https://ukraina.ru/20240826/1057021698.html

Андрей Суздальцев: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой

Андрей Суздальцев: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой - 26.08.2024 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой

В идеале надо контролировать всю Украину. Но если не получается все контролировать, надо убрать стремление Украины пограбить. Меня спрашивали, с чем можно сравнить нашествие ВСУ на Курск? Это казачьи дела. В советское время украинских казаков героизировали. А это были бандиты, которым было безразлично, что грабить

2024-08-26T06:00

2024-08-26T06:00

2024-08-26T08:04

интервью

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев.- Андрей Иванович, сенат США одобрил выделение 95 млрд долларов Украине, Израилю и Тайваню. Почему на Украину идет далеко не вся сумма американского транша?- Американцы хорошие бухгалтеры. Помощь от МВФ идет на поддержку пенсионеров, бюджетников. Эти суммы известны. Но деньги из бюджета США должны загружать американские заводы. Но тут встает вопрос, какое оружие отправлять Украине?Модернизированные F-16 отправили, но над ними дрожат, их берегут, понимая, что первый же сбитый F-16 это катастрофа. Причем политическая, не военная. Танки не решают проблему. Остаются многочисленные броневики, включая "Брэдли". Это хорошая техника. Можно и дальше заваливать Украину этой техникой, но кто будет за ее рычагами сидеть? Потому что это техника сложная, это не советский формат, созданный для массовой армии: прибежали, загрузились. Поехали.А специалистов в ВСУ все меньше и меньше. А когда закончится Курская операция, их вообще не останется.То есть деньги вроде бы есть, но как их эффективно использовать, большая задача. Когда мы говорим, что деньги, выделенные Украине, американцы загружают в свое производство, это правильно, но это не очень большие деньги, это не авианосцы производить, или новейшие самолеты. Украина не готова войти в цивилизацию такого масштаба. Деньги, выделенные ей, будут потрачены впустую или разворованы.- Курская операция — это краткосрочная операция или это противостояние надолго?- С самого начала было понятно, что это надолго. Я большой противник пропагандисткой кампании, когда на Западе рассказывают, что это была ошибка. Такие голоса там есть. Много вопросов, как эта группировка войск смогла сконцентрироваться, ведь в современной войне просматривается все, от спутника до дрона.На нашу территорию зашли профессиональные убийцы. Один из пленных сказал, что он в боевых действиях с 2016 года. Это профессионалы, а не мобилизованные вчера, как они все плачутся. Это профессионалы, воевать с ними сложно.Украинская армия – славянская, а славянская армия будет воевать. Мы помним, как после Второй мировой войны югославские партизаны создали настоящую армию.У меня было ощущение, что главная цель Курской операции – АЭС в Курчатове. Мы еще не знаем имена тех героев, которые легли, но не пропустили врага в сторону Курчатова. Это было бы самое страшное.Они не смогли идти вперед, расползаться, расширять свой плацдарм. Мы их еще не гоним, но мы их остановили. Сейчас им принципиально важно удерживать кусок российской территории. С одной стороны, это сорвало переговоры, с другой, дает залог успеха на будущих переговорах. Пошли разговоры об обменах территорий. Разумеется, менять мы ничего не будем, потому что на контролируемых нами территориях живут люди, которые нам верят. Мы этот позор пережили в Херсоне и в Харьковской области, когда уходили оттуда.Наверно, видя переброску резервов в Сумскую область, мы рассчитывали на их переброску в Харьковскую область. А они пошли на неприкрытую границу. Но впадать в панику, как некоторые наши информационные ресурсы, нельзя. Это война, на войне бывает всякое. Есть пример 1942 года, когда после победы под Москвой наше руководство думало, что война скоро закончится. Но немцы пошли на юг, и мы получили Сталинград.То есть это не катастрофа для страны, но наша армия, особенно разведка, должна сделать серьезные выводы.- Каковы, на ваш взгляд, общественные настроения на Украине?- Они патриоты (смеется). Там так работает пропаганда. Все факты, что мы выступили в ответ в 2022 году, отметаются. Забыты обстрелы Донбасса. А когда у них спрашиваешь. Что вы делали в Чечне в 90-е годы, когда убивали наших солдат, делают круглые глаза. Они себя чувствуют уютно, воюя якобы за правое дело. Но воевать они не хотят, это специфика восточноевропейского менталитета: кто бы что-нибудь сделал за нас вместо нас.На Украине это называется моя хата с краю. Хатаскрайники активны, поддерживают Зеленского и считают, что за Украину должно воевать НАТО. Но победить они хотят. Такой разрыв в мышлении характерен для Украины. Воюйте за нас, а мы будем, как приемная комиссия. Это незрелое общество, не зря мы говорим, что Украина не формируется как государство. Это менталитет, который не дошел до стадии понимания ответственности за мир.- Где Россия должна прочертить границу на Украине, которая будет отвечать ее национальным интересам и сохранит ядерный паритет с США?- В идеале надо контролировать всю Украину. Я подчеркиваю слово контролировать. Но если не получается все контролировать, надо убрать стремление Украины пограбить. Меня спрашивали, с чем можно сравнить нашествие на Курск? Это казачьи дела. В советское время украинских казаков героизировали. А это были бандиты, которым было безразлично, что грабить. Они могли захватить украинское село и продать всех женщин в рабство.Налет на Курскую область в казачьем грабительском формате, они грабят магазины, обстреливают дома. То есть если у нас не будет возможности пойти дальше на Запад, мы должны будем ограничить возможности этого бандитского гнезда.Реальные границы поэтому должны определяться естественными рубежами и железными дорогами. Это накладывается на территории, где проживает русскоязычное население. Там и должны проходить границы.Есть две главные железнодорожные магистрали. Это центр России, Харьков и Крым. И дорога Одесса - Москва. Они должны быть в наших руках. В этом перекрестье – левобережная Украина, включая левобережную часть Киева. Граница должна проходить и в районе Кривого Рога, чтобы отрезать Черное море и выход к Приднестровью. Это полностью решает проблему с Молдавией. Таким образом, мы прикрываем и гагаузов. Эти народы к нам льнут, мы не должны их бросать.Все, что остается, нас волнует уже в меньшей степени. При этом две трети сейчас неработающих газопроводов будут идти по территории, которую контролирует Россия. Это не означает вступление этих территорий в состав России.Если смотреть по вертикали это Левобережье, горизонтально это Кривой Рог, от Приднестровья до Днепра. Но все равно мы должны понимать, что даже остаток Украины — это вечная проблема для нас. Нам к этому не привыкать. 350 лет нашей совместной жизни с Украиной — это постоянные проблемы. Но это и проблема Запада. Наивные мечты, когда говорят, что Польша и Венгрия войдут на территорию Украины и будут кормить украинцев. Наивно и думать, что Зеленского убьют или свергнут. Это золотая антилопа, которая привлекает для Украины деньги.Украинская проблема глобальна. Это проблема, связанная с распадом СССР. Это война за советское наследство. Это все еще Советский Союз.Подробнее о визите Моди – в материале Игоря Сердюкова План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев? на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240822/1057003099.html

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https://ukraina.ru/20240823/1057017534.html

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2024

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью