https://ukraina.ru/20240823/1057005211.html

Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск

Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск - 23.08.2024 Украина.ру

Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск

Если бы мы вели себя так же, как украинское руководства, нам надо было бы захватить больше территорий, чем мы на них претендуем. В этом случае киевский режим согласился бы на переговоры, и это была бы для нас победа

2024-08-23T05:54

2024-08-23T05:54

2024-08-23T05:54

интервью

украина

донбасс

курская область

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

служба внешней разведки

"ахмат"

f-16

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Понятно, что мы не будем уподобляться этим боевым клоунам. Но нашей власти надо понимать уровень мышления этих людей. Мы все время думаем, что они сделают для Украины какое-то благо, а они хотят лишь удержаться у власти еще пару месяцев, чтобы наворовать. И больше ничего, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья МощанскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСудя по информации из открытых источников, ВС РФ удалось немного угомонить ВСУ в Курской области, однако они продолжают хулиганить на границе. В частности, на днях была отражена атака крупной ДРГ, которая пыталась зайти на территорию Брянской области. Кроме того, в СМИ всерьез обсуждается угроза атаки противника на Запорожском направлении вдоль Каховского водохранилища и попыткой захвата Энергодара. А тем временем наши войска продолжают давить врага в Донбассе, завязав бои за три пригорода Красноармейска (Селидово, Гродовка и Новогродовка).- Илья Борисович, в общем, ничего непонятно, но очень интересно.- Ситуация в Курской области вписывается в мой любимый рассказ Гашека "Как я был комендантом Бугульмы". Когда главному герою сообщили, что белые прорвали фронт красных, он предложил тоже выйти им в тыл и доложил Реввоенсовету: "Перешли в наступление, взяли много пленных". А пленными стали татары, которых наловили в окрестных селениях.Примерно тем же сейчас занимается Украина, вывозя из Курской области мужчин призывного возраста для пополнения обменного фонда.Противник понимает, что в центральном Донбассе он ничего не выиграет. Никаких 14 бригад в резерве у него нет. Поэтому он решил превратить позиционную войну в маневренную. Идея была такова.Снять часть украинских военнослужащих с фронта. Пополнить их мобилизованными, прошедшими месячную подготовку. Отозвать всех бойцов, которые проходили специальное обучение на Западе. А потом попытаться за счет большого количества бронеавтомобилей (там даже появился старый югославский BOV, Словения тайно передала Киеву 26 таких машин) прорваться в Курскую область. Чего там только нет. Там сейчас самый большой бронеавтомобильный музей мира.ВСУ знали, что наша линия обороны там построена в одну линию редких опорников. Там стояло два наших полка срочников, а в тылу у них стоял полк чеченцев из "Ахмата", который должен был закрыть брешь. Но поскольку противник бросил в бой сразу четыре бригады, закрывать брешь оказалось нечем. Авиации для их уничтожения тоже не хватило.ВСУ блокировали пункт пропуска "Суджа", принудив оборонявших его пограничников сдаться в плен с помощью дронов. А через этот пункт пропуска как через портал в фантастических фильмах хлынула вся эта нечисть и стала расползаться по дорогам.Никакой второй линии обороны у нас там не было. Там все заросло с прошлого года. Техника была брошена в Харьковскую область для пополнения группировки "Север". Даже если бы там был весь "Ахмат", он бы эти дыры не закрыл.СВР показывает бюллетени, что они все знали. Но СВР не знала главного. У нее нет Штирлица в бункере Зеленского, который бы мог сообщить в Москву, что такая наступательная операция готовится.- И получается, что мы тоже не пытались устроить ВСУ второй Волчанск в Сумской области?- Нет.После того, как мы ликвидировали плацдарм ВСУ в Крынках, противник решил устроить нам плацдарм побольше и на нашей территории. Украинские источники пишут, что эта идея зародилась у Сырского в середине июня. Сырский лично обсуждал ее вдвоем с Зеленским, опасаясь утечки информации.Первичную оценку российской обороны в приграничных областях давал даже не ГУР Буданова*, а армейская разведка. Когда она определила, что мы поснимали силы для усиления давления на Харьковскую область, тогда уже подключили Буданова*. Он уточнил ситуацию и убедился, что никаких опорников у нас нет. И где-то в середине июля войска начали отзывать с фронта и пополнять подразделениями.