Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России - 03.09.2024 Украина.ру
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Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России
Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России - 03.09.2024 Украина.ру
Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал изменения в ядерной доктрине страны. По его словам, это связано с курсом на эскалацию, который проводит Запад в связи с российской военной спецоперацией на Украине
2024-09-03T11:47
2024-09-03T11:52
эксклюзив
ядерное оружие
ядерная война
ядерная безопасность
ядерная угроза
россия
владимир путин
сергей рябков
сша
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Запад берет курс на эскалацию, Россия ответитКак рассказал Рябков, коррективы в ядерную доктрину будут вноситься с учетом опыта конфликтов последних лет.Он отметил, что данная работа продолжается, говорить о конкретных сроках ее завершения пока рано."Время завершения этой работы - вопрос достаточно непростой, с учетом того, что речь идет о важнейших аспектах обеспечения нашей национальной безопасности", - добавил Рябков.Замглавы МИД РФ делает подобные заявление не впервые. В июне этого года он рассказал, что ядерная доктрина должна быть "приведена в соответствие с текущими потребностями"."Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями", - заявил Рябков журналистам на полях совещания министров иностранных дел БРИКС.Он пояснил, что заранее объявлять о том, какие изменения претерпит ядерная доктрина России, не будут.Схожие заявления делал ранее и президент страны Владимир Путин.По его словам, "на Западе разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности"."И мы знаем, что в экспертных кругах Запада витает идея о том, что такие средства поражения можно было бы применять, и ничего особенно страшного в этом нет. Страшного, может быть, и нет, но на это мы обязаны обратить внимание, и мы обращаем на это внимание", - заявил Путин.Незадолго до этого, на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, глава государства напомнил, что применение ядерного оружия со стороны РФ, согласно доктрине, возможно в исключительных случаях и пока необходимости в этом нет.При этом он подчеркнул, что ядерная доктрина – "живой инструмент" и изменения в ней не исключены.Пока только в случае угрозы существованиюНынешняя ядерная доктрина России – часть более широкой военной доктрины страны, стратегии национальной безопасности государства.В 2010 году президент Дмитрий Медведев утвердил военную доктрину и подписал "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания до 2020 года".Тогда в этом документе было зафиксировано, что вероятность развязывания против РФ полномасштабной войны с применением обычных средств поражения и ядерного оружия снижается, однако военные опасности для страны на ряде направлений усиливаются.Главными угрозами 14 лет назад были: расширение НАТО, развертывание вероятным противником систем противоракетной обороны (ПРО), а также развертывание или наращивание иностранных военных контингентов у границ России. Ядерная доктрина предусматривала сохранение и развитие ядерной триады.Основополагающий пункт ядерной стратегии РФ гласит, что применение ядерного оружия возможно в случае агрессии против государства, когда под угрозу поставлено само его существование."Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - говорится в тексте.Решение о применении ядерного оружия принимает президент страны.Все эти пункты и положения были сохранены в 2020 году, когда решением Владимира Путина была утверждена новая редакция ядерной доктрины. Ключевое изменение, принятое четыре года назад – перечисление угроз, в отношении которых применяется ядерное сдерживание.Среди них: развертывание у границ РФ и ее союзников средств доставки ядерного оружия, развертывание потенциальным противником средств ПРО, ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных БПЛА и оружия направленной энергии (боевых лазеров).От возмездия к сдерживаниюПонятие ядерного сдерживания, которое появилось в редакции доктрины от 2020 года, представляет собой политику в отношении ядерного оружия, которая обесценивает применение таких вооружений.К такой стратегии ядерные державы пришли лишь в конце 1980-х гг. До этого концепции применения ядерного оружия менялись в зависимости от исторической ситуации. Так, в середине прошлого века США имели превосходство над Советским Союзом по ядерным вооружениям, а военное столкновение двух государств считалось делом времени.В этих условиях в Соединенных Штатах господствовала теория быстрой победы над СССР, которая могла бы быть достигнута с использованием всех видов вооружений, включая ядерное. Заокеанские стратеги разрабатывали конкретные планы нанесения ударов по объектам по всей территории Советского Союза, а ядерное оружие производилось усиленными темпами.Уже к началу 1960-х гг. ситуация изменилась, СССР нарастил свой ядерный потенциал, а в США перешли к концепции так называемого гибкого реагирования.Согласно ей, упор в гипотетическом военном конфликте должен был быть сделан на обычные вооружения, а ядерные удары должны были иметь ограниченный характер и нанесены исключительно в критический момент.