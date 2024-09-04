https://ukraina.ru/20240904/1057220944.html

Политолог: Стая "бешеных собак" ВСУ еще бегает по Курской области, но ВС РФ уже строят "сплошной забор"

Политолог: Стая "бешеных собак" ВСУ еще бегает по Курской области, но ВС РФ уже строят "сплошной забор" - 04.09.2024 Украина.ру

Политолог: Стая "бешеных собак" ВСУ еще бегает по Курской области, но ВС РФ уже строят "сплошной забор"

Сейчас военные зафиксировали кавалерийские прорывы ВСУ. Они как стая бешеных собак малыми группами носятся на легкой технике по Курской области, а ВС РФ пытаются там выстроить "сплошной забор". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-04T05:00

2024-09-04T05:00

2024-09-04T05:00

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россия

курская область

донбасс

александр казаков

всу

вторжение

прорыв

запорожье

волчанск

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Сейчас Украина признается, что в Курской области хотела сделать то же самое, что удалось сделать ВС РФ в Волчанске. Зайти и маневренными группами обозначить территорию вторжения, окопаться, создать плацдарм и вытащить российские резервы с Донбасса и Запорожья. Это чистое обезьянничанье, рассказал эксперт.В итоге ВСУ получили то, что должны были получить. Российские бойцы зафиксировали их кавалерийские прорывы. И сейчас они как стая бешеных собак малыми группами носятся на легкой технике по Курской области, а ВС РФ пытаются там выстроить "сплошной забор", подчеркнул Казаков."С этими украинскими побегайчиками в курских лесах у нас работают не мотострелки и не танкисты, а спецназ. Ребята, которые еще летом 2014 года работали точно так же. (...) Поэтому сейчас под Курск тоже поехала "Пятнашка" и "осетины". Поехали те, у кого есть навыки работать точечно и мобильно, не привязываясь к тыловым ресурсам", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руСможет ли медийный успех наступления ВСУ перекрыть крах на Донбассе — в интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240903/1057217685.html

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курская область

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новости, россия, курская область, донбасс, александр казаков, всу, вторжение, прорыв, запорожье, волчанск, вс рф