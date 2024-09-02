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Путин о спецназе в зоне СВО: "Книжки можно написать об этом"
Путин о спецназе в зоне СВО: "Книжки можно написать об этом" - 02.09.2024 Украина.ру
Путин о спецназе в зоне СВО: "Книжки можно написать об этом"
Силах специальных операций – элитные подразделения российской армии в зоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Равнение на них и выбор "военного будущего" молодёжью похвален, заявил 2 сентября Владимир Путин
2024-09-02T13:21
2024-09-02T13:21
2024-09-02T13:21
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Президент России выступил на открытом уроке "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы с учителями и школьниками Путину задали вопрос о курсе подготовки к военной службе.Глава государства поблагодарил за вопрос и отметил благородство ученика школы № 7 Артёма Воробьева, думающего "о своем будущем, причем военном будущем, тем более что Вы упомянули о Силах специальных операций". "Это тот случай, когда можно сказать о том, что это элитные подразделения. И сейчас я, как никто другой, знаю, как наши военнослужащие сил спецопераций выполняют боевые задачи. Вы знаете, книжки можно написать об этом, вот реально. И надеюсь, что они будут написаны", - сказал президент.Он отметил, что в 2024 года в российских школах будут преподавать "Основы безопасности и защита Родины". В его рамках, сказал Путин, "очень многие вещи будут, надеюсь, поставлены на системную основу" - вдобавок к усилиям "Юнармии" и создаваемым кадетским училищам.Путин пообещал обязательно обсудить этот вопрос с заинтересованными."Современные силы спецоперации – это, кроме всего прочего, кроме внутренней мотивации, мужества, героизма, готовности к самопожертвованию с целью защиты Родины, высокотехнологичные подразделения. Они используют самые современные средства ведения вооруженной борьбы. Здесь нужна, конечно, хорошая подготовка. И интеллектуальная подготовка хорошая нужна, и физическая подготовка – такая, как у Вас", - отметил президент в общении с юношей. Также сегодня Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действийПодробнее о событиях дня в обзоре Украина в "Разговоре о важном" Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября
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новости, украина, россия, кремль, владимир путин, минобороны, сво, школа, школьники, образование
Новости, Украина, Россия, Кремль, Владимир Путин, Минобороны, СВО, Школа, школьники, образование
Путин о спецназе в зоне СВО: "Книжки можно написать об этом"
Силах специальных операций – элитные подразделения российской армии в зоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Равнение на них и выбор "военного будущего" молодёжью похвален, заявил 2 сентября Владимир Путин
Президент России выступил на открытом уроке "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы с учителями и школьниками Путину задали вопрос о курсе подготовки к военной службе.
Глава государства поблагодарил за вопрос и отметил благородство ученика школы № 7 Артёма Воробьева, думающего "о своем будущем, причем военном будущем, тем более что Вы упомянули о Силах специальных операций".
"Это тот случай, когда можно сказать о том, что это элитные подразделения. И сейчас я, как никто другой, знаю, как наши военнослужащие сил спецопераций выполняют боевые задачи. Вы знаете, книжки можно написать об этом, вот реально. И надеюсь, что они будут написаны", - сказал президент.
Он отметил, что в 2024 года в российских школах будут преподавать "Основы безопасности и защита Родины". В его рамках, сказал Путин, "очень многие вещи будут, надеюсь, поставлены на системную основу" - вдобавок к усилиям "Юнармии" и создаваемым кадетским училищам.
"Что касается средних и высших учебных заведений, то Министерство обороны и другие силовые ведомства, количество этих учебных заведений определяют, исходя из потребностей, чтобы не было перепроизводства специалистов и чтобы не было дефицита. Тем не менее Вы сейчас сказали о подготовке к этому военному будущему. Видимо, здесь что-то до конца не срабатывает, не хватает чего-то", - сказал президент.
Путин пообещал обязательно обсудить этот вопрос с заинтересованными.
"Современные силы спецоперации – это, кроме всего прочего, кроме внутренней мотивации, мужества, героизма, готовности к самопожертвованию с целью защиты Родины, высокотехнологичные подразделения. Они используют самые современные средства ведения вооруженной борьбы. Здесь нужна, конечно, хорошая подготовка. И интеллектуальная подготовка хорошая нужна, и физическая подготовка – такая, как у Вас", - отметил президент в общении с юношей.