Большую роль к переходу к ядерному сдерживанию сыграл Карибский кризис, когда мир стоял на грани широкомасштабной ядерной войны. Осознание пагубности такого конфликта для человечества привело ведущие мировые державы к пониманию необходимости недопущения применения ядерного оружия.Холодная война отсрочила воплощение этих идей на практике, однако в 1980-х постепенно начался переход на политику ядерного сдерживания. В упрощенном виде, если ранее ядерный конфликт казался неизбежным и противоборствующие страны разрабатывали планы по нанесению соответствующих ударов, то теперь такое развитие событий признавалось крайне нежелательным и гибельным.Основной принцип ядерного сдерживание – недопущение победы той или иной страны, которая применит ядерное оружие. Иными словами, государство, применившие такое вооружение, получит соизмеримый ответ и также превратится в руины.В рамках этой доктрины наращивание ядерных сил в первую очередь призвано держать потенциального противника в тонусе и гарантировать безопасность государства.Против ЕвропыО том, какие изменения может претерпеть российская ядерная доктрина, изданию Украина.ру рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов.По его мнению, в последние месяцы Европу готовят к полномасштабной войне с Россией. Воевать придется европейским странам, которые не имеют ядерного оружия, может быть, за исключением Франции, которая это оружие имеет, однако в не таком большом количестве.В случае такого конфликта, сценарий применения тактического ядерного оружия со стороны РФ является реалистичным, хотя бы потому, что в объединенной Европе живет полмиллиарда человек, а у нас 150 млн, отметил он.Даже исходя из этого, мы видим несопоставимость не в пользу России потенциалов, поэтому наши вероятные противники должны знать, что наша страна рассматривает такую опцию для защиты своей государственности, заявил Семибратов.В последнее время многие партнеры России стали вести себя недружественно в отношении нас. Поэтому Москва будет вынуждена пересмотреть свою ядерную доктрину, уверен директор Центра политической информации Алексей Мухин."Да, это перенацеливание. Уж извините нас, ребята, за такую прямоту и такой прагматизм. Если вы присоединяетесь к призывам США нанести России на Украине стратегическое поражение, будьте готовы, что ваши военные будут рассматривать в бинокль наши силы ядерного сдерживания", - заявил он в интервью Украина.ру.Одним из активных сторонников наращивания ядерного потенциала РФ, понижения порога применения ядерного оружия является научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.В интервью Украина.ру он ранее пояснил, почему считает ядерную эскалацию путем к предотвращению глобальной войны. По его словам, изменения в ядерной доктрине РФ могут содержать понижение ядерного порога, вернее, предоставление президенту права, не только реального и формального, для любых ударов возмездия в случае применения против России любого оружия.Происходящее в зоне проведения СВО также будет прямо влиять на новые подходы российского руководства к возможности применения ядерного оружия, отметил Караганов.В этом случае, считает эксперт, Москва будет вынуждена принять решение о нанесении ядерных групповых ударов по странам, которые помогают Киеву. Но сначала, естественно, будут другие шаги, в том числе, вероятно, удары неядерными носителями, подчеркнул собеседник издания."Надеюсь, молюсь, работаю, чтобы до ядерного удара не дошло и наши западные обезумевшие соседи протрезвели. Потому что применение ядерного оружия — это тяжелый моральный урон, в том числе самим себе. Даже если это со стратегической точки зрения оправдано и даже выигрышно. К тому же преодоление ядерного порога может открыть ящик Пандоры", - сказал Караганов.Он выразил надежду, что Россия ни перед чем не остановится, чтобы c территории Европы никогда больше не исходила угроза войны. Европа — это "исчадие зла для всего мира", резюмировал Караганов.О том, почему РФ должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии - в материале издания Украина.ру РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США.
https://ukraina.ru/20240903/1057200569.html
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эксклюзив, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, россия, владимир путин, сергей рябков, сша
Эксклюзив, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, Россия, Владимир Путин, Сергей Рябков, США

Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России

11:47 03.09.2024 (обновлено: 11:52 03.09.2024)
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Андрей Соломонов
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал изменения в ядерной доктрине страны. По его словам, это связано с курсом на эскалацию, который проводит Запад в связи с российской военной спецоперацией на Украине
Запад берет курс на эскалацию, Россия ответит
Как рассказал Рябков, коррективы в ядерную доктрину будут вноситься с учетом опыта конфликтов последних лет.
"Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО", - заявил замминистра.
Он отметил, что данная работа продолжается, говорить о конкретных сроках ее завершения пока рано.
