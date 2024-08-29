https://ukraina.ru/20240829/1057109491.html

Нелегитимная Украина и грядущее обострение, похитители людей. Главное на Украине на утро 29 августа

Нелегитимная Украина и грядущее обострение, похитители людей. Главное на Украине на утро 29 августа - 29.08.2024 Украина.ру

Нелегитимная Украина и грядущее обострение, похитители людей. Главное на Украине на утро 29 августа

Истёк срок полномочий Верховной Рады Украины, таким образом, в стране нет легитимных органов власти. В связи с этим эксперты опасаются обострений на линии фронта. Украинские военные охотятся за мирными жителями Курской области

2024-08-29T09:32

2024-08-29T09:32

2024-08-29T09:32

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В среду, 28 августа истёк срок полномочий украинского парламента. Ранее, 20 мая, свою легитимность утратил президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом, на настоящий момент в стране нет легитимных органов власти.Знают об истечении полномочий Верховной Рады и на Украине."Исходя из цепной реакции кризиса легитимности, полномочия Рады истекут 28 августа. Продлить их можно только продлевая военное положение, но указ об этом должен вносить в Раду президент. Продлить полномочия Рады можно объявив выборы, которые должны пройти в 60-тидневный срок (некоторые юристы считают, что в 90-тодневный). То есть, либо 1 ноября, либо 1 декабря. Я склоняюсь к тому, что выборы пройдут в декабре – после выборов в США. А что вы думаете?" - писал в своём телеграм-канале народный депутат Украины Александр Дубинский 9 июля.Позднее историк, политолог и политконсультант Лев Вершинин сообщил, что после истечения срока полномочий Верховной Рады на Украине будет серьёзное обострение."Есть вещи, которые я не в праве говорить. Вот так вот чётко — не в праве, потому что мне этого права не дали те, кто мне это говорил. Но вот вам несколько паззликов, составляйте: на сегодняшний день в глазах Москвы Зеленский нелегитимен. Раз. Что бы он ни подписал далее неизбежно будет оспорено потому, что его хозяева, когда его сменят — а его сменят — скажут: "А что такое? Мы не обязаны. Он же был нелегитимен!" "А как же?" "А вот так!". Москва ничего не будет подписывать с Зеленским. Теоретически до 29 августа Москва может сесть за стол переговоров со Стефанчуком, но этот вариант исключён категорически. Уже понятно, что там Зеленский зажал всех. После 29 августа на Украине нет легитимной власти, кроме как власть на местах. Этого ждут. Я не раз говорил: если вдруг после 1 сентября Москва заявит о готовности сесть за стол переговоров с Зеленским, включайте Шопена. Но я не верю и не вижу, как это может быть", - заявил он 27 июля.Вершинин тогда подчеркнул, что не в праве говорить подробности, но отметил, что его высокопоставленные источники ожидают серьёзных обострений на фронте."В период с 1 сентября до 15 октября как максимум люди, которым я доверяю, ждут серьёзных обострений событий. Почему? Сейчас группа Камалы [Харрис] не ставит на примирение. Им нужно реальное большое обострение. А у Трампа все всё понимают и у них есть свои "Джокеры" в рукаве, которые способны теоретически остановить этот накат. Т.е. ещё раз: почему 1 сентября? Потому что после 1 сентября Россия не сможет, даже если захочет, садиться за переговорный стол хотя бы даже формально с Киевом. Там не будет с её точки зрения легитимной власти. А в период с 1 сентября до 15-16 октября возможно очень серьёзное обострение, которое выведет конфликт на совершенно новый уровень. Возможно, это будет связано с разрешением бить по России куда хотят и чем хотят. Но для этого надо совсем устранить дедушку Байдена. Вот вам маркер: если дедушка Байден случайно умрёт до выборов, ну, значит, будет война серьёзная потому, что Камале до выборов нужно как-то себя проявить. А как-то себя проявить она может только в роли действующего президента", - указывал Вершинин.Это заявление он сделал до вторжения ВСУ в Курскую область. Уже после вторжения Вершинин указал, что по-прежнему придерживается прогноза. По его словам, скорее всего Украина попытается атаковать на южном направлении, а также открыть ещё один фронт на своих северо-восточных рубежах."Я практически уверен, нет, я не могу быть убеждён, но сейчас все об этом пишут и я не буду оригинален: в течение конца августа — начала сентября <...> Украина нанесёт несколько ударов. Я допускаю, что эти удары будут нанесены по Белгородской и Брянской области большими, но ограниченными силами. Я почти не сомневаюсь, что будет произведена масштабная атака на Крым с применением максимума накопленных Украиной ракет, с попыткой прорваться через Энергодар на Мелитополь и обрезать коридор. С попыткой захватить две косы: Кинбурнскую и Тендровскую. Людей там не пожалеют", - отметил Вершинин 24 августа.Позднее, 28 августа, ветеран СВО, медиатехнолог военкор Илья Янсен обратил внимание на стремительное отступление ВСУ на донецком направлении."Мне не нравится то, что украинские военные так легко отступают на Донбассе, да ещё и во весь голос орут о своих провалах и что Курск был просто отвлечением от других направлений. "Не бросай меня в терновый куст" На тех направлениях, где мы сейчас успешно наступаем украинцы буквально сдают нам ключевые города, уводя резервы подальше", - отметил Янсен.По его словам, вполне возможно Украина готовит ряд атак."Кажется, противник смирился с военным поражением и решил действовать несколько иным путем. Если я прав – они будут концентрироваться не на защите своей территории, а на нанесении нам все более и более болезненных ударов – как военными, так и террористическими методами. То есть карту красить мы будем весьма бодро, а они сосредоточатся на расшатывании нашего общества, терактах, ударах по инфраструктуре и попытках атаковать наши "старые" территории. В общем, мне не так радостно как вам, ребята. Я за эти годы уже отучился недооценивать противника", - подытожил он.Ряд экспертов указал на то, что украинские военные попытаются взять под контроль либо Запорожскую, либо Курскую АЭС.В среду, 28 августа, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что в атомград Курчатов ограничили въезд."Уважаемые куряне! Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за исполнением данного решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах", - отметил он.По словам Смирнова, жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района.Похитители людейУкраинские военные похищают мирных жителей Курской области, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?" — отметил Мирошник.Он охарактеризовал действия украинских подразделений как террористические."Они не придерживаются каких-либо норм, чтобы известить близких, родственников, власти о том, что эти люди находятся у них по какой-то причине. Это всё скрывается, это необходимо находить какими-то обходными маневрами", — отметил дипломат.По словам Мирошника, этой темой сейчас занимается Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова."Сейчас есть предварительные списки, но, увы, они не окончательные. Людей, которых, по нашим данным, выкрали украинские боевики и судьба которых неизвестна. Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении", — отметил Мирошник.Ранее в сеть попало видео, как украинские военные заталкивают в кузов своего грузовика не только пленных солдат, но мирных жителей Курской области. Видео было взято с камеры одного из украинских военных — разведчика 61-й омбр Виталия Панченко."Это пехота взяла в плен срочников. И три человека там были гражданские. Как я понял, они там в гости к кому-то приехали или что. Наша задача была приехать и перевезти, и сдать их ВСП. Это военная служба правопрорядка", - рассказывал пленённый Панченко.Он отметил, что не знает, зачем гражданских взяли в плен.О людоловах, но уже на территории самой Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Пан Зеленский и его беглые холопы. Как на Украине хотят возвращать соотечественников"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, курская область, владимир зеленский, родион мирошник, верховная рада, рада, вооруженные силы украины, москва