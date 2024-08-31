Анатолий Вассерман о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе - 31.08.2024 Украина.ру
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Анатолий Вассерман о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе
Анатолий Вассерман о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе - 31.08.2024 Украина.ру
Анатолий Вассерман о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе
Выбранный сейчас вариант войны на истощение обернулся для нас еще большей победой, чем лихой наскок, потому что за эти 2,5 года исчерпана большая часть надежд Запада на то, что он может нас одолеть. И наши тактические неудачи, как часто бывает в истории, могут обернуться колоссальным стратегическим выигрышем.
2024-08-31T10:22
2024-08-31T10:22
интервью
россия
украина
донбасс
владимир зеленский
анатолий вассерман
telegram
упц
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман.- Анатолий Александрович, Зеленский на пресс-конференции заявил, что в сентябре представит США план достижения собственной победы. Для чего делаются подобные заявления?- Это рассчитано на тех, кто не имеет возможности ознакомится с положением дел на фронте. На Украине еще до переворота 2014 года начали ограничивать доступ к независимым источникам. А после переворота заблокировали доступ к российским ресурсам. С началом боевых действий все телерадиовещание перевели в режим телемарофана, когда по всем каналам гонят сплошную дезу. Поэтому люди, которым адресуется Зеленский не в состоянии оценить его слова критически.- А какой план победы Зеленский мог бы представить, пусть и фантастический?- План его победы прост. Он хочет иметь гарантию, что когда поселится в своем лондонском особняке, за ним не придет ни местная, ни американская полиция. И его активы не конфискуют. Для него это будет несомненной победой, хотя и не очень вероятной.Он искренне надеется на то, что когда он организует теракт с применением грязной бомбы, распылителем радиоактивных веществ, американцы используют это как повод для удара по РФ. Но о том, что Российская Федерация построит пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой, он даже не слыхал.- А в текущей реальности на Украине есть запрет канонической УПЦ и преследование депутатов, которые выступили против этого закона. Депутату Дмитруку уже пришлось бежать.- Зеленский заявил, что те, кто совершил преступления на территории Украины и сбежал от правосудия, должны понести заслуженное наказание.Логика учит нас, что используя даже одну ошибочную предпосылку среди сотен верных, можно получить любой ошибочный результат. Если вы искренне верите, что Украина не Россия, а украинцы не русские, этого достаточно для впадения в несметное множество заблуждений. Это дает надежду на то, чтобы договориться с террористическим государством Украина хоть о чем-нибудь.Хотя с террористом можно договариваться только по одному вопросу: желает ли он дожить до суда или предпочитает, чтобы его убили немедленно.- Могло ли решение о запрете УПЦ быть принято без согласования с западом и какие у него будут последствия?- Нет. Скорее всего, согласовали. С Папой Римским несомненно не согласовывали. Тем более с его точки зрения православие — это изрядное заблуждение, как и с точки зрения православных некоторые особенности католичества классифицируются как ереси. А в Соединенных Государствах Америки недовольны не самим фактом запрета, а его несвоевременностью. Большая часть искренне верующих сосредоточена среди республиканского электората. То есть вызвать недовольство верующих перед выборами значит, повысить шансы республиканцев. То есть это несвоевременно с точки зрения правящей Демпартии.- Чем руководствовались власти Франции, арестовывая Павла Дурова повлияет ли это на запрет "Телерама"?- Это идея не столько французская, сколько общеевропейская, а в какой-то мере общемировая. По мере роста информационных потоков любые власти лишаются возможности эти потоки отслеживать, квалифицировать, выделяя преступные, пресекать. Европейский контент возлагает на интернет-платформы отслеживать преступный контент. По утверждениям руководства "Телеграм" там этой работой занимаются, но в разумных пределах. То есть пресекают то, что предусмотрено писанными законами. А власть хочет, чтобы пресекалось и то, что предусмотрено неписанными законами.Среди французских пользователей "Телеграм" гораздо меньше сторонников Макрона, чем его противников. Среди пользователей "Телеграм" в Соединенных государствах Америки гораздо больше сторонников республиканской партии. Сторонники Демпартии тусовались до недавнего времени в Твиттере. Но с тех пор, как его купил Маск и отменил там политическую цензуру, туда повалили республиканцы, а демократы массово мигрируют во всякую старую дрянь вроде "Фейсбука". Дрянью он стал из-за того, что Цукерберг ввел там политическую цензуру.- В чем причина быстрого наступления российской армии на Красноармейском направлении и сможет ли медийный успех наступления ВСУ перекрыть крах на Донбассе?- Главная особенность Донбасса с военной точки зрения — это почти сплошная жилая застройка. Когда с окраины одного населённого пункта до окраины другого можно дострелить из пулемета, а то и из автомата, быстрые маневры невозможны. Приходится прогрызать сплошную оборону.Но у нас ее грызут не сплошным фронтом, а выбирают ключевые участки, которые обеспечивают транспортную связанность позиций противника. Когда мы захватываем такой участок, оборона на соседних участках резко ослабевает, потому что ухудшаются возможности снабжения. Сейчас мы потихоньку выходим из центральной части Донбасса к окраинам, где эта застройка далеко уже не такая сплошная, где промежутки между населенными пунктами заметно больше.Напомню, Донецкий угольный бассейн охватывает три области: Донецкую, Луганскую и Ростовскую. И вся промышленная застройка тяготела к угольным месторождениям. Но сами области выходят за пределы этих месторождений. Соответственно на окраинах этих областей плотность жилой застройки заметно меньше.И именно это позволяет маневрировать быстрее, быстрее подтягивать силы к ключевым участкам, отсекать их друг от друга. Не знаю, почему изначально был выбран не вариант прорыва из Крыма к северу от Николаева, Одессы и Херсона к Тирасполю. Возможно, сочли, что этот вариант слишком рискованный, что невозможно сразу обеспечить широкий коридор и противник сможет его перерезать. Но выбранный сейчас вариант войны на истощение обернулся для нас еще большей победой, чем лихой наскок, потому что за эти 2,5 года исчерпана большая часть надежд Запада на то, что он может нас одолеть. И наши тактические неудачи, как часто бывает в истории, могут обернуться колоссальным стратегическим выигрышем. Обратное бывает довольно часто, когда быстрый тактический успех влечет стратегическое поражение.*Facebook принадлежит компании META, признанной в России экстремистской.О предвыборной борьбе в США Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться
https://ukraina.ru/20240829/1057111505.html
https://ukraina.ru/20240830/1057131308.html
https://ukraina.ru/20240830/1057121451.html
россия
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Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
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Украина.ру
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, анатолий вассерман, telegram, упц, украина.ру
Интервью, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Анатолий Вассерман, Telegram, УПЦ, Украина.ру