Повторюсь, никаких 14 бригад у Киева нет. Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть англоязычный сайт Military Land, где каждый день появляются какие-то новые украинские соединения. Все украинское военное строительство последних двух месяцев сводится к созданию штурмовых и стрелковых батальонов, которые вливаются в состав регулярных соединений в качестве дополнительных.Например, в 61-ю степную бригаду, которая в первые дни держала Суджу, включили два батальона. В 47-ю бригаду с "Абрамсами" (мы на днях накрыли их командный пункт в Глухове) тоже включили два таких батальона. Их комплектуют только что подошедшими с Запада бронеавтомобили. Их сразу же бросают на фронт.Так что у Украины особых сил нет. Если бы у нее были большие резервы, они бы взяли их с тыла и перебросили под Курск, а не сняли с фронта в Донбассе.- А почему Украина рассчитывала, что если она ослабит фронт, то ей ничего за это не будет?- Группировка "Центр" под командованием генерала Мордвичева – это три армии: 2-я, 41-я и новая 51-я. Она рассчитана на штурмы опорников. У нее нет механизированных корпусов времен Великой Отечественной войны с сотнями Т-34.Украинская оборона на Красноармейском направлении – это дырявое решето. Если бы у нас как в 1944-1945 годах были два-три механизированных корпуса, мы бы прошли мимо Красноармейска и Павлограда и дошли до Днепропетровска, разрезав всю вражескую группировку. Но враг знает, что у нас нет техники и что наши бойцы подготовлены для позиционных боев в городской застройке. Поэтому киевский режим поверил в то, что он в Курской области может захватить больше территорий, чем мы их освободим в Донбассе.Это бред. Но Сырский уже рапортует о контроле 94 населенных пунктов и 263 квадратных километра территорий. Да, ВСУ действуют на большом пространстве, но они столько не контролируют.Когда только началось вторжение, наши военблогеры стали вопить, что ВСУ вот-вот захватят Курчатов. Да зачем им Курская АЭС? Что они таким образом хотели нам продиктовать? Даже если бы они ее захватили, мы бы разбили им ракетами три станции и были бы квиты. Противнику нужна территория. Им нужен максимально большой плацдарм от Теткино до Апанасовки, чтобы нам было трудно их сковырнуть под основание – удалить этот нарыв кусачками.- У ВСУ этот плацдарм пока расширить не получается.- Не получается.Я далек от того, чтобы критиковать Герасимова. Если бы он получил от главного управления Генштаба (которое должно было иметь свою резидентуру в бункере Зеленского) неоспоримые доказательства о подготовке ВСУ к наступлению, он бы принял все меры. У нас есть агентура в США, но агентуры в окружении Зеленского – нет.Киевский режим о своих планах американцам сообщал два раза. Одну операцию они сразу отменили как авантюрную, о второй операции узнали русские. Видимо, от овчарки Байдена, которая работает на нас (смеется).Но после трех дней вторжения в Генштабе прекратилась паника и стал понятен масштаб этой операции ВСУ, мы пришли к интересному и неглупому решению. Мы усилили группировку "Центр" за счет сворачивания операций на второстепенном участке фронта и дали ей команду нажимать изо-всех сил. По подсчетам американцев, ВСУ продвигаются под Курском по 2-3 километра в день, а мы в Донбассе – 4-5 километров.Повторюсь, нам не хватает техники. Я вчера видел фотографию противника с беспилотника, когда наша пехота ехала к Красноармейску на самокатах. Глубокие наступательные операции мы проводить не можем.- По официальным данным, мы производим 1500 танков в год. Выходит, что этого мало.- У Мордвичева в распоряжении всего одна 90-я танковая дивизия, которая последний год только и делала, что методично выбивала врага из "русского Рура". Мы сейчас не умеем устраивать прорывы на 40-50 километров день.- А почему 22 февраля это получилось?- Во-первых, киевский режим не поверил предупреждениям США, что мы начнем СВО и Зеленский не привел все войска в боевую готовность. Во-вторых, Украина готовилась к падению Киева и партизанской войне, не предполагая, что мы окажемся слабее, чем они думали.Главный просчет СВР состоит в том, что они не спрогнозировали серьезного сопротивления украинской армии и общества. СВР думал, что мы добьемся больших результатов за короткий срок. Мы не добились и застряли. То же самое сейчас происходит с противником в Курской области. Один наш 382-й отдельный батальон морской пехоты там наводит ужас на украинскую армию.