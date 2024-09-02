Путин о спецназе в зоне СВО: "Книжки можно написать об этом" - 02.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240902/1057184882.html
Путин о спецназе в зоне СВО: "Книжки можно написать об этом"
Путин о спецназе в зоне СВО: "Книжки можно написать об этом" - 02.09.2024 Украина.ру
Путин о спецназе в зоне СВО: "Книжки можно написать об этом"
Силах специальных операций – элитные подразделения российской армии в зоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Равнение на них и выбор "военного будущего" молодёжью похвален, заявил 2 сентября Владимир Путин
2024-09-02T13:21
2024-09-02T13:21
новости
украина
россия
кремль
владимир путин
минобороны
сво
школа
школьники
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057063641_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c0e5e9aea128e0fb3281e00ca53e6bef.jpg
Президент России выступил на открытом уроке "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы с учителями и школьниками Путину задали вопрос о курсе подготовки к военной службе.Глава государства поблагодарил за вопрос и отметил благородство ученика школы № 7 Артёма Воробьева, думающего "о своем будущем, причем военном будущем, тем более что Вы упомянули о Силах специальных операций". "Это тот случай, когда можно сказать о том, что это элитные подразделения. И сейчас я, как никто другой, знаю, как наши военнослужащие сил спецопераций выполняют боевые задачи. Вы знаете, книжки можно написать об этом, вот реально. И надеюсь, что они будут написаны", - сказал президент.Он отметил, что в 2024 года в российских школах будут преподавать "Основы безопасности и защита Родины". В его рамках, сказал Путин, "очень многие вещи будут, надеюсь, поставлены на системную основу" - вдобавок к усилиям "Юнармии" и создаваемым кадетским училищам.Путин пообещал обязательно обсудить этот вопрос с заинтересованными."Современные силы спецоперации – это, кроме всего прочего, кроме внутренней мотивации, мужества, героизма, готовности к самопожертвованию с целью защиты Родины, высокотехнологичные подразделения. Они используют самые современные средства ведения вооруженной борьбы. Здесь нужна, конечно, хорошая подготовка. И интеллектуальная подготовка хорошая нужна, и физическая подготовка – такая, как у Вас", - отметил президент в общении с юношей. Также сегодня Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действийПодробнее о событиях дня в обзоре Украина в "Разговоре о важном" Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября
украина
россия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057063641_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78d998fd76e94919b24d86ef29efb676.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, кремль, владимир путин, минобороны, сво, школа, школьники, образование
Новости, Украина, Россия, Кремль, Владимир Путин, Минобороны, СВО, Школа, школьники, образование

Путин о спецназе в зоне СВО: "Книжки можно написать об этом"

13:21 02.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
Вручение госнаград военнослужащим группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Силах специальных операций – элитные подразделения российской армии в зоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Равнение на них и выбор "военного будущего" молодёжью похвален, заявил 2 сентября Владимир Путин
Президент России выступил на открытом уроке "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы с учителями и школьниками Путину задали вопрос о курсе подготовки к военной службе.
Глава государства поблагодарил за вопрос и отметил благородство ученика школы № 7 Артёма Воробьева, думающего "о своем будущем, причем военном будущем, тем более что Вы упомянули о Силах специальных операций".
"Это тот случай, когда можно сказать о том, что это элитные подразделения. И сейчас я, как никто другой, знаю, как наши военнослужащие сил спецопераций выполняют боевые задачи. Вы знаете, книжки можно написать об этом, вот реально. И надеюсь, что они будут написаны", - сказал президент.
Он отметил, что в 2024 года в российских школах будут преподавать "Основы безопасности и защита Родины". В его рамках, сказал Путин, "очень многие вещи будут, надеюсь, поставлены на системную основу" - вдобавок к усилиям "Юнармии" и создаваемым кадетским училищам.
"Что касается средних и высших учебных заведений, то Министерство обороны и другие силовые ведомства, количество этих учебных заведений определяют, исходя из потребностей, чтобы не было перепроизводства специалистов и чтобы не было дефицита. Тем не менее Вы сейчас сказали о подготовке к этому военному будущему. Видимо, здесь что-то до конца не срабатывает, не хватает чего-то", - сказал президент.
Путин пообещал обязательно обсудить этот вопрос с заинтересованными.
"Современные силы спецоперации – это, кроме всего прочего, кроме внутренней мотивации, мужества, героизма, готовности к самопожертвованию с целью защиты Родины, высокотехнологичные подразделения. Они используют самые современные средства ведения вооруженной борьбы. Здесь нужна, конечно, хорошая подготовка. И интеллектуальная подготовка хорошая нужна, и физическая подготовка – такая, как у Вас", - отметил президент в общении с юношей.
Также сегодня Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий
Подробнее о событиях дня в обзоре Украина в "Разговоре о важном" Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября
 
НовостиУкраинаРоссияКремльВладимир ПутинМинобороныСВОШколашкольникиобразование
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:03"Пытаюсь уберечь вас": Лукашенко назвал СВО войной союзников России и её противников
14:44Победа "пропутинской" партии в ФРГ. Германист оценил шансы оппозиции сформировать правительство
14:43Обыкновенный фашизм. Дмитрий Киселев о том, что происходит на Украине
14:39Лукашенко предупредил: "Будет как с Павлом Дуровым во Франции"
14:31Курский крах "ястреба" Зеленского. Атака на Россию сделала Украину агрессором
14:31Румыния передаст Украине одну из двух рабочих систем ПВО Patriot
14:31Преследуемого на Украине депутата Дмитрука заметили в Лондоне
13:52Путин едет в Монголию: экономические проекты и память о Халхин-Голе
13:47"Мы слишком сильны, слишком самостоятельны": Лавров объяснил причину русофобии Запада
13:47Украинского художника не выпускают на собственную выставку в Великобританию
13:21Путин о спецназе в зоне СВО: "Книжки можно написать об этом"
13:20Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины
13:00Украина в "Разговоре о важном" Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября
12:45Украина запросила аварийную помощь у пяти стран – "Укрэнерго"
12:32Феномен Харрис. Или смех без причины…
12:14Хочу жить в России! Это страна возможностей, - переселенка из Латвии Виктория Екатерина Рыбина
12:00Мы должны гордиться своей историей, это очень важно для будущего - Путин
11:59Путин объяснил, зачем ВСУ пошли на провокацию в Курской области
11:58Руссий язык объединят Россию в единый организм – Путин
11:57Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий
Лента новостейМолния