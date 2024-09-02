https://ukraina.ru/20240902/1057184442.html

Украина в "Разговоре о важном" Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября

Украина в "Разговоре о важном" Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября - 02.09.2024 Украина.ру

Украина в "Разговоре о важном" Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентября

Президент России Владимир Путин провёл открытый урок "Разговор о важном", во время которого коснулся и украинской темы. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-09-02T13:00

2024-09-02T13:00

2024-09-02T13:39

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курская область

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Открытый урок "Разговор о важном" президент России Владимир Путин провёл средней общеобразовательной школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле, где ответил на вопросы школьников. Полное видео урока доступно на сайте РИА "Новости".Говоря об освобождении Донбасса, Путин подчеркнул, что российские военные за последнее время достигли значительных успехов."Теперь речь идёт не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские Вооружённые силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами", — подчеркнул президент России.При этом Путин отметил, что Россия не может позволить, чтобы рядом с ней создавали враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы против неё и постоянно пытаются дестабилизировать РФ.Президент России указал: своими действиями в зоне СВО РФ защищает и жителей Донбасса, и "наше общее будущее, будущее России".Коснулся Путин и вторжения в Курскую область. По его словам, делая это, киевский режим безуспешно рассчитывал помешать освобождению Россией Донбасса."Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачи, которую противник ставил перед собой — остановить наше наступление в Донбассе, — он не достиг", — отметил Путин.Он также рассказал, что нападением на Курскую область украинское руководство пыталось сорвать возможность завершения боевых действий, что для политиков в Киеве опасно."Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области", — объяснил школьникам Путин.По его словам, со временем у киевского режима возникнет желание "действительно, не на словах, а на деле", переходить к переговорам и завершить конфликт мирными средствами."Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом", - подчеркнул президент России.Путин также сообщил, что Россия сейчас думает о школьниках из Курской, Брянской и Белгородской областей, которым приходится заниматься онлайн либо учиться в других коллективах."Безусловно, страна, наши Вооружённые силы сделают всё для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась", - подчеркнул Путин.Он отметил, что "уверен, так и будет, не может быть никаких сомнений".Удары и налётыУтром 2 сентября Минобороны РФ рассказало об отражённых за ночь украинских атаках."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа. Один БПЛА сбит над территорией Белгородской области и один – над акваторией Чёрного моря", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 17 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 2 обстрела, на горловском направлении — 15 обстрелов, выпустив в общей сложности 57 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц, в т.ч. 5 детей: 2 девочек 2012 года рождения, девочки-подростка 2010 года рождения и 2 мальчиков-подростков 2010 года рождения.Огнём ВСУ повреждены 8 жилых домостроений и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 38 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 38 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 3; Великая Лепетиха — 12; Малая Кардашинка — 4; Новая Каховка — 3; Алёшки — 4; Каховка — 5; Старая Збурьевка — 2; Подстепное — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Корсунка, Днепряны и Новая Збурьевка.Утром 2 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгороде в результате двух воздушных атак ранены 11 мирных жителей, в том числе два ребёнка. В больницы Белгорода госпитализированы 9 раненых, двоим оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение продолжат амбулаторно. В тяжёлом состоянии пятеро пострадавших, из них двое детей. В детской областной клинической больнице двум мальчикам проведены операции, сегодня они будут переведены для дальнейшего лечения в Москву. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В городе выбито остекление в 175 квартирах в 40 МКД. Повреждены 33 частных дома, 94 автомобиля, 3 социальных объекта. Также пожарные оперативно потушили один автомобиль, балкон в одной из квартир многоквартирного дома и сухую траву", - указывалось в сводке.В Белгородском районе посёлки Майский и Дубовое, сёла Журавлёвка, Отрадное, Петровка, Репное, Шагаровка и Ясные Зори подверглись 2 воздушным атакам, также по территории выпущено 4 беспилотника."В селе Шагаровка погиб один мирный житель. Вчера были ранены двое: один мужчина пострадал на участке автодороги Ясные Зори — Никольское, второй — в посёлке Майский. Мужчину, который был ранен на дороге, госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Раненого из Майского после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Сегодня в результате воздушной атаки в посёлке Дубовое ранена женщина. Бригадой СМП она доставлена в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. За прошедшие сутки повреждены 13 частных домов, 5 квартир в 4 МКД, 17 автомобилей и один социальный объект. Огнём уничтожены 4 автомобиля. В селе Шагаровка Белгородского района от падения осколков загорелась сухая трава, в посёлке Дубовое — два дома, в посёлке Майский — один дом, пожарные оперативно потушили очаги возгорания", - писал Гладков.В Борисовском районе по сёлам Байцуры и Грузское выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и 3 беспилотника. В селе Байцуры повреждены 2 частных дома.В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела с помощью 8 боеприпасов произошёл пожар в трёх частных домовладениях — силами добровольной пожарной команды очаги возгорания ликвидированы.В Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось атакам 5 беспилотников. Повреждены 2 частных дома, 3 автомобиля и линия электропередачи.В Краснояружском районе по сёлам Репяховка и Староселье выпущено 18 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Повреждений нет."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка и Пристень выпущено 45 боеприпасов, совершены атаки с помощью 3 БПЛА, один из которых был сбит. Пострадали 5 мирных жителей, из них в областную клиническую больницу госпитализированы двое раненых, троим оказана медицинская помощь, лечение будут проходить амбулаторно. В тяжёлом состоянии женщина, врачами оказывается вся необходимая помощь. Повреждены 17 частных и 7 многоквартирных домов. Огнём уничтожены гараж на территории частного дома и 6 автомобилей. Повреждены 15 автомобилей, комбайн, социальный объект, 5 промышленных предприятий, коммерческое здание, гаражный кооператив, линии электро- и газоснабжения", - отмечалось в сводке.Позднее Гладков сообщил об атаке Шебекино двумя беспилотниками ВСУ."В результате атаки одного беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением мягких тканей спины бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Второй беспилотник ударил по парковке коммерческого предприятия, вследствие чего три легковых автомобиля получили повреждения", - отмечал губернатор.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи дважды предупреждал о ракетной опасности. В самом регионе идут ожесточённые бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О последствиях потери Красноармейска для Украины - в статье Ивана Лизана "Дальше — хуже: что ждёт украинскую металлургию после Покровска".

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хроники, эксклюзив, россия, украина, владимир путин, вячеслав гладков, алексей смирнов (губернатор), курская область, вооруженные силы украины