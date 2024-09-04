https://ukraina.ru/20240904/1057214380.html

Мы сказали "спасибо": Казаков рассказал, как ВС РФ грохнули два "Бука" и накрыли несколько "Хаймарсов"

Мы сказали "спасибо": Казаков рассказал, как ВС РФ грохнули два "Бука" и накрыли несколько "Хаймарсов" - 04.09.2024 Украина.ру

Мы сказали "спасибо": Казаков рассказал, как ВС РФ грохнули два "Бука" и накрыли несколько "Хаймарсов"

Эпизод, когда российские военные одним пакетом накрыли несколько "Хаймарсов", был недалеко от границы, когда ВСУ подтащили все эти средства во время вторжения в Курскую область. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-04T04:30

2024-09-04T04:30

2024-09-04T04:30

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Учитывая дальнобойность и мобильность РСЗО "Хаймарс", поразить ее было очень трудно. Можно сказать, что раньше в отношении этой РСЗО "мы бегали наперегонки с противником", рассказал политолог.Но за последнее время ВС РФ "наколошматили" огромное количество этих РСЗО по одной простой причине: решения украинского командования вынудили их вытащить установки из укрытий и подтащить близко к линии фронта, отметил эксперт.Эпизод, когда российские военные одним пакетом накрыли несколько "Хаймарсов", был недалеко от границы, когда ВСУ подтащили все эти средства во время своего вторжения в Курскую область, сообщил Казаков.Большое количество пораженного высокоточного и высокотехнологичного оружия на Украине говорит о том, что у российских военных стало больше "глаз". То есть "без фанфар и размахивания флажками" Минобороны РФ продолжает наращивать спутниковую группировку, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, чем ответит Россия на военную эскалацию Запада — в статье Павла Котова: Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240903/1057200569.html

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новости, россия, курская область, украина, александр казаков, всу, рсзо, himars, зрк бук, вс рф, сво