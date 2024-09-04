Политолог: Стая "бешеных собак" ВСУ еще бегает по Курской области, но ВС РФ уже строят "сплошной забор"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Сейчас военные зафиксировали кавалерийские прорывы ВСУ. Они как стая бешеных собак малыми группами носятся на легкой технике по Курской области, а ВС РФ пытаются там выстроить "сплошной забор". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Сейчас Украина признается, что в Курской области хотела сделать то же самое, что удалось сделать ВС РФ в Волчанске. Зайти и маневренными группами обозначить территорию вторжения, окопаться, создать плацдарм и вытащить российские резервы с Донбасса и Запорожья. Это чистое обезьянничанье, рассказал эксперт.
"Приведу бытовой пример. Вы живете в частном доме. У вас может быть дорогой забор с кованными решетками и гербами. А по ту сторону забора бегает взбесившаяся собака. Если у вас красивый забор, она с разбегу проскочит эти прутья и окажется на вашей территории. Ваша задача — сделать забор сплошным", — указал политолог.
В итоге ВСУ получили то, что должны были получить. Российские бойцы зафиксировали их кавалерийские прорывы. И сейчас они как стая бешеных собак малыми группами носятся на легкой технике по Курской области, а ВС РФ пытаются там выстроить "сплошной забор", подчеркнул Казаков.
"С этими украинскими побегайчиками в курских лесах у нас работают не мотострелки и не танкисты, а спецназ. Ребята, которые еще летом 2014 года работали точно так же. (...) Поэтому сейчас под Курск тоже поехала "Пятнашка" и "осетины". Поехали те, у кого есть навыки работать точечно и мобильно, не привязываясь к тыловым ресурсам", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
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