"Время завершения этой работы - вопрос достаточно непростой, с учетом того, что речь идет о важнейших аспектах обеспечения нашей национальной безопасности", - добавил Рябков.
Замглавы МИД РФ делает подобные заявление не впервые. В июне этого года он рассказал, что ядерная доктрина должна быть "приведена в соответствие с текущими потребностями".
"Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями", - заявил Рябков журналистам на полях совещания министров иностранных дел БРИКС.
Он пояснил, что заранее объявлять о том, какие изменения претерпит ядерная доктрина России, не будут.
Схожие заявления делал ранее и президент страны Владимир Путин.
"Я уже говорил, что сейчас мы думаем на тему о том, что и как в этой ядерной доктрине можно было бы поменять. И связано это с тем, что появляются — и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, — новые элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия", - сказал он по итогам своего визита во Вьетнам в июне этого года.
По его словам, "на Западе разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности".
"И мы знаем, что в экспертных кругах Запада витает идея о том, что такие средства поражения можно было бы применять, и ничего особенно страшного в этом нет. Страшного, может быть, и нет, но на это мы обязаны обратить внимание, и мы обращаем на это внимание", - заявил Путин.
Незадолго до этого, на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, глава государства напомнил, что применение ядерного оружия со стороны РФ, согласно доктрине, возможно в исключительных случаях и пока необходимости в этом нет.
При этом он подчеркнул, что ядерная доктрина – "живой инструмент" и изменения в ней не исключены.
Пока только в случае угрозы существованию
Нынешняя ядерная доктрина России – часть более широкой военной доктрины страны, стратегии национальной безопасности государства.
В 2010 году президент Дмитрий Медведев утвердил военную доктрину и подписал "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания до 2020 года".
Тогда в этом документе было зафиксировано, что вероятность развязывания против РФ полномасштабной войны с применением обычных средств поражения и ядерного оружия снижается, однако военные опасности для страны на ряде направлений усиливаются.
Главными угрозами 14 лет назад были: расширение НАТО, развертывание вероятным противником систем противоракетной обороны (ПРО), а также развертывание или наращивание иностранных военных контингентов у границ России. Ядерная доктрина предусматривала сохранение и развитие ядерной триады.
Основополагающий пункт ядерной стратегии РФ гласит, что применение ядерного оружия возможно в случае агрессии против государства, когда под угрозу поставлено само его существование.
"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - говорится в тексте.
Решение о применении ядерного оружия принимает президент страны.
Все эти пункты и положения были сохранены в 2020 году, когда решением Владимира Путина была утверждена новая редакция ядерной доктрины. Ключевое изменение, принятое четыре года назад – перечисление угроз, в отношении которых применяется ядерное сдерживание.
Среди них: развертывание у границ РФ и ее союзников средств доставки ядерного оружия, развертывание потенциальным противником средств ПРО, ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных БПЛА и оружия направленной энергии (боевых лазеров).
От возмездия к сдерживанию
Понятие ядерного сдерживания, которое появилось в редакции доктрины от 2020 года, представляет собой политику в отношении ядерного оружия, которая обесценивает применение таких вооружений.
К такой стратегии ядерные державы пришли лишь в конце 1980-х гг. До этого концепции применения ядерного оружия менялись в зависимости от исторической ситуации. Так, в середине прошлого века США имели превосходство над Советским Союзом по ядерным вооружениям, а военное столкновение двух государств считалось делом времени.
В этих условиях в Соединенных Штатах господствовала теория быстрой победы над СССР, которая могла бы быть достигнута с использованием всех видов вооружений, включая ядерное. Заокеанские стратеги разрабатывали конкретные планы нанесения ударов по объектам по всей территории Советского Союза, а ядерное оружие производилось усиленными темпами.
Уже к началу 1960-х гг. ситуация изменилась, СССР нарастил свой ядерный потенциал, а в США перешли к концепции так называемого гибкого реагирования.
Согласно ей, упор в гипотетическом военном конфликте должен был быть сделан на обычные вооружения, а ядерные удары должны были иметь ограниченный характер и нанесены исключительно в критический момент.
Большую роль к переходу к ядерному сдерживанию сыграл Карибский кризис, когда мир стоял на грани широкомасштабной ядерной войны. Осознание пагубности такого конфликта для человечества привело ведущие мировые державы к пониманию необходимости недопущения применения ядерного оружия.
Холодная война отсрочила воплощение этих идей на практике, однако в 1980-х постепенно начался переход на политику ядерного сдерживания. В упрощенном виде, если ранее ядерный конфликт казался неизбежным и противоборствующие страны разрабатывали планы по нанесению соответствующих ударов, то теперь такое развитие событий признавалось крайне нежелательным и гибельным.