Анатолий Вассерман о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе

10:22 31.08.2024
 
© Александр НатрускинАнатолий Вассерман интервью
Анатолий Вассерман интервью
© Александр Натрускин
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Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Выбранный сейчас вариант войны на истощение обернулся для нас еще большей победой, чем лихой наскок, потому что за эти 2,5 года исчерпана большая часть надежд Запада на то, что он может нас одолеть. И наши тактические неудачи, как часто бывает в истории, могут обернуться колоссальным стратегическим выигрышем.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман.
- Анатолий Александрович, Зеленский на пресс-конференции заявил, что в сентябре представит США план достижения собственной победы. Для чего делаются подобные заявления?
- Это рассчитано на тех, кто не имеет возможности ознакомится с положением дел на фронте. На Украине еще до переворота 2014 года начали ограничивать доступ к независимым источникам. А после переворота заблокировали доступ к российским ресурсам.
С началом боевых действий все телерадиовещание перевели в режим телемарофана, когда по всем каналам гонят сплошную дезу. Поэтому люди, которым адресуется Зеленский не в состоянии оценить его слова критически.
- А какой план победы Зеленский мог бы представить, пусть и фантастический?
- План его победы прост. Он хочет иметь гарантию, что когда поселится в своем лондонском особняке, за ним не придет ни местная, ни американская полиция. И его активы не конфискуют. Для него это будет несомненной победой, хотя и не очень вероятной.
Как России ответить на подрыв грязной бомбы и что ждёт ВСУ в ближайшее время - Вассерман
29 августа, 10:37
Как России ответить на подрыв "грязной" бомбы и что ждёт ВСУ в ближайшее время - Вассерман
Он искренне надеется на то, что когда он организует теракт с применением грязной бомбы, распылителем радиоактивных веществ, американцы используют это как повод для удара по РФ. Но о том, что Российская Федерация построит пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой, он даже не слыхал.
- А в текущей реальности на Украине есть запрет канонической УПЦ и преследование депутатов, которые выступили против этого закона. Депутату Дмитруку уже пришлось бежать.
- Зеленский заявил, что те, кто совершил преступления на территории Украины и сбежал от правосудия, должны понести заслуженное наказание.
Логика учит нас, что используя даже одну ошибочную предпосылку среди сотен верных, можно получить любой ошибочный результат. Если вы искренне верите, что Украина не Россия, а украинцы не русские, этого достаточно для впадения в несметное множество заблуждений. Это дает надежду на то, чтобы договориться с террористическим государством Украина хоть о чем-нибудь.
Хотя с террористом можно договариваться только по одному вопросу: желает ли он дожить до суда или предпочитает, чтобы его убили немедленно.
Вчера, 06:09
Об отчаянной борьбе против собственного государства. Тайна сбитого на Украине F16Некоторые наши коллеги очень не любят, когда им говорят, что они, распространяют фейки и тем самым работают на врага. Они и их сторонники тут же начинают ныть, что это не фейки, а обжигающая правда, которая срочно нужна народу, и у них надёжные источники.
- Могло ли решение о запрете УПЦ быть принято без согласования с западом и какие у него будут последствия?
- Нет. Скорее всего, согласовали. С Папой Римским несомненно не согласовывали. Тем более с его точки зрения православие — это изрядное заблуждение, как и с точки зрения православных некоторые особенности католичества классифицируются как ереси. А в Соединенных Государствах Америки недовольны не самим фактом запрета, а его несвоевременностью.
Большая часть искренне верующих сосредоточена среди республиканского электората. То есть вызвать недовольство верующих перед выборами значит, повысить шансы республиканцев. То есть это несвоевременно с точки зрения правящей Демпартии.