Повторюсь, никаких серьезных резервов у противника нет. Иначе он бы не отводил войска с фронта. На других направлениях он может осуществить только диверсионные акции. Никаких серьезных наступлений он сделать не может. Он может попытаться захватить тот же Энергодар, но это будет не тот масштаб. Для этого ему придется вывести все войска с Донбасса за Днепр и воевать с нами там.- А мы успеем добежать, если Украина решит вывести все войска с Донбасса, чтобы наступать где-то еще?- Украина на это и рассчитывает. Она считает, что у нас мало грузовиков. Ну ничего. Мы соберем с Москвы все электросамокаты и отправим на фронт. Командиры дорогу покажут (смеется).Киевский режим считает, что мы не сможем быстро приспособиться к маневренной войне, а за это время они снимут все сливки, посчитают метры захваченной территории и встретят новую администрацию США с этими метрами. Мы часто их переоцениваем, но они действительно в это верят.Понимаете, наши военблогеры слишком часто следят за ситуацией в конкретной деревне, но не читают англосаксонскую аналитику военного строительства на Украине. Нет у Киева ничего. Люди, есть, а техники хватает только для штурмовых и стрелковых батальонов.Кстати, раньше у ВСУ было два вида войск – сухопутные войска и тероборона. Они, не меняя названия, собирают территориальные бригады (шесть – восемь батальонов вместе под одно командование), дают им броневики и переводят в сухопутные войска. Скоро от теробороны ничего не останется.А в теороборону пришло много "патриотов" воевать в тылу. Теперь же никто не скроется от Зеленского. Все пойдут за него умирать.Украина играет ва-банк. Да, Зеленский сможет приехать на гастроли в Суджу. Но если этот курский плацдарм не расширится, он ему ничего не даст.Более того, на днях в районе Апанасовки появилась наша 11-я десантно-штурмовая бригада и 200-я арктическая бригада появилась под Коренево, которые работали под Часов Яром. Мы собираемся сохранить украинский плацдарм в виде перевернутой груши – нам достаточно атаковать противника снизу (с юга), чтобы перерезать МАПП "Суджа" - основную транспортную магистраль. Если мы это сделаем, врагу будет труднее питать свою группировку, чем сейчас.Это здравые идеи. Мы все свели к двум направлениям: Курск (мы обороняемся и накапливаем силы) и Красноармейск (мы крушим противника, пытаясь выйти на оперативный простор).Если фронт ВСУ в Донбассе рухнет, а мы сможем обойти Красноармейскую агломерацию и двинемся на Павлоград, врагу придется все забыть и выводить с курского плацдарма войска обратно в Донбасс.ВСУ действительно похожи на гитлеровцев, которые в конце войны предприняли Арденскую операцию. Только эта операция у них проходит в гротескном виде. Вместо "Тигров" - старые югославские броневики.Теперь я бы хотел поднять одну проблему.На днях OSINT противника выложили в открытый доступ спутниковые снимки наших кораблей в Новороссийске. Весь Черноморский флот, кроме Средиземноморской эскадры, которая сейчас в Тартусе, стоит там как в Перл-Харборе. Там все пирсы заставлены нашими кораблями.На снимках изображены два ракетных фрегата, четыре подводные лодки и шесть самых любимых Украиной БДК. Причем один из БДК противник идентифицировал как новейший "Иван Грен" (на снимке), построенные в Калининграде и переброшенный по рекам с Северного флота.От безэкипажных катеров вход на базу закрыт баржами, но мы не знаем, что у Украины с F-16. Мы пока видели только четыре самолета, которых презентовал Зеленский. Два нелетающих (макеты, которые облиты краской), и два – датские.- А сколько нужно F-16, чтобы противник попытался устроить нам этот Перл-Харбор?- Много не надо. Если они утопят один-два корабля первого ранга, Украине этого хватит.Да, мы перебросили в Краснодарский край С-500. Видимо, мы решили как зонтиком закрыть весь флот в одной гавани. Но этого явно недостаточно. Мы же не знаем, сколько у Украины F-16. Нам говорили о самолетах из Нидерландов, а в небе мы увидели датские машины. Несмотря на то, что они старые, они оснащены электрооборудованием израильского производства. Если их вооружат новыми американскими ракетами JASSM c дальностью поражения в 370 км (говорят, что StormShadow к ним трудно адаптировать), эти истребители будут крайне опасны.JASSM – это высокоточные ракеты, которые сперва наводятся иннерциально, потом с помощью коррекции по GPS, а на последнем этапе у них включается инфракрасная головка. У них разлет всего 3 метра. Если Украина запустит эти ракеты с десяти самолетов, утопят хотя бы один корабль и несколько повредят, это будет позор.