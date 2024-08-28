https://ukraina.ru/20240828/1057093689.html

Выбьют ли из Дурова ключи ТГ и что будет дальше – разработчик сайта президента России Геллер

Выбьют ли из Дурова ключи ТГ и что будет дальше – разработчик сайта президента России Геллер - 28.08.2024 Украина.ру

Выбьют ли из Дурова ключи ТГ и что будет дальше – разработчик сайта президента России Геллер

Главный разработчик сайта Президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер в эфире... Украина.ру, 28.08.2024

2024-08-28T14:07

2024-08-28T14:07

2024-08-28T14:07

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Главный разработчик сайта Президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер в эфире Украина.ру прокомментировал арест разработчика Тelegram Павла Дурова и риски закрытия TГ, а также рассказал о проблемах и о перспективах российских мессенджеров и видеоплатформ. 00:44 - об аресте разработчика ТГ Павла Дурова; 01:33 - о вероятности отключения Telegram; 03:17 - о разработке отечественных аналогов Telegram; 04:10 - о безопасности информационного пространства; 04:48 - о замедлении Youtube в России; 06:49 - о монетизации на российских видеоплатформах; 07:56 - о судьбе Youtube в России; 10:31 - какие выводы стоит сделать из ареста Павла Дурова; 11:34 - какова основная цель ареста Павла Дурова. *в интервью упоминается социальная сеть Instagram - продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ

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