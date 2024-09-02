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Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий

Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий - 02.09.2024 Украина.ру

Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий

Президент России Владимир Путин объяснил, почему действующие власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий. Об этом он рассказал 2 сентября на открытом уроке "Разговор о важном" в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла

2024-09-02T11:57

2024-09-02T11:57

2024-09-02T11:57

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Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы, сказал Путин.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Подробнее о нелегитимности Зеленского - в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, владимир путин, владимир зеленский, власти украины, выборы