Я не знаю, насколько достоверны эти снимки. Но я опасаюсь, что это может случиться. Поэтому и говорю об этом в открытом доступе.- Хотел уточнить насчет того, что мы можем обойти Красноармейск и Павлоград. Как мы их можем обойти, если у нас бронетехники не так много?- Если наши передовые разведывательные группы скажут, что противника впереди нет (если 47-я бригада действительно уехала в Курскую область), то 90-ю танковую дивизию рассредоточат и она пойдет вперед. Другое дело, что у ВСУ беспилотники никуда не делись. Они будут бить по этим колоннам.- У нас хватит РЭБа на все танки?- Кто ж его знает. Особенно, если ВСУ применят дроны с оптико-волоконными катушками на километр, на пять и на 20 километров (тонкими как леска).Мы сейчас вовсю расхваливаем дрон "Вандал-Новгородский". Но уж очень он похож на китайский дрон Skywalker, который производится в Ухане. Я не говорю, что мы переклеили таблички. Но я сомневаюсь, что российская лаборатория в кратчайшие сроки может запустить производство электродвигателей и катушек. Украина тоже может закупить у Китая такие дроны. И РЭБ от них вряд ли спасет.Понятно, что мы не будем наступать танковыми колоннами как в фильмах Озерова. Мы будем действовать осторожно. Мы вообще не будем собирать технику в колонны. ВСУ уже собрали технику в колонны при наступлении в Курскую область. Это привело к серьезным потерям. Все новое бронеавтомобильное хозяйство врага валяется по обочинам. Чего мы там только ни набили.Если у тебя есть авиация, ты можешь накрыть любую колонну.У противника авиации мало. Но, повторюсь, мы не знаем, что у него с F-16. Украина держит за спиной дулю, но обязательно ее покажет.Зеленский же ведет себя как фокусник. Ему важно вытащить кролика из шляпы и показать всему миру. Мы на это много раз попадались. Если российское руководство глобально мыслит о судьбах человечества на десять лет вперед, то на Украине правит банда по интересам. Мы считаем ее поведение глупостью. Но Зеленский, может быть, не планирует свои действия дальше, чем на два месяца. Он вывез родителей в Израиль и купил хатку в Англии. В случае чего он оттуда убежит и будет плеваться в нашу сторону.- Выходит, наши задачи на следующий месяц таковы: держимся под Курском, наступаем на Красноармейск и опасаемся F-16?- Наша задача – дотянуть до конца августа. Потому что именно в этом месяце мы сталкиваемся с несчастьями (смеется). Может быть, это связано с тем, что все в отпусках и народ расслабляется.Нам надо не дать ВСУ расширить плацдарм в Курской области. Надо держаться зубами за любой клочок территории. Неслучайно туда подтянули ЗРК "Бук-М3", который не позволил противнику добить планирующими бомбами третий мост через Сейм.- Пишут, что наши ребята не уходят на противоположный берег и стойко держатся. Еще отмечают героический труд наших мостоукладчиков.- Да, да. Мой знакомый из московского водоканала сказал мне, что весь водоканал уехал в Курск копать канавы.Понимаете, Украина и Запад полагали, что Путин отреагирует на это вторжение как Зеленский: станет красным как помидор, всех уволит и начнет снимать войска с Донбасса. Но получилось совсем не так. Они нас тоже не просчитывают. Мы решили играть в долгую."Мы вас сковырнем через несколько месяцев. Вы еще будете лошадиное мясо есть около Суджи. А сейчас мы вышибем вас из центрального Донбасса и продвинемся в западный. Больше вы его никогда не увидите".Если бы мы вели себя так же, как украинское руководства, нам надо было бы захватить больше территорий, чем мы на них претендуем. В этом случае киевский режим согласился бы на переговоры, и это была бы для нас победа. Понятно, что мы не будем уподобляться этим боевым клоунам. Но нашей власти надо понимать уровень мышления этих людей. Мы все время думаем, что они сделают для Украины какое-то благо, а они хотят лишь удержаться у власти еще пару месяцев, чтобы наворовать. И больше ничего.*Признан в РФ террористом и экстремистомПодробнее о ситуации под Курском и в Донбассе - в интервью Германа Садулаева: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит

https://ukraina.ru/20230214/1043548676.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, донбасс, курская область, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , "ахмат", f-16, покровск/красноармейск