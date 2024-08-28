https://ukraina.ru/20240828/1057075565.html

"Никаких 14 бригад у Киева нет": полковник запаса рассказал, как ВСУ наращивали силы перед вторжением

"Никаких 14 бригад у Киева нет": полковник запаса рассказал, как ВСУ наращивали силы перед вторжением - 28.08.2024 Украина.ру

"Никаких 14 бригад у Киева нет": полковник запаса рассказал, как ВСУ наращивали силы перед вторжением

После уничтожения плацдарма в Крынках, противник в ответ рещил устроить "плацдарм побольше". Сырский лично обсуждал эту идею вдвоем с Зеленским, опасаясь утечки информации. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-08-28T04:15

2024-08-28T04:15

2024-08-28T04:15

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После того, как российские силы ликвидировали плацдарм ВСУ в Крынках, противник решил в ответ устроить "плацдарм побольше" и на российской территории, сообщил эксперт.Украинские источники пишут, что эта идея зародилась у главкома ВСУ Александра Сырского в середине июня. Он лично обсуждал ее вдвоем с Владимиром Зеленским, опасаясь утечки информации, отметил полковник запаса.И где-то в середине июля украинские войска начали отзывать с фронта и пополнять их подразделениями. При этом нужно понимать, что никаких 14 бригад у Киева нет, указал он.Все украинское военное строительство последних двух месяцев сводится к созданию штурмовых и стрелковых батальонов, которые вливаются в состав регулярных соединений в качестве дополнительных, сообщил эксперт."Например, в 61-ю степную бригаду, которая в первые дни держала Суджу, включили два батальона. В 47-ю бригаду с "Абрамсами" (мы на днях накрыли их командный пункт в Глухове) тоже включили два таких батальона", - констатировал собеседник издания.*Признан в РФ террористом и экстремистомПолный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руПодробнее, от чего сейчас будет зависеть судьба СВО и почему нужно усилить группировку "Север" - в интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр на сайте Украина.ру

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новости, россия, киев, харьковская область, илья мощанский, александр сырский, владимир зеленский, наступление, вторжение, бригада, всу, сво, курская область