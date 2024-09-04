https://ukraina.ru/20240904/1057221241.html

Это новый этап СВО: Казаков рассказал, как ВС РФ громят ВСУ на терриконах под Покровском

Это новый этап СВО: Казаков рассказал, как ВС РФ громят ВСУ на терриконах под Покровском - 04.09.2024 Украина.ру

Это новый этап СВО: Казаков рассказал, как ВС РФ громят ВСУ на терриконах под Покровском

Нельзя сказать, что у ВСУ обрушилась оборона под Покровском (Красноармейск). Российские войска взяли Новогродовку, но в Гродовке ВСУ зацепились. Там уже которую неделю в центре города идут бои. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-04T06:15

2024-09-04T06:15

2024-09-04T06:15

новости

россия

донбасс

селидово

александр казаков

покровск/красноармейск

всу

терриконы

оборона

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057202545_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24c9fbd2d80f17e0d2761aaf95843a47.jpg

Если посмотреть на число заголовков западных СМИ, то слово "Покровск" там встречается гораздо чаще, чем слово "Курск". Сейчас там происходит новый этап СВО. Новогродовку фактически взяли за три дня — такого еще не было, рассказал эксперт.Нельзя сказать, что у ВСУ там обрушилась оборона. Противник не отступает, а просто отходит, ведя арьергардные бои. Новогродовку бойцы взяли, но в Гродовке ВСУ зацепились. Там уже которую неделю в центре города идут бои, отметил политолог.Конкретно под Селидово есть террикон шахты "Россия", а в Украинске есть террикон шахты "Украина" — это господствующая высота, но мы ее взяли. Были опасения, что наступление упрется в эти терриконы, и враг нас остановит. Но он не остановил, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руСможет ли медийный успех наступления ВСУ перекрыть крах на Донбассе — в интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240903/1057217291.html

россия

донбасс

селидово

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, селидово, александр казаков, покровск/красноармейск, всу, терриконы, оборона, наступление, сво