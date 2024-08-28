https://ukraina.ru/20240828/1057093689.html
Выбьют ли из Дурова ключи ТГ и что будет дальше – разработчик сайта президента России Геллер
Выбьют ли из Дурова ключи ТГ и что будет дальше – разработчик сайта президента России Геллер - 28.08.2024 Украина.ру
Выбьют ли из Дурова ключи ТГ и что будет дальше – разработчик сайта президента России Геллер
Главный разработчик сайта Президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер в эфире... Украина.ру, 28.08.2024
2024-08-28T14:07
2024-08-28T14:07
2024-08-28T14:07
видео
россия
франция
сша
павел дуров
евгений геллер
telegram
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спецслужба
спецоперация
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Главный разработчик сайта Президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер в эфире Украина.ру прокомментировал арест разработчика Тelegram Павла Дурова и риски закрытия TГ, а также рассказал о проблемах и о перспективах российских мессенджеров и видеоплатформ. 00:44 - об аресте разработчика ТГ Павла Дурова; 01:33 - о вероятности отключения Telegram; 03:17 - о разработке отечественных аналогов Telegram; 04:10 - о безопасности информационного пространства; 04:48 - о замедлении Youtube в России; 06:49 - о монетизации на российских видеоплатформах; 07:56 - о судьбе Youtube в России; 10:31 - какие выводы стоит сделать из ареста Павла Дурова; 11:34 - какова основная цель ареста Павла Дурова. *в интервью упоминается социальная сеть Instagram - продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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видео, россия, франция, сша, павел дуров, евгений геллер, telegram, youtube, спецслужба, спецоперация, сво, свобода слова, видеоблоги, информационная война, информационная безопасность, информация, видео
Видео, Россия, Франция, США, Павел Дуров, Евгений Геллер, Telegram, Youtube, спецслужба, Спецоперация, СВО, свобода слова, видеоблоги, информационная война, информационная безопасность, информация
Выбьют ли из Дурова ключи ТГ и что будет дальше – разработчик сайта президента России Геллер
Главный разработчик сайта Президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер в эфире Украина.ру прокомментировал арест разработчика Тelegram Павла Дурова и риски закрытия TГ, а также рассказал о проблемах и о перспективах российских мессенджеров и видеоплатформ.
00:44 - об аресте разработчика ТГ Павла Дурова;
01:33 - о вероятности отключения Telegram;
03:17 - о разработке отечественных аналогов Telegram;
04:10 - о безопасности информационного пространства;
04:48 - о замедлении Youtube в России;
06:49 - о монетизации на российских видеоплатформах;
07:56 - о судьбе Youtube в России;
10:31 - какие выводы стоит сделать из ареста Павла Дурова;
11:34 - какова основная цель ареста Павла Дурова.
*в интервью упоминается социальная сеть Instagram - продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