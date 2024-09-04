https://ukraina.ru/20240904/1057221397.html

Новогродовка — наша, в Селидово мы зашли: политолог о том, почему ВСУ потеряли веру в свою "победу"

Новогродовка — наша, в Селидово мы зашли: политолог о том, почему ВСУ потеряли веру в свою "победу" - 04.09.2024 Украина.ру

Новогродовка — наша, в Селидово мы зашли: политолог о том, почему ВСУ потеряли веру в свою "победу"

Этим летом российские военные смогли достичь главного результата — сломали в головах у солдат ВСУ веру в победу. Еще неделю назад ВС РФ шли с противником темп в темп, когда была гонка, кто быстрее. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-04T05:45

2024-09-04T05:45

2024-09-04T05:45

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Даже если ВСУ удастся замедлить движение российский войск, остановить его уже не получится. Новогродовка — наша, Гродовка — вопрос дней, в Селидово мы зашли. На Кураховском участке тоже есть успехи: под Угледаром взяли Константиновку, рассказал эксперт.Этим летом российские военные смогли достичь главного результата — сломали в головах у солдат ВСУ веру в победу. Еще неделю назад ВС РФ шли с противником темп в темп, когда была гонка, кто быстрее, указал Казаков."Мы их под Курском заблокировали, а в Донбассе они сделать ничего не могут. А если солдат в окопе не верит в победу, он не будет умирать ради улучшенной версии поражения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руО том, как Сырский пытается удержать линию фронта и выйти из курской авантюры — в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240903/1057217291.html

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новости, россия, селидово, донбасс, александр казаков, александр сырский, всу, покровск/красноармейск, угледар, сво, наступление, курская область, курск