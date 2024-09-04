Новогродовка — наша, в Селидово мы зашли: политолог о том, почему ВСУ потеряли веру в свою "победу" - 04.09.2024 Украина.ру
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Новогродовка — наша, в Селидово мы зашли: политолог о том, почему ВСУ потеряли веру в свою "победу"
Новогродовка — наша, в Селидово мы зашли: политолог о том, почему ВСУ потеряли веру в свою "победу" - 04.09.2024 Украина.ру
Новогродовка — наша, в Селидово мы зашли: политолог о том, почему ВСУ потеряли веру в свою "победу"
Этим летом российские военные смогли достичь главного результата — сломали в головах у солдат ВСУ веру в победу. Еще неделю назад ВС РФ шли с противником темп в темп, когда была гонка, кто быстрее. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-04T05:45
2024-09-04T05:45
новости
россия
селидово
донбасс
александр казаков
александр сырский
всу
покровск/красноармейск
угледар
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Даже если ВСУ удастся замедлить движение российский войск, остановить его уже не получится. Новогродовка — наша, Гродовка — вопрос дней, в Селидово мы зашли. На Кураховском участке тоже есть успехи: под Угледаром взяли Константиновку, рассказал эксперт.Этим летом российские военные смогли достичь главного результата — сломали в головах у солдат ВСУ веру в победу. Еще неделю назад ВС РФ шли с противником темп в темп, когда была гонка, кто быстрее, указал Казаков."Мы их под Курском заблокировали, а в Донбассе они сделать ничего не могут. А если солдат в окопе не верит в победу, он не будет умирать ради улучшенной версии поражения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руО том, как Сырский пытается удержать линию фронта и выйти из курской авантюры — в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240903/1057217291.html
россия
селидово
донбасс
покровск/красноармейск
угледар
курская область
курск
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новости, россия, селидово, донбасс, александр казаков, александр сырский, всу, покровск/красноармейск, угледар, сво, наступление, курская область, курск
Новости, Россия, Селидово, Донбасс, Александр Казаков, Александр Сырский, ВСУ, Покровск/Красноармейск, Угледар, СВО, наступление, Курская область, Курск

Новогродовка — наша, в Селидово мы зашли: политолог о том, почему ВСУ потеряли веру в свою "победу"

05:45 04.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Этим летом российские военные смогли достичь главного результата — сломали в головах у солдат ВСУ веру в победу. Еще неделю назад ВС РФ шли с противником темп в темп, когда была гонка, кто быстрее. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Даже если ВСУ удастся замедлить движение российский войск, остановить его уже не получится. Новогродовка — наша, Гродовка — вопрос дней, в Селидово мы зашли. На Кураховском участке тоже есть успехи: под Угледаром взяли Константиновку, рассказал эксперт.
"Я в этом убедился после того, как мы взяли Прогресс. Когда я смотрел видео, как наши ребята водружают российский флаг, я не на флаг обратил внимание, а на пейзаж вокруг — я увидел целые крыши. И Новогродовку мы почти целой взяли. Это говорит о том, что у ВСУ снизилось сопротивление", — отметил политолог.
Этим летом российские военные смогли достичь главного результата — сломали в головах у солдат ВСУ веру в победу. Еще неделю назад ВС РФ шли с противником темп в темп, когда была гонка, кто быстрее, указал Казаков.
"Мы их под Курском заблокировали, а в Донбассе они сделать ничего не могут. А если солдат в окопе не верит в победу, он не будет умирать ради улучшенной версии поражения", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
О том, как Сырский пытается удержать линию фронта и выйти из курской авантюры — в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
Леонков - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Вчера, 20:25
Военный аналитик Алексей Леонков: Бои в застройке под Курском приведут к разгрому ВСУ и походу на Киев Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияСелидовоДонбассАлександр КазаковАлександр СырскийВСУПокровск/КрасноармейскУгледарСВОнаступлениеКурская областьКурск
 
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