Основной принцип ядерного сдерживание – недопущение победы той или иной страны, которая применит ядерное оружие. Иными словами, государство, применившие такое вооружение, получит соизмеримый ответ и также превратится в руины.
В рамках этой доктрины наращивание ядерных сил в первую очередь призвано держать потенциального противника в тонусе и гарантировать безопасность государства.
Против Европы
О том, какие изменения может претерпеть российская ядерная доктрина, изданию Украина.ру рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов.
"Думаю, что будет снижен порог применения ядерного оружия. Не исключено, что может быть обговорен статус тактического ядерного оружия", - заявил он.
По его мнению, в последние месяцы Европу готовят к полномасштабной войне с Россией. Воевать придется европейским странам, которые не имеют ядерного оружия, может быть, за исключением Франции, которая это оружие имеет, однако в не таком большом количестве.
В случае такого конфликта, сценарий применения тактического ядерного оружия со стороны РФ является реалистичным, хотя бы потому, что в объединенной Европе живет полмиллиарда человек, а у нас 150 млн, отметил он.
09:49
Зачем Россия меняет ядерную доктрину и каким будет самый жёсткий сценарий развития СВО - СемибратовЗаместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру прокомментировал стремление Турции вступить в БРИКС, а также спрогнозировал самый жёсткий сценарий развития украинского конфликта
Даже исходя из этого, мы видим несопоставимость не в пользу России потенциалов, поэтому наши вероятные противники должны знать, что наша страна рассматривает такую опцию для защиты своей государственности, заявил Семибратов.
В последнее время многие партнеры России стали вести себя недружественно в отношении нас. Поэтому Москва будет вынуждена пересмотреть свою ядерную доктрину, уверен директор Центра политической информации Алексей Мухин.
"Да, это перенацеливание. Уж извините нас, ребята, за такую прямоту и такой прагматизм. Если вы присоединяетесь к призывам США нанести России на Украине стратегическое поражение, будьте готовы, что ваши военные будут рассматривать в бинокль наши силы ядерного сдерживания", - заявил он в интервью Украина.ру.
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
28 июня, 06:30
Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются В последнее время многие партнеры России стали вести себя недружественно в отношении нас. Поэтому Москва будет вынуждена пересмотреть свою ядерную доктрину
Одним из активных сторонников наращивания ядерного потенциала РФ, понижения порога применения ядерного оружия является научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
В интервью Украина.ру он ранее пояснил, почему считает ядерную эскалацию путем к предотвращению глобальной войны. По его словам, изменения в ядерной доктрине РФ могут содержать понижение ядерного порога, вернее, предоставление президенту права, не только реального и формального, для любых ударов возмездия в случае применения против России любого оружия.
Происходящее в зоне проведения СВО также будет прямо влиять на новые подходы российского руководства к возможности применения ядерного оружия, отметил Караганов.
"Я думаю, нам необходимо еще год-два последить за обстановкой и действиями НАТО. Если блок и его киевские наемники по-прежнему будут бросать новые сотни и сотни тысяч людей в мясорубку и поставлять туда новые вооружения, то нам придется убыстрить движение вверх по лестнице эскалации — сдерживания — устрашения", - заявил он.
В этом случае, считает эксперт, Москва будет вынуждена принять решение о нанесении ядерных групповых ударов по странам, которые помогают Киеву. Но сначала, естественно, будут другие шаги, в том числе, вероятно, удары неядерными носителями, подчеркнул собеседник издания.
"Надеюсь, молюсь, работаю, чтобы до ядерного удара не дошло и наши западные обезумевшие соседи протрезвели. Потому что применение ядерного оружия — это тяжелый моральный урон, в том числе самим себе. Даже если это со стратегической точки зрения оправдано и даже выигрышно. К тому же преодоление ядерного порога может открыть ящик Пандоры", - сказал Караганов.
Сергей Караганов интервью
21 июня, 06:32
Сергей Караганов: Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига ЗападаМы будем бить по украинской армии, потому что она наемная, но наша главная цель — отрезвить и заставить отползти назад Запад, пока это возможно. В противном случае им придётся бежать с позором и огромными потерями
Он выразил надежду, что Россия ни перед чем не остановится, чтобы c территории Европы никогда больше не исходила угроза войны. Европа — это "исчадие зла для всего мира", резюмировал Караганов.
О том, почему РФ должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии - в материале издания Украина.ру РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США.
 
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