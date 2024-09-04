Новогродовка — наша, в Селидово мы зашли: политолог о том, почему ВСУ потеряли веру в свою "победу"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Этим летом российские военные смогли достичь главного результата — сломали в головах у солдат ВСУ веру в победу. Еще неделю назад ВС РФ шли с противником темп в темп, когда была гонка, кто быстрее. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Даже если ВСУ удастся замедлить движение российский войск, остановить его уже не получится. Новогродовка — наша, Гродовка — вопрос дней, в Селидово мы зашли. На Кураховском участке тоже есть успехи: под Угледаром взяли Константиновку, рассказал эксперт.
"Я в этом убедился после того, как мы взяли Прогресс. Когда я смотрел видео, как наши ребята водружают российский флаг, я не на флаг обратил внимание, а на пейзаж вокруг — я увидел целые крыши. И Новогродовку мы почти целой взяли. Это говорит о том, что у ВСУ снизилось сопротивление", — отметил политолог.
Этим летом российские военные смогли достичь главного результата — сломали в головах у солдат ВСУ веру в победу. Еще неделю назад ВС РФ шли с противником темп в темп, когда была гонка, кто быстрее, указал Казаков.
"Мы их под Курском заблокировали, а в Донбассе они сделать ничего не могут. А если солдат в окопе не верит в победу, он не будет умирать ради улучшенной версии поражения", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
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