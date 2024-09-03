https://ukraina.ru/20240903/1057206075.html

Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России

Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России - 03.09.2024 Украина.ру

Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал изменения в ядерной доктрине страны. По его словам, это связано с курсом на эскалацию, который проводит Запад в связи с российской военной спецоперацией на Украине

2024-09-03T11:47

2024-09-03T11:47

2024-09-03T11:52

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Запад берет курс на эскалацию, Россия ответитКак рассказал Рябков, коррективы в ядерную доктрину будут вноситься с учетом опыта конфликтов последних лет.Он отметил, что данная работа продолжается, говорить о конкретных сроках ее завершения пока рано."Время завершения этой работы - вопрос достаточно непростой, с учетом того, что речь идет о важнейших аспектах обеспечения нашей национальной безопасности", - добавил Рябков.Замглавы МИД РФ делает подобные заявление не впервые. В июне этого года он рассказал, что ядерная доктрина должна быть "приведена в соответствие с текущими потребностями"."Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями", - заявил Рябков журналистам на полях совещания министров иностранных дел БРИКС.Он пояснил, что заранее объявлять о том, какие изменения претерпит ядерная доктрина России, не будут.Схожие заявления делал ранее и президент страны Владимир Путин.По его словам, "на Западе разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности"."И мы знаем, что в экспертных кругах Запада витает идея о том, что такие средства поражения можно было бы применять, и ничего особенно страшного в этом нет. Страшного, может быть, и нет, но на это мы обязаны обратить внимание, и мы обращаем на это внимание", - заявил Путин.Незадолго до этого, на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, глава государства напомнил, что применение ядерного оружия со стороны РФ, согласно доктрине, возможно в исключительных случаях и пока необходимости в этом нет.При этом он подчеркнул, что ядерная доктрина – "живой инструмент" и изменения в ней не исключены.Пока только в случае угрозы существованиюНынешняя ядерная доктрина России – часть более широкой военной доктрины страны, стратегии национальной безопасности государства.В 2010 году президент Дмитрий Медведев утвердил военную доктрину и подписал "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания до 2020 года".Тогда в этом документе было зафиксировано, что вероятность развязывания против РФ полномасштабной войны с применением обычных средств поражения и ядерного оружия снижается, однако военные опасности для страны на ряде направлений усиливаются.Главными угрозами 14 лет назад были: расширение НАТО, развертывание вероятным противником систем противоракетной обороны (ПРО), а также развертывание или наращивание иностранных военных контингентов у границ России. Ядерная доктрина предусматривала сохранение и развитие ядерной триады.Основополагающий пункт ядерной стратегии РФ гласит, что применение ядерного оружия возможно в случае агрессии против государства, когда под угрозу поставлено само его существование."Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - говорится в тексте.Решение о применении ядерного оружия принимает президент страны.Все эти пункты и положения были сохранены в 2020 году, когда решением Владимира Путина была утверждена новая редакция ядерной доктрины. Ключевое изменение, принятое четыре года назад – перечисление угроз, в отношении которых применяется ядерное сдерживание.Среди них: развертывание у границ РФ и ее союзников средств доставки ядерного оружия, развертывание потенциальным противником средств ПРО, ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных БПЛА и оружия направленной энергии (боевых лазеров).От возмездия к сдерживаниюПонятие ядерного сдерживания, которое появилось в редакции доктрины от 2020 года, представляет собой политику в отношении ядерного оружия, которая обесценивает применение таких вооружений.К такой стратегии ядерные державы пришли лишь в конце 1980-х гг. До этого концепции применения ядерного оружия менялись в зависимости от исторической ситуации. Так, в середине прошлого века США имели превосходство над Советским Союзом по ядерным вооружениям, а военное столкновение двух государств считалось делом времени.В этих условиях в Соединенных Штатах господствовала теория быстрой победы над СССР, которая могла бы быть достигнута с использованием всех видов вооружений, включая ядерное. Заокеанские стратеги разрабатывали конкретные планы нанесения ударов по объектам по всей территории Советского Союза, а ядерное оружие производилось усиленными темпами.