Это новый этап СВО: Казаков рассказал, как ВС РФ громят ВСУ на терриконах под Покровском - 04.09.2024 Украина.ру
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Это новый этап СВО: Казаков рассказал, как ВС РФ громят ВСУ на терриконах под Покровском
Это новый этап СВО: Казаков рассказал, как ВС РФ громят ВСУ на терриконах под Покровском - 04.09.2024 Украина.ру
Это новый этап СВО: Казаков рассказал, как ВС РФ громят ВСУ на терриконах под Покровском
Нельзя сказать, что у ВСУ обрушилась оборона под Покровском (Красноармейск). Российские войска взяли Новогродовку, но в Гродовке ВСУ зацепились. Там уже которую неделю в центре города идут бои. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-04T06:15
2024-09-04T06:15
новости
россия
донбасс
селидово
александр казаков
покровск/красноармейск
всу
терриконы
оборона
наступление
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Если посмотреть на число заголовков западных СМИ, то слово "Покровск" там встречается гораздо чаще, чем слово "Курск". Сейчас там происходит новый этап СВО. Новогродовку фактически взяли за три дня — такого еще не было, рассказал эксперт.Нельзя сказать, что у ВСУ там обрушилась оборона. Противник не отступает, а просто отходит, ведя арьергардные бои. Новогродовку бойцы взяли, но в Гродовке ВСУ зацепились. Там уже которую неделю в центре города идут бои, отметил политолог.Конкретно под Селидово есть террикон шахты "Россия", а в Украинске есть террикон шахты "Украина" — это господствующая высота, но мы ее взяли. Были опасения, что наступление упрется в эти терриконы, и враг нас остановит. Но он не остановил, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руСможет ли медийный успех наступления ВСУ перекрыть крах на Донбассе — в интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.ру
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россия
донбасс
селидово
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новости, россия, донбасс, селидово, александр казаков, покровск/красноармейск, всу, терриконы, оборона, наступление, сво
Новости, Россия, Донбасс, Селидово, Александр Казаков, Покровск/Красноармейск, ВСУ, Терриконы, оборона, наступление, СВО

Это новый этап СВО: Казаков рассказал, как ВС РФ громят ВСУ на терриконах под Покровском

06:15 04.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Нельзя сказать, что у ВСУ обрушилась оборона под Покровском (Красноармейск). Российские войска взяли Новогродовку, но в Гродовке ВСУ зацепились. Там уже которую неделю в центре города идут бои. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Если посмотреть на число заголовков западных СМИ, то слово "Покровск" там встречается гораздо чаще, чем слово "Курск". Сейчас там происходит новый этап СВО. Новогродовку фактически взяли за три дня — такого еще не было, рассказал эксперт.
Нельзя сказать, что у ВСУ там обрушилась оборона. Противник не отступает, а просто отходит, ведя арьергардные бои. Новогродовку бойцы взяли, но в Гродовке ВСУ зацепились. Там уже которую неделю в центре города идут бои, отметил политолог.
"Мы имеем дело с серьезной линией обороны, которая спорадически, но укреплялась с 2014 года. Если вы посмотрите на географическую карту Донбасса, вы увидите, что линия Гродовка — Новогродовка — Селидово — Украинск — Горняк — Курахово — это цепь высоких терриконов с плоскими вершинами. Это идеальные площадки для создания обороны", — подчеркнул Казаков.
Конкретно под Селидово есть террикон шахты "Россия", а в Украинске есть террикон шахты "Украина" — это господствующая высота, но мы ее взяли. Были опасения, что наступление упрется в эти терриконы, и враг нас остановит. Но он не остановил, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
Сможет ли медийный успех наступления ВСУ перекрыть крах на Донбассе — в интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.ру
Леонков - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Вчера, 20:25
Военный аналитик Алексей Леонков: Бои в застройке под Курском приведут к разгрому ВСУ и походу на Киев Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияДонбассСелидовоАлександр КазаковПокровск/КрасноармейскВСУТерриконыоборонанаступлениеСВО
 
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