- Чем руководствовались власти Франции, арестовывая Павла Дурова повлияет ли это на запрет "Телерама"?
- Это идея не столько французская, сколько общеевропейская, а в какой-то мере общемировая. По мере роста информационных потоков любые власти лишаются возможности эти потоки отслеживать, квалифицировать, выделяя преступные, пресекать. Европейский контент возлагает на интернет-платформы отслеживать преступный контент.
По утверждениям руководства "Телеграм" там этой работой занимаются, но в разумных пределах. То есть пресекают то, что предусмотрено писанными законами. А власть хочет, чтобы пресекалось и то, что предусмотрено неписанными законами.
Среди французских пользователей "Телеграм" гораздо меньше сторонников Макрона, чем его противников. Среди пользователей "Телеграм" в Соединенных государствах Америки гораздо больше сторонников республиканской партии. Сторонники Демпартии тусовались до недавнего времени в Твиттере.
Но с тех пор, как его купил Маск и отменил там политическую цензуру, туда повалили республиканцы, а демократы массово мигрируют во всякую старую дрянь вроде "Фейсбука". Дрянью он стал из-за того, что Цукерберг ввел там политическую цензуру.
- В чем причина быстрого наступления российской армии на Красноармейском направлении и сможет ли медийный успех наступления ВСУ перекрыть крах на Донбассе?
- Главная особенность Донбасса с военной точки зрения — это почти сплошная жилая застройка. Когда с окраины одного населённого пункта до окраины другого можно дострелить из пулемета, а то и из автомата, быстрые маневры невозможны. Приходится прогрызать сплошную оборону.
Но у нас ее грызут не сплошным фронтом, а выбирают ключевые участки, которые обеспечивают транспортную связанность позиций противника. Когда мы захватываем такой участок, оборона на соседних участках резко ослабевает, потому что ухудшаются возможности снабжения. Сейчас мы потихоньку выходим из центральной части Донбасса к окраинам, где эта застройка далеко уже не такая сплошная, где промежутки между населенными пунктами заметно больше.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Вчера, 07:00
Алексей Леонков: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов Ход боевых действий в ДНР, ЛНР и Купянске показывает, что с резервами у ВСУ проблемы. Да, они еще огрызаются, но характер боевых действий уже не такой, когда у них была возможность быстро восполнять резервы. Тенденция становится катастрофической, поэтому такие вопли идут с той стороны.
Напомню, Донецкий угольный бассейн охватывает три области: Донецкую, Луганскую и Ростовскую. И вся промышленная застройка тяготела к угольным месторождениям. Но сами области выходят за пределы этих месторождений. Соответственно на окраинах этих областей плотность жилой застройки заметно меньше.
И именно это позволяет маневрировать быстрее, быстрее подтягивать силы к ключевым участкам, отсекать их друг от друга. Не знаю, почему изначально был выбран не вариант прорыва из Крыма к северу от Николаева, Одессы и Херсона к Тирасполю. Возможно, сочли, что этот вариант слишком рискованный, что невозможно сразу обеспечить широкий коридор и противник сможет его перерезать.
Но выбранный сейчас вариант войны на истощение обернулся для нас еще большей победой, чем лихой наскок, потому что за эти 2,5 года исчерпана большая часть надежд Запада на то, что он может нас одолеть. И наши тактические неудачи, как часто бывает в истории, могут обернуться колоссальным стратегическим выигрышем. Обратное бывает довольно часто, когда быстрый тактический успех влечет стратегическое поражение.
*Facebook принадлежит компании META, признанной в России экстремистской.
О предвыборной борьбе в США Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться
 
ИнтервьюРоссияУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийАнатолий ВассерманTelegramУПЦУкраина.ру
 
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