Уже к началу 1960-х гг. ситуация изменилась, СССР нарастил свой ядерный потенциал, а в США перешли к концепции так называемого гибкого реагирования.Согласно ей, упор в гипотетическом военном конфликте должен был быть сделан на обычные вооружения, а ядерные удары должны были иметь ограниченный характер и нанесены исключительно в критический момент.Большую роль к переходу к ядерному сдерживанию сыграл Карибский кризис, когда мир стоял на грани широкомасштабной ядерной войны. Осознание пагубности такого конфликта для человечества привело ведущие мировые державы к пониманию необходимости недопущения применения ядерного оружия.Холодная война отсрочила воплощение этих идей на практике, однако в 1980-х постепенно начался переход на политику ядерного сдерживания. В упрощенном виде, если ранее ядерный конфликт казался неизбежным и противоборствующие страны разрабатывали планы по нанесению соответствующих ударов, то теперь такое развитие событий признавалось крайне нежелательным и гибельным.Основной принцип ядерного сдерживание – недопущение победы той или иной страны, которая применит ядерное оружие. Иными словами, государство, применившие такое вооружение, получит соизмеримый ответ и также превратится в руины.В рамках этой доктрины наращивание ядерных сил в первую очередь призвано держать потенциального противника в тонусе и гарантировать безопасность государства.Против ЕвропыО том, какие изменения может претерпеть российская ядерная доктрина, изданию Украина.ру рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов.По его мнению, в последние месяцы Европу готовят к полномасштабной войне с Россией. Воевать придется европейским странам, которые не имеют ядерного оружия, может быть, за исключением Франции, которая это оружие имеет, однако в не таком большом количестве.В случае такого конфликта, сценарий применения тактического ядерного оружия со стороны РФ является реалистичным, хотя бы потому, что в объединенной Европе живет полмиллиарда человек, а у нас 150 млн, отметил он.Даже исходя из этого, мы видим несопоставимость не в пользу России потенциалов, поэтому наши вероятные противники должны знать, что наша страна рассматривает такую опцию для защиты своей государственности, заявил Семибратов.В последнее время многие партнеры России стали вести себя недружественно в отношении нас. Поэтому Москва будет вынуждена пересмотреть свою ядерную доктрину, уверен директор Центра политической информации Алексей Мухин."Да, это перенацеливание. Уж извините нас, ребята, за такую прямоту и такой прагматизм. Если вы присоединяетесь к призывам США нанести России на Украине стратегическое поражение, будьте готовы, что ваши военные будут рассматривать в бинокль наши силы ядерного сдерживания", - заявил он в интервью Украина.ру.Одним из активных сторонников наращивания ядерного потенциала РФ, понижения порога применения ядерного оружия является научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.В интервью Украина.ру он ранее пояснил, почему считает ядерную эскалацию путем к предотвращению глобальной войны. По его словам, изменения в ядерной доктрине РФ могут содержать понижение ядерного порога, вернее, предоставление президенту права, не только реального и формального, для любых ударов возмездия в случае применения против России любого оружия.Происходящее в зоне проведения СВО также будет прямо влиять на новые подходы российского руководства к возможности применения ядерного оружия, отметил Караганов.В этом случае, считает эксперт, Москва будет вынуждена принять решение о нанесении ядерных групповых ударов по странам, которые помогают Киеву. Но сначала, естественно, будут другие шаги, в том числе, вероятно, удары неядерными носителями, подчеркнул собеседник издания."Надеюсь, молюсь, работаю, чтобы до ядерного удара не дошло и наши западные обезумевшие соседи протрезвели. Потому что применение ядерного оружия — это тяжелый моральный урон, в том числе самим себе. Даже если это со стратегической точки зрения оправдано и даже выигрышно. К тому же преодоление ядерного порога может открыть ящик Пандоры", - сказал Караганов.Он выразил надежду, что Россия ни перед чем не остановится, чтобы c территории Европы никогда больше не исходила угроза войны. Европа — это "исчадие зла для всего мира", резюмировал Караганов.О том, почему РФ должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии - в материале издания Украина.ру РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США.

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Павел Котов

эксклюзив, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, россия, владимир путин, сергей рябков, сша