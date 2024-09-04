Политолог: Стая "бешеных собак" ВСУ еще бегает по Курской области, но ВС РФ уже строят "сплошной забор" - 04.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240904/1057220944.html
Политолог: Стая "бешеных собак" ВСУ еще бегает по Курской области, но ВС РФ уже строят "сплошной забор"
Политолог: Стая "бешеных собак" ВСУ еще бегает по Курской области, но ВС РФ уже строят "сплошной забор" - 04.09.2024 Украина.ру
Политолог: Стая "бешеных собак" ВСУ еще бегает по Курской области, но ВС РФ уже строят "сплошной забор"
Сейчас военные зафиксировали кавалерийские прорывы ВСУ. Они как стая бешеных собак малыми группами носятся на легкой технике по Курской области, а ВС РФ пытаются там выстроить "сплошной забор". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-04T05:00
2024-09-04T05:00
новости
россия
курская область
донбасс
александр казаков
всу
вторжение
прорыв
запорожье
волчанск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056726904_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_711acd8c859837a0ccd55b9877641c27.jpg
Сейчас Украина признается, что в Курской области хотела сделать то же самое, что удалось сделать ВС РФ в Волчанске. Зайти и маневренными группами обозначить территорию вторжения, окопаться, создать плацдарм и вытащить российские резервы с Донбасса и Запорожья. Это чистое обезьянничанье, рассказал эксперт.В итоге ВСУ получили то, что должны были получить. Российские бойцы зафиксировали их кавалерийские прорывы. И сейчас они как стая бешеных собак малыми группами носятся на легкой технике по Курской области, а ВС РФ пытаются там выстроить "сплошной забор", подчеркнул Казаков."С этими украинскими побегайчиками в курских лесах у нас работают не мотострелки и не танкисты, а спецназ. Ребята, которые еще летом 2014 года работали точно так же. (...) Поэтому сейчас под Курск тоже поехала "Пятнашка" и "осетины". Поехали те, у кого есть навыки работать точечно и мобильно, не привязываясь к тыловым ресурсам", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руСможет ли медийный успех наступления ВСУ перекрыть крах на Донбассе — в интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240903/1057217685.html
россия
курская область
донбасс
запорожье
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056726904_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_d869fc77bb79e7e6f9765d059df74bbc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, донбасс, александр казаков, всу, вторжение, прорыв, запорожье, волчанск, вс рф
Новости, Россия, Курская область, Донбасс, Александр Казаков, ВСУ, вторжение, прорыв, Запорожье, Волчанск, ВС РФ

Политолог: Стая "бешеных собак" ВСУ еще бегает по Курской области, но ВС РФ уже строят "сплошной забор"

05:00 04.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
Сейчас военные зафиксировали кавалерийские прорывы ВСУ. Они как стая бешеных собак малыми группами носятся на легкой технике по Курской области, а ВС РФ пытаются там выстроить "сплошной забор". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Сейчас Украина признается, что в Курской области хотела сделать то же самое, что удалось сделать ВС РФ в Волчанске. Зайти и маневренными группами обозначить территорию вторжения, окопаться, создать плацдарм и вытащить российские резервы с Донбасса и Запорожья. Это чистое обезьянничанье, рассказал эксперт.
"Приведу бытовой пример. Вы живете в частном доме. У вас может быть дорогой забор с кованными решетками и гербами. А по ту сторону забора бегает взбесившаяся собака. Если у вас красивый забор, она с разбегу проскочит эти прутья и окажется на вашей территории. Ваша задача — сделать забор сплошным", — указал политолог.
В итоге ВСУ получили то, что должны были получить. Российские бойцы зафиксировали их кавалерийские прорывы. И сейчас они как стая бешеных собак малыми группами носятся на легкой технике по Курской области, а ВС РФ пытаются там выстроить "сплошной забор", подчеркнул Казаков.
"С этими украинскими побегайчиками в курских лесах у нас работают не мотострелки и не танкисты, а спецназ. Ребята, которые еще летом 2014 года работали точно так же. (...) Поэтому сейчас под Курск тоже поехала "Пятнашка" и "осетины". Поехали те, у кого есть навыки работать точечно и мобильно, не привязываясь к тыловым ресурсам", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
Сможет ли медийный успех наступления ВСУ перекрыть крах на Донбассе — в интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.ру
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Вчера, 20:36
Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удараЕсли Украина как государство, которое находится фактически в состоянии войны, при помощи западных союзников будет наносить удары, которые приведут к созданию реальной угрозы для России, мы должны применять ядерное оружие.
 
НовостиРоссияКурская областьДонбассАлександр КазаковВСУвторжениепрорывЗапорожьеВолчанскВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:34Украинский политзаключенный, журналист Дмитрий Скворцов: Каким законом судите?
06:30"Бахало целый день": Алехин раскрыл, как в ответ на обстрелы Белгорода ВС РФ ударили по Харькову
06:15Это новый этап СВО: Казаков рассказал, как ВС РФ громят ВСУ на терриконах под Покровском
06:11Деруссификация копейки, торговля малиной и бегство министров. Чем занимаются украинские элиты
06:00"Уничтожим всех, кто не сдастся": эксперт описал два сценария развития событий в Курской области
05:52Экономика Украины и война: ни света, ни Кудрицкого и шаг вместо копейки
05:45Новогродовка — наша, в Селидово мы зашли: политолог о том, почему ВСУ потеряли веру в свою "победу"
05:30Паники нет, но люди встревожены: Алехин развеял слухи о якобы "скором нападении" ВСУ на Белгород
05:28Украину ждет "черная зима". Украинские эксперты считают, что живые в их стране позавидуют мертвым
05:15Алексей Леонков: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв
05:15Им бы не дали это сделать: Казаков о том, как Украина хотела захватить КАЭС и "отзеркалить" Волчанск
05:00Политолог: Стая "бешеных собак" ВСУ еще бегает по Курской области, но ВС РФ уже строят "сплошной забор"
04:59Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"
04:45Фронт трещит по швам. Алехин рассказал, ВС РФ давят ВСУ под Покровском и не дают "зарыться" под Курском
04:30Мы сказали "спасибо": Казаков рассказал, как ВС РФ грохнули два "Бука" и накрыли несколько "Хаймарсов"
04:15"Рыли окопы и заливали бетон": политолог объяснил, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область
04:00Алёхин: Под Курском ВСУ пытаются нащупать места прорыва и зарываются в землю на Суджевском плацдарме
03:45В Курской области Украина "обезьянничала", пытаясь отзеркалить действия ВС РФ под Волчанском - эксперт
03:30"Там все поросло бурьяном": Алехин рассказал, где может быть основной удар на Купянском направлении
03:15Это уже было в Донецке: Казаков рассказал, почему жители Киева и Одессы закупают генераторы
Лента новостейМолния