"Никаких 14 бригад у Киева нет": полковник запаса рассказал, как ВСУ наращивали силы перед вторжением - 28.08.2024 Украина.ру
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"Никаких 14 бригад у Киева нет": полковник запаса рассказал, как ВСУ наращивали силы перед вторжением
"Никаких 14 бригад у Киева нет": полковник запаса рассказал, как ВСУ наращивали силы перед вторжением - 28.08.2024 Украина.ру
"Никаких 14 бригад у Киева нет": полковник запаса рассказал, как ВСУ наращивали силы перед вторжением
После уничтожения плацдарма в Крынках, противник в ответ рещил устроить "плацдарм побольше". Сырский лично обсуждал эту идею вдвоем с Зеленским, опасаясь утечки информации. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-08-28T04:15
2024-08-28T04:15
новости
россия
киев
харьковская область
илья мощанский
александр сырский
владимир зеленский
наступление
вторжение
бригада
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После того, как российские силы ликвидировали плацдарм ВСУ в Крынках, противник решил в ответ устроить "плацдарм побольше" и на российской территории, сообщил эксперт.Украинские источники пишут, что эта идея зародилась у главкома ВСУ Александра Сырского в середине июня. Он лично обсуждал ее вдвоем с Владимиром Зеленским, опасаясь утечки информации, отметил полковник запаса.И где-то в середине июля украинские войска начали отзывать с фронта и пополнять их подразделениями. При этом нужно понимать, что никаких 14 бригад у Киева нет, указал он.Все украинское военное строительство последних двух месяцев сводится к созданию штурмовых и стрелковых батальонов, которые вливаются в состав регулярных соединений в качестве дополнительных, сообщил эксперт."Например, в 61-ю степную бригаду, которая в первые дни держала Суджу, включили два батальона. В 47-ю бригаду с "Абрамсами" (мы на днях накрыли их командный пункт в Глухове) тоже включили два таких батальона", - констатировал собеседник издания.*Признан в РФ террористом и экстремистомПолный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руПодробнее, от чего сейчас будет зависеть судьба СВО и почему нужно усилить группировку "Север" - в интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр на сайте Украина.ру
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новости, россия, киев, харьковская область, илья мощанский, александр сырский, владимир зеленский, наступление, вторжение, бригада, всу, сво, курская область
Новости, Россия, Киев, Харьковская область, Илья Мощанский, Александр Сырский, Владимир Зеленский, наступление, вторжение, бригада, ВСУ, СВО, Курская область

"Никаких 14 бригад у Киева нет": полковник запаса рассказал, как ВСУ наращивали силы перед вторжением

04:15 28.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУДесант ВСУ
Десант ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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После уничтожения плацдарма в Крынках, противник в ответ рещил устроить "плацдарм побольше". Сырский лично обсуждал эту идею вдвоем с Зеленским, опасаясь утечки информации. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
После того, как российские силы ликвидировали плацдарм ВСУ в Крынках, противник решил в ответ устроить "плацдарм побольше" и на российской территории, сообщил эксперт.
Украинские источники пишут, что эта идея зародилась у главкома ВСУ Александра Сырского в середине июня. Он лично обсуждал ее вдвоем с Владимиром Зеленским, опасаясь утечки информации, отметил полковник запаса.

"Первичную оценку российской обороны в приграничных областях давал даже не ГУР [Кирилла] Буданова*, а армейская разведка. Когда она определила, что мы поснимали силы для усиления давления на Харьковскую область, тогда уже подключили Буданова*", - рассказал Мощанский.

И где-то в середине июля украинские войска начали отзывать с фронта и пополнять их подразделениями. При этом нужно понимать, что никаких 14 бригад у Киева нет, указал он.
Все украинское военное строительство последних двух месяцев сводится к созданию штурмовых и стрелковых батальонов, которые вливаются в состав регулярных соединений в качестве дополнительных, сообщил эксперт.
"Например, в 61-ю степную бригаду, которая в первые дни держала Суджу, включили два батальона. В 47-ю бригаду с "Абрамсами" (мы на днях накрыли их командный пункт в Глухове) тоже включили два таких батальона", - констатировал собеседник издания.
*Признан в РФ террористом и экстремистом
Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, от чего сейчас будет зависеть судьба СВО и почему нужно усилить группировку "Север" - в интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр на сайте Украина.ру
Штурмовик Тень - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Вчера, 14:51
Штурмовик Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войнуШтурмовики — это те, кто первыми идут в бой, захватывая многоэтажки, поселки и города. Это те, кто на себе испытывают всю мощь вражеской обороны и в то же время обучены воевать не числом, а умением
 
НовостиРоссияКиевХарьковская областьИлья МощанскийАлександр СырскийВладимир ЗеленскийнаступлениевторжениебригадаВСУСВОКурская область
 
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