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Мы вас сковырнем: эксперт о том, когда ВСУ сбегут из Донбасса и будут "есть около Суджи лошадиное мясо"
Мы вас сковырнем: эксперт о том, когда ВСУ сбегут из Донбасса и будут "есть около Суджи лошадиное мясо" - 28.08.2024 Украина.ру
Мы вас сковырнем: эксперт о том, когда ВСУ сбегут из Донбасса и будут "есть около Суджи лошадиное мясо"
Нельзя позволить ВСУ расширить плацдарм в Курской области. Надо держаться зубами за любой клочок территории. Неслучайно туда подтянули ЗРК "Бук-М3", который не позволил ВСУ добить авиабомбами третий мост через Сейм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-08-28T05:30
2024-08-28T05:30
2024-08-28T05:30
новости
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Сейчас задача российской армии – дотянуть до конца августа. Потому что именно в этом месяце мы сталкиваемся с несчастьями. Может быть, это связано с тем, что все в отпусках и народ расслабляется, иронично отметил эксперт.Нельзя позволить ВСУ расширить плацдарм в Курской области. Надо держаться зубами за любой клочок территории. Неслучайно туда подтянули ЗРК "Бук-М3", который не позволил противнику добить планирующими бомбами третий мост через Сейм, рассказал он.Украина и Запад полагали, что президент России Владимир Путин отреагирует на это вторжение как Зеленский: всех уволит и начнет снимать войска с Донбасса. Но получилось совсем не так и Россия решила играть в долгую, подчеркнул Мощанский."Мы вас сковырнем через несколько месяцев. Вы еще будете лошадиное мясо есть около Суджи. А сейчас мы вышибем вас из центрального Донбасса и продвинемся в западный. Больше вы его никогда не увидите", - констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руО том, почему на Украину идет далеко не вся сумма американского транша - в интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240827/1057081545.html
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новости, курская область, донбасс, сейм, владимир путин, владимир зеленский, наступление, сво, всу, зрк бук, плацдарм
Новости, Курская область, Донбасс, сейм, Владимир Путин, Владимир Зеленский, наступление, СВО, ВСУ, ЗРК Бук, плацдарм
Мы вас сковырнем: эксперт о том, когда ВСУ сбегут из Донбасса и будут "есть около Суджи лошадиное мясо"
Нельзя позволить ВСУ расширить плацдарм в Курской области. Надо держаться зубами за любой клочок территории. Неслучайно туда подтянули ЗРК "Бук-М3", который не позволил ВСУ добить авиабомбами третий мост через Сейм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский