали чеченцев в Киеве". Это просто какие-то киборги.Учитывая плохую ситуацию для ВСУ на Покровском направлении, Зеленскому надо немедленно послать их туда, чтобы стабилизировать фронт. Я бы многое отдал, чтобы в этот момент увидеть лицо Татарова. Я бы посмотрел на этот ужас в его глазах (смеется).Да, это выглядит глупо и комично. Но Зеленский сейчас обязан каждый день выдавать хоть какой-то инфоповод, который бы отвлекал внимание украинского общества и Запада от Покровского направления. Сами ВСУшники заявляют, что ситуация там критическая.Мы же помним, какова была главная цель курской авантюры: вывести российские войска с Донбасса. Я считаю, что Зеленский в этом плане добьется успеха. Российские войска уйдут из Донбасса. Только не под Курск, а в Днепропетровскую область (смеется).По-другому у Зеленского и его товарищей получиться и не могло. Это люди, которые не умеют работать системно. Они могут только делать громкие инфоповоды.Я бы еще обратил внимание на другое заявление Зеленского, когда он сказал, что Украина не собирается продлевать газовый контракт. Он отметил, что если Европе будет нужно, то ГТС можно будет использовать для транзита газа, но не российского. Владимир Александрович, а вы вообще смотрели на карту России и Украины и на схему самой ГТС? Откуда вы планируете другой газ брать?Почему-то эксперты об этом не говорят, но я предлагаю представить ситуацию, когда Россия действительно закрывает вентиль и не качает газ через территорию Украины. Любой специалист по энергетике подтвердит, что если российские газонапорные станции не будут прокачивать газ и не будет давления, то все бытовые потребители газа на Украине не будут получать газ. Потому что у Украины нет мощностей и объемов, которые позволяли бы ей держать напор в трубе.Это же элементарно.Зеленский говорит: "Мы не будем продлевать контракт". Так у него всей Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны. Всю страну в ближайшее время будет ждать еще одно "счастье".Понятно, что Россия будет поставлять газ западным партнёрам. Но только в четыре раза дороже. Кто от этого проиграет, а кто выиграет?Более того, я не исключаю, что в Кремле не расстроятся, если газ не будет прокачиваться через территорию Украины. Потому что это позволит Москве перекрыть вентиль без выплат компенсации недопоставку газа. Никакой европейский арбитраж к России никаких претензий предъявить не сможет. А Украина как будет выживать? Учитывая, какая зима ее ждет совсем скоро.Да, было много разговоров о том, что Украина замерзнет, но она не замерзала. На самом деле это было чудо, которое было связано с тем, что "злые северные соседи" позволяли Киеву получать уголь в нужном объеме, чтобы нормально перезимовать. Но сейчас, учитывая состояние украинской энергетики, местным жителям придется искать домики в деревне и забивать их 20 кубометрами дров, чтобы не замёрзнуть.Так что это очень печальная история.- Вы упомянули курскую авантюру и проблемы Украины под Покровском. К этому же добавляются инциденты с стрельбы по ТЦКшникам из стрелкового оружия и поджогами их машин. К чему все это может привести?- Сейчас давать прогнозы по Украине очень легко: если ты скажешь что-то плохое, это обязательно сбудется.Как только противник начал курскую авантюру, я сразу же подумал, что ничем хорошим для него это не закончится, потому что для меня не был понятен один вопрос. Когда армия входит на какую-то территорию, за ней должны последовать обозы, и я не понимаю, как именно ВСУ собрались решать эту проблему в Курской области, потому что это было сложно. Вот и получилась следующая ситуация: какие-то части зашли и даже смогли окопаться, но у них не получилось наладить логистику, необходимую для успешной реализации задуманного.Кроме того, нужно понимать, что человек может быть успешным только в том случае, если он понимает, к чему он двигается. ВСУ уже не понимают, за что и за кого они воюют. И горизонта победы они не видят. Тем украинским солдатам, которые находились под Покровском, было понятно, что никакая курская авантюра не заставит Россию снять войска с Донбасса. И они были недовольные тем, что Зеленский направил под Курск те резервы, которые могли понадобится им.Была информация, что киевский режим под Курском сжег пять бригад. Еще пять бригад у ВСУ есть под Покровском, но их в два раза меньше, чем сил российской армии. А надо понимать, что как только мы выдавим противника из Донбасса, ему в степях Днепропетровской и Запорожской областей будет негде зацепиться.Надеюсь, что фронт под Покровском рухнет в самое ближайшее время.Я не просто так акцентирую внимание на эмоциональном состоянии всушников. Потому что обрушение фронта на одном участке может привести к обрушению фронта на других участках. И в этот момент могут произойти серьезные события в самом Киеве, которые приведут к смене всей украинской верхушки.Понятное дело, что режим Зеленского сейчас будет каждый день выдумывать инфоповоды, чтобы отвлечь внимание от Покровска. Но на каждый день инфоповодов не хватит – уж очень серьезная там ситуация.- Ну и про нападения на сотрудников ТЦК добавим несколько слов.- ТЦК – это отдельная специфическая тема.Я всегда говорил, что люди, служащие режиму просроченного Зеленского – преступники. Подчиняться им ни в коем случае нельзя. Ужас ситуации заключается в том, что военкомам дали разрешение открывать огонь, но это все равно будет не в их пользу. Ожесточение противостояния между населением и ТЦК только усилится.Я плотно общаюсь с людьми из Киева. Они говорят, что если водители видят какую-то военную машину, они стараются припарковаться от нее как можно дальше, чтобы в случае поджога автомобиля военных огонь не перекинулся на твою машину. То есть от любых военнослужащих население Украины старается держаться подальше как от прокаженных, а это тоже серьезно влияет на моральное состояние ВСУ.Если раньше солдаты приходили с фронта и их благодарили за защиту родины, то сейчас всушники чувствуют на себе косые взгляды: гражданское население их или боится, или ненавидит. Это тоже важная деталь в плане обрушения фронта. Мы этого с нетерпением ждем.О других деталях украинского кризиса - в интервью Ростислава Ищенко: Есть шансы покончить с Украиной до конца года, но если в США победит Харрис, будет ужас*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240216/1053325589.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, дмитрий кулеба, сво, покровск/красноармейск, курская область, военкомат, мобилизация, киев, спецоперация