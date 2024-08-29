https://ukraina.ru/20240829/1057107903.html

Пан Зеленский и его беглые холопы. Как на Украине хотят возвращать соотечественников

Пан Зеленский и его беглые холопы. Как на Украине хотят возвращать соотечественников - 29.08.2024 Украина.ру

Пан Зеленский и его беглые холопы. Как на Украине хотят возвращать соотечественников

На днях Владимир Зеленский вновь озаботился на словах численностью украинцев, которую он неуклонно сокращает, бросая их на убой. Во вторник 27 августа на пресс-конференции он заявил, хотел бы, чтобы украинцы вернулись домой, но "без принуждения".

2024-08-29T07:00

2024-08-29T07:00

2024-08-29T07:01

эксклюзив

украина

польша

германия

владимир зеленский

денис шмыгаль

василий сидоренко

bloomberg

нацбанк

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103351/00/1033510024_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_b53ded4b6a58fc3aed4bddb2b9b4f947.jpg

При этом на той же конференции, буквально через несколько минут, он же сказал, что Украина имеет определенные договоренности с Польшей по возвращению из-за границы тех, кто незаконно выехал из страны. То есть возвращают их именно принудительно, поэтому и беглецы сейчас предпочитают переходить венгерскую и румынскую границы, но не польскую.20 августа издание Bloomberg сообщало, что Зеленский просил лидеров европейских стран помочь вернуть в Украину мужчин призывного возраста — однако понимания у них не встретил. Издание отмечало, что большая часть Центральной и Восточной Европы испытывает недостаток работников, поэтому Польша и Чехия, не хотят терять украинцев. Во многих польских и чешских строительных и транспортных компаниях украинцы составляют около 30% работников."Строительная отрасль, например, полностью остановилась бы без украинских рабочих", — рассказывал Bloomberg чешский бизнесмен Томаш Проуза.Согласно прогнозу Нацбанка Украины, еще 400 тысяч человек покинут страну в текущем 2024 году.Ради возвращения 7,5 миллионов граждан Украины Зеленский намерен создать осенью новый институт, так как украинский МИД не справляется с этой работой. Он добавил, что одно из направлений, которым должно заниматься это ведомство, — это дать им работу на Украине.Премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции отметил, что с 2022 года Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест.В тот же день киевский зоопарк опубликовал список вакансий, предлагая работу с зарплатой менее $100. Слесарям, администраторам, охранникам предлагают зарплату на уровне 3000 гривен, а врача-ветеринара ищут на оклад 1 650 гр (3500 р.). Очевидно, что искать работников им придется долго.До конца военного положения на Украине заморожены зарплаты большинству работников, но цены при этом неумолимо растут. Проще говоря, анонсированное новое министерство должно будет уговаривать украинцев возвращаться домой, чтобы получать в несколько раз меньше.Зеленский на пресс-конференции заявил, что без возвращения 7,5 миллионов украинцев некому будет кормить 10,5 миллионов пенсионеров. Однако реальная причина – сокращение налоговой базы, налоговых поступлений и, соответственно, возможности возвращать западные кредиты. Очевидно, что новые поступления в бюджет пойдут отнюдь не на пенсионеров, так как военные расходы и требования кредиторов стоят в приоритете.На той же пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил принцип "воюй или работай", который должен применяться ко всем украинцам. На основе этой формулы украинцев, видимо, и будут завлекать назад на родину.Зеленский также на конференции призвал европейцев не тратить деньги на украинских беженцев, а отправить их домой. По его словам, для ЕС такой шаг стал бы политически выгодным. Иными словами, семья украинских беженцев где-нибудь в Германии должна быть "благодарна" Зеленскому лично, если ей сократят пособие.Обычно власти государства и его дипломатические ведомства стараются облегчить пребывание своих граждан заграницей. От Зеленского же можно ожидать, что он потребует лишать украинских беженцев медицинской страховки и выселять из хостелов.Украинский журналист Владислав Сидоренко пишет, что вернуть украинцев хотят, чтобы на родине их задушить налогами, которые планируют резко повысить. "Вернуть, чтобы обложить данью и обеспечивать пенсионеров. Все. Никакого индивидуального счастья для тех, кто вернется. Кормить пенсионеров. Ну и обеспечивать чиновничью рать во главе с Гетманцевым [глава налогового комитета]. Кажется, я уже о таком читал в книгах… крепостное право называлось", - пишет Сидоренко.Зеленский действительно относится к гражданам Украины, как к своей собственности, которая должна приносить прибыль. Еще в 2022 году он рассказывал в интервью Washington Post, почему не предупреждал украинцев о грядущих боевых действиях: "Тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года".Вернуть украинцев из Европы, согласно Зеленскому, необходимо еще и потому, что там они находятся вне зоны действия украинской русофобской пропаганды. "Людям за границей меняют мышление, они не знают, кто враг в этой войне", - сетовал Зеленский. Меняют им мышление, очевидно, в Польше и Германии, странах, которые вряд ли можно назвать пророссийскими.Украинский telegram-канал "Рубикон" пишет, что в данном случае его волнует сохранение собственной власти. "Вдумайтесь, по сути он говорит, что их нужно вернуть в Украину, так как, пребывая за её пределами, они перестают верить в господствующие в украинском информационном поле нарративы, тем самым лишая поддержки самого Зеленского и продолжения его президентства на неограниченный срок", - комментирует "Рубикон", резюмируя что все призывы Владимира Зеленского вернуть украинских беженцев из Европы останутся без ответа.Однако создать новое министерство и еще ряд институтов для возвращения, конечно, можно. Там будет министр, заместители министров, патронатная служба, госсекретарь, департаменты, управления, отделы. Водители и автопарк, который нужно заправлять. Огромное здание в центре города, которое нужно обслуживать, зарплаты, оклады, надбавки. Они будут пожирать скудные бюджетные средства, как никому не нужные украинские администрации Крыма, Мариуполя, Мелитополя и Луганска.Тем не менее, украинским мужчинам в возрасте до 60 лет, которые пребывают в соседних с Украиной странах, следует задуматься о том, что Зеленский когда-нибудь может добиться их выдачи. Все-таки в мире еще достаточно государств, откуда, как в свое время с Дона, выдачи нет.Более подробно о ближайших планах украинской власти - в статье Василия Стоякина "Зеленский и план перемоги. Адова дорога благих пожеланий"

украина

польша

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, польша, германия, владимир зеленский, денис шмыгаль, василий сидоренко, bloomberg, нацбанк, мид