Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий - 02.09.2024 Украина.ру
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Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий
Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий - 02.09.2024 Украина.ру
Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий
Президент России Владимир Путин объяснил, почему действующие власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий. Об этом он рассказал 2 сентября на открытом уроке "Разговор о важном" в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла
2024-09-02T11:57
2024-09-02T11:57
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власти украины
выборы
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Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы, сказал Путин.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Подробнее о нелегитимности Зеленского - в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, владимир путин, владимир зеленский, власти украины, выборы
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, власти Украины, выборы

Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий

11:57 02.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин объяснил, почему действующие власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий. Об этом он рассказал 2 сентября на открытом уроке "Разговор о важном" в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла
Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы, сказал Путин.
"Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области", - сказал Путин.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Подробнее о нелегитимности Зеленского - в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинВладимир Зеленскийвласти Украинывыборы
 
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