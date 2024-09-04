Мы сказали "спасибо": Казаков рассказал, как ВС РФ грохнули два "Бука" и накрыли несколько "Хаймарсов"
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Эпизод, когда российские военные одним пакетом накрыли несколько "Хаймарсов", был недалеко от границы, когда ВСУ подтащили все эти средства во время вторжения в Курскую область. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Учитывая дальнобойность и мобильность РСЗО "Хаймарс", поразить ее было очень трудно. Можно сказать, что раньше в отношении этой РСЗО "мы бегали наперегонки с противником", рассказал политолог.
Но за последнее время ВС РФ "наколошматили" огромное количество этих РСЗО по одной простой причине: решения украинского командования вынудили их вытащить установки из укрытий и подтащить близко к линии фронта, отметил эксперт.
Эпизод, когда российские военные одним пакетом накрыли несколько "Хаймарсов", был недалеко от границы, когда ВСУ подтащили все эти средства во время своего вторжения в Курскую область, сообщил Казаков.
"И в первый же день этой авантюры грохнули два "Бука" (противник же понимал, что без фронтового ПВО наступать невозможно). Враг исправился. Мы ему сказали: "спасибо" и грохнули эти ЗРК", — подчеркнул он.
Большое количество пораженного высокоточного и высокотехнологичного оружия на Украине говорит о том, что у российских военных стало больше "глаз". То есть "без фанфар и размахивания флажками" Минобороны РФ продолжает наращивать спутниковую группировку, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
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