https://ukraina.ru/20240828/1057083596.html

Мы вас сковырнем: эксперт о том, когда ВСУ сбегут из Донбасса и будут "есть около Суджи лошадиное мясо"

Мы вас сковырнем: эксперт о том, когда ВСУ сбегут из Донбасса и будут "есть около Суджи лошадиное мясо" - 28.08.2024 Украина.ру

Мы вас сковырнем: эксперт о том, когда ВСУ сбегут из Донбасса и будут "есть около Суджи лошадиное мясо"

Нельзя позволить ВСУ расширить плацдарм в Курской области. Надо держаться зубами за любой клочок территории. Неслучайно туда подтянули ЗРК "Бук-М3", который не позволил ВСУ добить авиабомбами третий мост через Сейм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-08-28T05:30

2024-08-28T05:30

2024-08-28T05:30

новости

курская область

донбасс

сейм

владимир путин

владимир зеленский

наступление

сво

всу

зрк бук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056714507_0:75:2500:1481_1920x0_80_0_0_e1bfa2d94918bfbd8461a4d17edabc6c.jpg

Сейчас задача российской армии – дотянуть до конца августа. Потому что именно в этом месяце мы сталкиваемся с несчастьями. Может быть, это связано с тем, что все в отпусках и народ расслабляется, иронично отметил эксперт.Нельзя позволить ВСУ расширить плацдарм в Курской области. Надо держаться зубами за любой клочок территории. Неслучайно туда подтянули ЗРК "Бук-М3", который не позволил противнику добить планирующими бомбами третий мост через Сейм, рассказал он.Украина и Запад полагали, что президент России Владимир Путин отреагирует на это вторжение как Зеленский: всех уволит и начнет снимать войска с Донбасса. Но получилось совсем не так и Россия решила играть в долгую, подчеркнул Мощанский."Мы вас сковырнем через несколько месяцев. Вы еще будете лошадиное мясо есть около Суджи. А сейчас мы вышибем вас из центрального Донбасса и продвинемся в западный. Больше вы его никогда не увидите", - констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руО том, почему на Украину идет далеко не вся сумма американского транша - в интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240827/1057081545.html

курская область

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, донбасс, сейм, владимир путин, владимир зеленский, наступление, сво, всу, зрк бук, плацдарм