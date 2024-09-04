Это новый этап СВО: Казаков рассказал, как ВС РФ громят ВСУ на терриконах под Покровском
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Нельзя сказать, что у ВСУ обрушилась оборона под Покровском (Красноармейск). Российские войска взяли Новогродовку, но в Гродовке ВСУ зацепились. Там уже которую неделю в центре города идут бои. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Если посмотреть на число заголовков западных СМИ, то слово "Покровск" там встречается гораздо чаще, чем слово "Курск". Сейчас там происходит новый этап СВО. Новогродовку фактически взяли за три дня — такого еще не было, рассказал эксперт.
Нельзя сказать, что у ВСУ там обрушилась оборона. Противник не отступает, а просто отходит, ведя арьергардные бои. Новогродовку бойцы взяли, но в Гродовке ВСУ зацепились. Там уже которую неделю в центре города идут бои, отметил политолог.
"Мы имеем дело с серьезной линией обороны, которая спорадически, но укреплялась с 2014 года. Если вы посмотрите на географическую карту Донбасса, вы увидите, что линия Гродовка — Новогродовка — Селидово — Украинск — Горняк — Курахово — это цепь высоких терриконов с плоскими вершинами. Это идеальные площадки для создания обороны", — подчеркнул Казаков.
Конкретно под Селидово есть террикон шахты "Россия", а в Украинске есть террикон шахты "Украина" — это господствующая высота, но мы ее взяли. Были опасения, что наступление упрется в эти терриконы, и враг нас остановит. Но он не остановил, резюмировал собеседник издания.
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