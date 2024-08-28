"Никаких 14 бригад у Киева нет": полковник запаса рассказал, как ВСУ наращивали силы перед вторжением
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУДесант ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
После уничтожения плацдарма в Крынках, противник в ответ рещил устроить "плацдарм побольше". Сырский лично обсуждал эту идею вдвоем с Зеленским, опасаясь утечки информации. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
После того, как российские силы ликвидировали плацдарм ВСУ в Крынках, противник решил в ответ устроить "плацдарм побольше" и на российской территории, сообщил эксперт.
"Первичную оценку российской обороны в приграничных областях давал даже не ГУР [Кирилла] Буданова*, а армейская разведка. Когда она определила, что мы поснимали силы для усиления давления на Харьковскую область, тогда уже подключили Буданова*", - рассказал Мощанский.
И где-то в середине июля украинские войска начали отзывать с фронта и пополнять их подразделениями. При этом нужно понимать, что никаких 14 бригад у Киева нет, указал он.
Все украинское военное строительство последних двух месяцев сводится к созданию штурмовых и стрелковых батальонов, которые вливаются в состав регулярных соединений в качестве дополнительных, сообщил эксперт.
"Например, в 61-ю степную бригаду, которая в первые дни держала Суджу, включили два батальона. В 47-ю бригаду с "Абрамсами" (мы на днях накрыли их командный пункт в Глухове) тоже включили два таких батальона", - констатировал собеседник издания.
*Признан в РФ террористом и экстремистом
Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, от чего сейчас будет зависеть судьба СВО и почему нужно усилить группировку "Север" - в интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр на сайте Украина.ру